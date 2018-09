OTS: Börsen-Zeitung / Börsen-Zeitung: Amazons neuer Gegner / Kommentar zum ...

Börsen-Zeitung: Amazons neuer Gegner / Kommentar zum Warenhausriesen

Karstadt/Kaufhof von Christoph Ruhkamp

Frankfurt (ots) - Karstadt und Kaufhof mögen zusammen einen

"Warenhausriesen" bilden. Im gesamten Handel sind sie - bei aller

Bekanntheit der beiden über hundert Jahre alten Marken - nur noch ein

Zwerg. Allein der Online-Händler Amazon wird 2018 mit rund 10 Mrd.

Euro Umsatz in Deutschland doppelt so viel einfahren wie Karstadt und

Kaufhof zusammen.

Für die 32000 Beschäftigten des fusionierten Kaufhauskonzerns sind

das keine guten Nachrichten. Nach der Vereinbarung bei Karstadt von

Ende 2016 wird die Gewerkschaft Verdi auch bei Kaufhof einem

Sanierungstarifvertrag zustimmen müssen, bei dem auf Teile von

Weihnachts- oder Urlaubsgeld verzichtet wird. Dadurch könnte der

Verlust von Kaufhof, der zuletzt bei fast 100 Mill. Euro lag, um die

Hälfte reduziert werden. Damit das Unternehmen schwarze Zahlen

schreibt, muss Konzernchef Stephan Fanderl weitere Schritte gehen:

Die Schließung der Karstadt-Zentrale in Essen steht ebenso zur

Debatte wie die Schließung einzelner konkurrierender Filialen. Ganz

sicher wird es Kostensenkungen aus einem gemeinsamen Einkauf und der

Logistik geben.

Für den kanadischen Kaufhof-Eigentümer HBC, die traditionsreiche

und börsennotierte Hudson's Bay Company, sieht der Deal am Ende nicht

mehr ganz so schlecht aus, wie viele vermuteten. Das operative

Geschäft von Kaufhof erhält bei dem Zusammenschluss eine höhere

Bewertung als das von Karstadt.

Außerdem liegt allein der Wert der deutschen HBC-Immobilien, die

zur Hälfte an den Karstadt-Eigentümer Signa des Unternehmers René

Benko verkauft werden, bei 3,25 Mrd. Euro. HBC hatte Kaufhof 2015 für

2,5 Mrd. Euro von der Metro erworben. Jetzt fließen den Kanadiern

unter dem Strich noch mehr als 400 Mill. Euro aus dem Deal zu. Das

Geld reicht zudem, um den Finanzierungspartner Simon Property

teilweise auszuzahlen und in das operative Geschäft zu investieren.

Doch wird die Signa-Holding von Karstadt-Eigentümer Benko die

Mehrheit am neuen Unternehmen halten. Entscheidend ist also, was der

österreichische Immobilieninvestor plant. Benko hatte schon mehrfach

versucht, nach Karstadt auch den Erzrivalen Kaufhof unter seine

Kontrolle zu bringen - jetzt ist er am Ziel. Das Immobilienportfolio

des gebürtigen Tirolers umfasst inzwischen 12 Mrd. Euro, die

Handelsbeteiligungen kommen inklusive Karstadt-Kaufhof auf rund 10

Mrd. Euro Umsatz. Damit erreicht Benko die Umsatzgröße von Amazon in

Deutschland - und muss sich jetzt mit Karstadt-Kaufhof dem

Online-Rivalen stellen.

(Börsen-Zeitung, 12.09.2018)

OTS: Börsen-Zeitung

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30377

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30377.rss2

Pressekontakt:

Börsen-Zeitung

Redaktion

Telefon: 069--2732-0

www.boersen-zeitung.de