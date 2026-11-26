Nach Merger mit tradias: Boerse Stuttgart Digital eröffnet zweiten

Hauptsitz in Frankfurt am Main

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Frankfurt am Main (ots) - Boerse Stuttgart Digital

(https://www.bsdigital.com/de/) hat seinen zweiten Hauptsitz in Frankfurt am

Main eröffnet. Mit zwei gleichrangigen Hauptsitzen in Stuttgart und Frankfurt

baut das Unternehmen seine Präsenz am wichtigsten Finanzplatz Deutschlands aus.

Die Eröffnung folgt auf den Zusammenschluss von Boerse Stuttgart Digital und

tradias im August dieses Jahres. Unter dem Dach der Boerse Stuttgart Group ist

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so eine Unternehmenseinheit mit rund 300 Mitarbeitern entstanden. Das neue Büro

liegt im Gebäude "Die Welle" direkt neben der Alten Oper und bietet Platz für

das gesamte Frankfurter-Team mit mehr als 80 Mitarbeitern.

"Mit unserem zweiten Hauptsitz in Frankfurt sind wir dort, wo das Herz der

deutschen Finanzwirtschaft schlägt. Unsere Standortstrategie mit Stuttgart und

Frankfurt ist die starke Basis für unser weiteres Wachstum. Im neuen Büro

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arbeiten unsere Teams jetzt als eine Crew zusammen. Das Ziel ist klar: Gemeinsam

wollen wir Europas Nummer eins für Krypto und digitale Assets werden", sagt Dr.

Ulli Spankowski, Co-CEO von Boerse Stuttgart Digital.

Vom neuen Standort aus ist Boerse Stuttgart Digital nah an vielen Banken und

Finanzdienstleistern. Sie brauchen zunehmend umfassende Lösungen, um ihren

Kunden Zugang zu Kryptowährungen und digitalen Assets anbieten zu können. Denn

das Interesse von Privatanlegern ist groß. Das zeigt eine repräsentative Studie

von Marketagent im Auftrag von Boerse Stuttgart Digital mit 2.000 Befragten in

Deutschland. Demnach planen 40% der Deutschen, in den nächsten fünf Jahren in

Kryptowährungen zu investieren. Zudem würden 36,5% der Befragten für bessere

Kryptoangebote seine Bank wechseln - eine klare Chance für Finanzinstitute,

digitale Assets stärker in ihr Portfolio zu integrieren und Kunden langfristig

zu binden.

"Langfristig wollen wir der Infrastrukturpartner der Wahl für jedes große

Finanzinstitut sein, das ein Kryptoangebot plant. Mit dem Zusammenschluss haben

wir dafür eine solide Basis mit enormem Wachstumspotenzial. Denn mit dem

gemeinsamen Angebot können wir jetzt noch mehr institutionelle Kunden

ansprechen", sagt Christopher Beck, Co-CEO von Boerse Stuttgart Digital.

Neben den beiden Hauptsitzen Stuttgart und Frankfurt bleiben die bisherigen

Standorte bestehen: Athen, Berlin, Dubai, Ljubljana, Madrid und Mailand.

Pressekontakt:

Boerse Stuttgart Digital

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Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6398244

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