OTS: Börsen-Zeitung / Börsen-Zeitung: Achleitners Buddies - Kommentar zur ...

Heute im Fokus

DAX geht leichter in den Feierabend -- US-Börsen drehen ins Plus -- Deutsche Bank: Mehr Kontrolle für Kryptowährungen -- Handelsstreit eskaliert -- Deutsche Bank, BASF, Nordex, Spotify im Fokus

Gene Munster: "Ich glaube noch an Tesla und Elon Musk". Apple wirbt Manager für künstliche Intelligenz von Google ab. Swiss Re und Softbank feilen weiter an Bündnis: Anteil nicht über 10 Prozent. EZB trennt sich von Telefonica-Deutschland-Anleihen. So nimmt John McAfee Einfluss auf den Kryptomarkt.