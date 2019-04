OTS: Börsen-Zeitung / Börsen-Zeitung: Sanfter Druck, Kommentar zu SAP von ...

Börsen-Zeitung: Sanfter Druck, Kommentar zu SAP von Sebastian Schmid

Frankfurt (ots) - Erstmals mehr als 1,5 Mrd. Euro Cloud-Umsatz im

Quartal, konzernweit zweistelliges Erlöswachstum, die Marge im

Aufschwung, Kurz- sowie Mittelfristausblick angehoben und ein

Aktienkurs auf Rekordniveau. Selbst das in Teilen der Belegschaft

hochumstrittene Restrukturierungsprogramm von SAP kommt zügig voran.

Alles eitel Sonnenschein in Walldorf? Fast. Denn unter die Flut

positiver Nachrichten mischte sich am Mittwoch auch eine, die CEO

Bill McDermott und dem "besten Managementteam", das dieser bei SAP

bisher erleben durfte, in Zukunft Ungemach bringen könnte.

Der aktivistische Hedgefonds Elliott, der unlängst bei

Thyssenkrupp Führungssturz und Aufspaltung mit vorangetrieben hat,

will künftig auch in Walldorf dafür Sorge tragen, dass man es sich

nicht allzu gemütlich macht. Als Elliott ihre 1,2 Mrd. Euro schwere

Beteiligung an SAP bekanntgab, schlug das Investmentvehikel des

US-Milliardärs Paul Singer zwar versöhnliche Töne an und lobte den

Vorstand. An einem Tag, an dem das eigene Investment 11 Prozent an

Wert zulegt, war allerdings auch nichts anderes zu erwarten.

Vor dem Sonder-Kapitalmarkttag, den SAP für November plant,

sollten sich McDermott und seine Mitstreiter aber genau überlegen,

welche Detailziele sie realistisch für erreichbar halten. Denn

Elliott dürfte künftig genau darüber wachen, dass diese getroffen

oder besser übertroffen werden. Der Hedgefonds wird vorerst damit

zufrieden sein, dass Zukäufe von nun an hintanstehen sollen und neben

stabil hohen Dividenden ein mehrjähriges Aktienrückkaufprogramm

geplant ist - auch wenn Finanzvorstand Luka Mucic sich auf dessen

Volumen noch nicht festlegen will. Die Ausschüttungssumme zu treiben

stand bei Elliott in der Vergangenheit hoch auf der Agenda. Und SAP

muss da offenbar nicht zum Jagen getragen werden.

Der Einstieg von Elliott ist ein weiteres Signal dafür, dass der

US-Hedgefonds sich an deutsche Konzerne heranwagt, die stabile

Ankeraktionäre haben - wie die Krupp-Stiftung bei Thyssen oder die

Gründer bei SAP. Ähnliches Ungemach wie dem Essener Industriekonzern

droht SAP in naher Zukunft zwar kaum. Das jüngste Quartal hat

gezeigt, dass die Walldorfer eine Wachstumsmaschine sind, die Rivalen

wie Oracle aktuell nicht schrecken können. Sanften Druck macht der

Hedgefonds dem Softwarekonzern aber dennoch schon einmal. SAP habe

das Potenzial, den Gewinn je Aktie bis 2023 auf 8,50 Euro zu

steigern, teilte Elliott mit. Das wäre mehr als doppelt so viel wie

2018.

