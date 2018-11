OTS: Börsen-Zeitung / Börsen-Zeitung: Die Hoffnung stirbt zuletzt, Kommentar ...

Börsen-Zeitung: Die Hoffnung stirbt zuletzt, Kommentar zum Brexit von

Andreas Hippin

Frankfurt (ots) - Die britische Regierung hat derzeit ein großes

Interesse daran, einen Deal mit der EU in greifbare Nähe rücken zu

lassen. Spindoktoren haben Urlaubssperre. Positive Äußerungen aus

London erhöhen den Druck auf die Gegenseite, Zugeständnisse zu

machen, so das Kalkül. Zudem will Premierministerin Theresa May

den Haushaltsentwurf von Schatzkanzler Philip Hammond unbeschadet

durchs Parlament bringen. Sieht es so aus, als käme ihr die EU in

den Verhandlungen entgegen, könnte vielleicht der eine oder andere

Brextremist aus den eigenen Reihen davon absehen, ihn

niederzustimmen.

Das Bedürfnis ist groß, das Thema Brexit endlich hinter sich zu

lassen - auch in den Redaktionsstuben der britischen Medien. Und so

wird ein altes Schreiben des für den Brexit zuständigen

Staatssekretärs Dominic Raab, mit dem dieser vor einer Befragung

durch einen Unterhausausschuss gut Wetter machen wollte, zum Beleg

für die Annäherung der Positionen von Brüssel und London. Es vermag

sogar, den Devisenmarkt zu bewegen. Denn auch in den Handelsräumen

der City gilt: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Nach einem Bericht der

"Times", in dem von einer "vorläufigen Übereinkunft" zum

künftigen Handel mit Finanzdienstleistungen die Rede war, herrschte

erneut Euphorie. Michel Barnier setzte ihr mit einem Tweet ein Ende,

in dem der EU-Verhandlungsführer von irreführender Berichterstattung

sprach.

Tatsächlich machte die von dem Blatt beschriebene Einigung den

Eindruck, als hätten sich die Briten mit ihrem Wunsch nach einer

gegenseitigen Anerkennung der Finanzmarktaufsicht, Governance unter

dem noch zu schließenden Handelsabkommen und unabhängiger Schlichtung

weitgehend durchgesetzt. Einziges gesichtswahrendes Zugeständnis

an Brüssel wäre gewesen, das künftig Äquivalenz zu nennen. Barnier

zwitscherte den Briten dazu, dass die An- oder Aberkennung von

Gleichwertigkeit der Regulierung im alleinigen Ermessen Brüssels

liegt.

Das Hin und Her zeigt das grundlegende Missverständnis zwischen

den beiden Seiten. Während die Briten immer noch glauben, dass

am Ende der gesunde Menschenverstand obsiegt und man einen Deal per

Handschlag im Pub besiegeln kann, verstehen sich die bayerischen

Elitejuristen der Kommission als Hüter der europäischen Verträge. Die

EU ist eben kein organisches Wesen, sondern ein Rechtsrahmen. Da ist

der Verhandlungsspielraum zwar eng begrenzt, aber hoffen darf man

immer.

OTS: Börsen-Zeitung

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30377

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30377.rss2

Pressekontakt:

Börsen-Zeitung

Redaktion

Telefon: 069--2732-0

www.boersen-zeitung.de