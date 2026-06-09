OTS: Börse Stuttgart / TARGOBANK bietet Handel über entgeltfreie Plattform ...

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TARGOBANK bietet Handel über entgeltfreie Plattform TradeREBEL der
Boerse Stuttgart Group an
Stuttgart (ots) - Die TARGOBANK hat sich an die Handelsplattform TradeREBEL der
Boerse Stuttgart Group angeschlossen. Von 7.30 bis 22 Uhr können Kunden der
TARGOBANK nun rund 2.800 Inlands- und Auslandsaktien, Anleihen, Fonds sowie rund
3.200 Exchange-Traded Products (ETPs) ohne Handelsplatzentgelte über TradeREBEL
kaufen und verkaufen. Als regulierte, börsliche Handelsplattform bietet
TradeREBEL dabei volle Vor- und Nachhandelstransparenz.
"Wir freuen uns sehr, dass die TARGOBANK nun ihren Kunden den Zugang zum
entgeltfreien und attraktiven Wertpapierhandel auf TradeREBEL eröffnet. Mit
unserer Erfahrung stellen wir hohe Liquidität und Verfügbarkeit sowie faire und
marktgerechte Preise für Privatanleger sicher. Das gilt auch in
Nebenhandelszeiten und turbulenten Marktphasen", sagt Peter Smolny, Leiter des
Handels mit Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an der Börse Stuttgart.
"Als Online-Broker mit breitem Angebot freuen wir uns, unseren Kunden mit
TradeREBEL einen weiteren hochwertigen und günstigen Handelsplatz als
zusätzliche Option für ihre Wertpapiergeschäfte anbieten zu können", sagt Mario
Alves, Strategic Manager Online-Brokerage and Investing bei der TARGOBANK.
Weitere Banken und Online-Broker werden sich sukzessive an TradeREBEL
anschließen und ihren Kunden den Zugang zum entgeltfreien Handel auf der
Plattform ermöglichen.
Pressekontakt:
Boerse Stuttgart Group
mailto:presse@boerse-stuttgart.de
https://group.boerse-stuttgart.com
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