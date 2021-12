OTS: Börsen-Zeitung / Alarmstufe Rot, Kommentar zur Sicherheitslücke Log4j ...

Werbung

Heute im Fokus

DAX schließt im Minus -- US-Börsen rot -- Musk trennt sich von weiteren Tesla-Papieren -- Silver Lake investiert in Software AG -- Ceconomy, Airbus, Nordex, HSBC, Boeing, Dogecoin im Fokus

Renault sichert Beschäftigung und Werke in Frankreich. Britische Wettbewerbsbehörde kritisiert Apple und Google scharf. Deutsche Telekom will Glasfaserausbau forcieren. BMW bringt mehr Produktion nach China. HSBC will schrittweise weniger Kohlekraftwerke finanzieren. GrandVision soll Anfang Januar von der Börse genommen werden. IEA sieht deutlichen Überschuss am Ölmarkt.