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Nach Merger mit tradias: Boerse Stuttgart Digital eröffnet zweiten
Hauptsitz in Frankfurt am Main
Frankfurt am Main (ots) - Boerse Stuttgart Digital
(https://www.bsdigital.com/de/) hat seinen zweiten Hauptsitz in Frankfurt am
Main eröffnet. Mit zwei gleichrangigen Hauptsitzen in Stuttgart und Frankfurt
baut das Unternehmen seine Präsenz am wichtigsten Finanzplatz Deutschlands aus.
Die Eröffnung folgt auf den Zusammenschluss von Boerse Stuttgart Digital und
tradias im August dieses Jahres. Unter dem Dach der Boerse Stuttgart Group ist
so eine Unternehmenseinheit mit rund 300 Mitarbeitern entstanden. Das neue Büro
liegt im Gebäude "Die Welle" direkt neben der Alten Oper und bietet Platz für
das gesamte Frankfurter-Team mit mehr als 80 Mitarbeitern.
"Mit unserem zweiten Hauptsitz in Frankfurt sind wir dort, wo das Herz der
deutschen Finanzwirtschaft schlägt. Unsere Standortstrategie mit Stuttgart und
Frankfurt ist die starke Basis für unser weiteres Wachstum. Im neuen Büro
arbeiten unsere Teams jetzt als eine Crew zusammen. Das Ziel ist klar: Gemeinsam
wollen wir Europas Nummer eins für Krypto und digitale Assets werden", sagt Dr.
Ulli Spankowski, Co-CEO von Boerse Stuttgart Digital.
Vom neuen Standort aus ist Boerse Stuttgart Digital nah an vielen Banken und
Finanzdienstleistern. Sie brauchen zunehmend umfassende Lösungen, um ihren
Kunden Zugang zu Kryptowährungen und digitalen Assets anbieten zu können. Denn
das Interesse von Privatanlegern ist groß. Das zeigt eine repräsentative Studie
von Marketagent im Auftrag von Boerse Stuttgart Digital mit 2.000 Befragten in
Deutschland. Demnach planen 40% der Deutschen, in den nächsten fünf Jahren in
Kryptowährungen zu investieren. Zudem würden 36,5% der Befragten für bessere
Kryptoangebote seine Bank wechseln - eine klare Chance für Finanzinstitute,
digitale Assets stärker in ihr Portfolio zu integrieren und Kunden langfristig
zu binden.
"Langfristig wollen wir der Infrastrukturpartner der Wahl für jedes große
Finanzinstitut sein, das ein Kryptoangebot plant. Mit dem Zusammenschluss haben
wir dafür eine solide Basis mit enormem Wachstumspotenzial. Denn mit dem
gemeinsamen Angebot können wir jetzt noch mehr institutionelle Kunden
ansprechen", sagt Christopher Beck, Co-CEO von Boerse Stuttgart Digital.
Neben den beiden Hauptsitzen Stuttgart und Frankfurt bleiben die bisherigen
Standorte bestehen: Athen, Berlin, Dubai, Ljubljana, Madrid und Mailand.
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