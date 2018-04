OTS: Börsen-Zeitung / Börsen-Zeitung: Eine Branche am Wickel / Kommentar zur ...

Vermögen professionell aufbauen? Mit Portfolio-ETFs ist das ein Kinderspiel. Im Online-Seminar am Donnerstag zeigt ComStage-Geschäftsführer Thomas Meyer zu Drewer, wie er ein Portfolio unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten steuert - das sollten Sie nicht verpassen!

DAX schließt kaum verändert -- US-Börsen auf Richtungssuche -- Morgan Stanley: Rekordgewinn -- Continental nach Gewinnwarnung schwach -- Razzia bei Porsche wegen Abgasskandal -- Tesla, IBM im Fokus

Rocket Internet verkauft Hellofresh-Anteile. Fusionspartner Linde und Praxair planen wohl weitere Verkäufe. Schweizer Franken erstmals seit Kursfreigabe wieder auf altem Niveau. Bitcoin-Kritiker Shiller: Vielleicht wird die Bitcoin-Blase nie platzen. Erdogan will vorgezogene Wahlen in der Türkei - Türkische Lira steigt. eBay-Aktie mit klarem Plus nach Analystenkommentar.