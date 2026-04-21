OTS: Börse Stuttgart / Jeder dritte Deutsche ist bereit für bessere ...

Jeder dritte Deutsche ist bereit für bessere Kryptowährungsangebote

die Bank zu wechseln

Stuttgart (ots) - Boerse Stuttgart Digital (https://www.bsdigital.com/en/),

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Europas führender Krypto-Infrastrukturanbieter für Banken und Finanzinstitute,

hat in einer repräsentativen länderübergreifenden Studie Anlageverhalten,

Einstellungen und Entscheidungsfaktoren im Bereich Kryptowährungen und digitale

Assets untersucht. An der Befragung nahmen 6.000 Personen aus Deutschland,

Italien, Spanien und Frankreich teil. Die Ergebnisse zeigen ein

überdurchschnittliches Finanzwissen und wachsendes Interesse an Kryptowährungen:

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35% der Deutschen planen, in den nächsten fünf Jahren zu investieren. Zudem

würde jeder dritte Deutsche für bessere Kryptoangebote seine Bank wechseln -

eine klare Chance für Finanzinstitute, digitale Assets stärker in ihr Portfolio

zu integrieren und Kunden langfristig zu binden.

Deutschland führt in Finanzbildung

In Deutschland fühlen sich 68% der Befragten finanziell gut gebildet - damit

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liegt das Land knapp vor Spanien (67%), Italien (63%) und Frankreich (57%).

Gleichzeitig empfinden 60% der Deutschen Kryptowährungen weiterhin als zu

komplex. Dennoch zeigt sich Potenzial: Fast die Hälfte würde bei besserer

Aufklärung stärker in Kryptowährungen investieren.

"Der Zugang zu Finanzwissen und Kryptowährungen war noch nie so einfach. Doch

die Ergebnisse zeigen, dass die Finanzkompetenz in Deutschland weiter gestärkt

werden muss, insbesondere im digitalen Bereich. Bildungsangebote und vollständig

regulierte Angebote sind zentrale Voraussetzungen, um Kryptowährungen sicherer

und breiter zugänglich zu machen. So können Anleger selbstbewusster in diese

Anlageklasse investieren", sagt Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart

Group.

Hausbank bleibt vertrauenswürdigster Einstieg in Handel mit Kryptowährungen

Beim Handel mit Kryptowährungen vertrauen deutsche Anleger ihrer Hausbank mehr

als doppelt so häufig wie spezialisierten Plattformen. 38% nennen die eigene

Bank als vertrauenswürdigste Anlaufstation, während sich nur 19% für

spezialisierte Anbieter entscheiden. Fast jeder fünfte deutsche Anleger

erwartet, dass die eigene Bank in den nächsten drei Jahren Zugang zu

Krypto-Investments bietet. Die Nachfrage ist in Deutschland mit 22% am höchsten,

gefolgt von Spanien (19%), Italien (18%) und Frankreich (16%).

"Mit unseren regulierten Handels- und Verwahrlösungen unterstützen wir als

Europas führender Infrastrukturpartner Finanzinstitute dabei, Kryptowährungen

sicher und zuverlässig in ihr Angebot zu integrieren. So können Banken ihre

Kundenbindung stärken und gleichzeitig von der wachsenden Nachfrage

profitieren", kommentiert Dr. Matthias Voelkel.

Kryptowährungsangebote könnten Bankwechsel antreiben

29% der Befragten in Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien haben bereits

aktiv nach einer Bank oder Plattform gesucht, die den Handel mit Kryptowährungen

ermöglicht. Damit werden entsprechende Dienstleistungen zu einem wichtigen

Differenzierungsfaktor für Banken in Europa. Fast jeder dritte Deutsche würde

die Bank wechseln, wenn ein anderes Institut bessere Angebote für digitale

Assets bietet. Dieses Muster zeigt sich auch in den weiteren Märkten, mit

Spanien an der Spitze (40%), gefolgt von Italien (35%) und Frankreich (33%).

Adaption von Kryptowährungen schreitet europaweit voran

Ein Viertel der Befragten in Deutschland hat bereits in Kryptowährungen

investiert. Unter den untersuchten Ländern liegt nur Spanien mit 38% davor,

während Italien bei 24% und Frankreich bei 23% liegen. Auch künftig bleibt das

Interesse hoch: 35% der Deutschen planen, in den nächsten fünf Jahren zu

investieren.

"Europäische Anleger legen Wert auf Vertrauen und den Zugang zu aufstrebenden

Anlageklassen, wenn sie ihre Banking-Partner wählen", erklärt Dr. Matthias

Voelkel. "Unsere Studie zeigt, dass die Integration von Kryptowährungen

zunehmend darüber entscheidet, wie Banken Kunden langfristig binden. Als

führender Krypto-Infrastrukturpartner ermöglicht Boerse Stuttgart Digital

Finanzinstituten in ganz Europa, ihren Kunden einen einfachen und verlässlichen

Zugang zu digitalen Assets zu bieten."

Über die Studie

Die in dieser Pressemitteilung zitierte Studie wurde von dem

Online-Marktforschungsinstitut Marketagent durchgeführt. Die Studie basiert auf

6.000 Online-Interviews mit Personen im Alter von 18 bis 70 Jahren. Die

Stichprobe ist repräsentativ für die Bevölkerung in Deutschland, Italien,

Spanien und Frankreich. Der Befragungszeitraum erstreckte sich vom 29. August

2025 bis zum 21. Januar 2026.

Pressekontakt:

Boerse Stuttgart Digital

mailto:presse@boerse-stuttgart.de

https://www.bsdigital.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6259471

OTS: Börse Stuttgart