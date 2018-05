OTS: Börsen-Zeitung / Börsen-Zeitung: Die politische Aufsicht, Kommentar zur ...

Börsen-Zeitung: Die politische Aufsicht, Kommentar zur BaFin von Bernd

Wittkowski

Frankfurt (ots) - Nie war sie so politisch - und vielleicht gerade

dadurch selten so wertvoll - wie heute. Die Rede ist nicht von

Klosterfrau Melissengeist, sondern von der BaFin. Obendrein hat man

schon lange keinen Chef der deutschen Finanzaufsicht erlebt, der

seinen Emotionen derart freien Lauf ließ wie Felix Hufeld am

Donnerstag. Gefühlsausbrüche, zuweilen anderer Art, kannte man von

seinem Vorvorgänger Jochen Sanio: Da sollen in Krisensitzungen auch

mal die Flaschen vom Tisch geflogen sein.

Es ist mehr als ungewöhnlich, dass der oberste Finanzaufseher der

Republik die Jahrespressekonferenz mit dem Bekenntnis beginnt - wohl

eher: beginnen muss -, er sei ein leidenschaftlicher Europäer. Doch

ohne diese absolut glaubwürdige Vorbemerkung könnten Kritiker Hufeld

schnell in eine Ecke stellen, in die er so ungefähr als Letzter

gehört: Kleinkariertheit, Unsolidarität oder gar Deutschtümelei.

Die BaFin wehrt sich gegen die von der EU-Kommission betriebene

Reform der europäischen Aufsichtsbehörden EBA (Banken), EIOPA

(Versicherungen) und ESMA (Märkte), die "ESAs". Dabei fährt Hufeld

schweres Geschütz auf: Er warnt vor der Schaffung eines

"bürokratischen Monstrums mit überlappenden Kompetenzen", hält es für

eine "Schnapsidee", neben der EZB die Regulierungsbehörde EBA als

weitere Aufsichtsinstanz etablieren zu wollen, sieht eine

Aufgabenverlagerung "mit der Brechstange", und zwar durch die

Hintertür der Verwaltung, wo die Politik zuständig wäre.

In der Tat legen die Brüsseler Pläne den Verdacht nahe, hier gehe

es um eine Machtverschiebung und -zentralisierung weg von den

nationalen Stellen hin zu den ESAs. Die 2011 als vernetztes System

eingeführte Aufsichtsarchitektur würde damit ohne erkennbaren

sachlichen Grund umgekrempelt, insbesondere die in Paris ansässige

ESMA erhielte ganz neue Kompetenzen. Daher erinnert der

leidenschaftliche Europäer zu Recht an das europäische

Subsidiaritätsprinzip. Seine Argumentation ist so überzeugend wie das

entschiedene Plädoyer gegen die verfrühte Vergemeinschaftung der

Einlagensicherung, die unter den heutigen Bedingungen (notleidende

Kredite) ein "Akt europäischer Umverteilung" wäre.

Epilog: Darf der das überhaupt? Die BaFin untersteht der Rechts-

und Fachaufsicht des Bundesfinanzministeriums. Bei allem

Selbstbewusstsein, das einem Aufsichtspräsidenten zusteht: Man sollte

davon ausgehen, dass der brillante Rhetoriker Hufeld sich nicht so

weit aus dem Fenster lehnen würde, wäre er sich der Rückendeckung von

Olaf Scholz nicht sehr sicher.

