OTS: Börsen-Zeitung / Der Dotcom-Vergleich hinkt / Kommentar zur Tech-Hausse ...

Der Dotcom-Vergleich hinkt / Kommentar zur Tech-Hausse an den Börsen

von Christopher Kalbhenn

Frankfurt (ots) - Selbst die eingefleischten Technologie-Fans dürften sich am

Dienstag erschrocken haben - wenigstens ein bisschen. Denn durch den Verlust des

Nasdaq Composite von rund 4% schien sich die Hoffnung, dass der Einbruch des

Index fünf Tage um 5% nur eine Episode war, an die man sich in ein paar Wochen

nicht mehr erinnern würde, zu zerschlagen. "There's more pain to come", war in

einer angelsächsischen Börsenfernsehsendung zu hören. Das letzte Wort darüber,

ob nach der 10-%-Korrektur innerhalb von nur drei Handelstagen der Boden gesehen

worden ist oder eine länger anhaltende Schwäche, möglicherweise sogar eine

Baisse folgt, ist noch nicht gesprochen. Aber wie wahrscheinlich ist Letzteres?

Es gibt durchaus Parallelen zur Dotcom-Blase vor rund 20 Jahren, die in einem

furchtbaren Tech-Blutbad endete: Das Ausmaß und die Geschwindigkeit der

Kursgewinne, die extrem hohe Outperformance gegenüber dem Rest des Marktes, die

deutlich überdurchschnittliche Bewertung, die zunehmende Begeisterung der

Öffentlichkeit für die Unternehmen und ihre Geschäftsmodelle, die extrem starke

Abhängigkeit der Rally von einer Hand voll Mega Caps mit einer

Marktkapitalisierung von mehr als 1 Bill. Dollar, der stark kurs-, aber eben

nicht gewinntreibende Effekt der Aktien-Splits von Apple und Tesla etc.

Der Vergleich mit 2000 hinkt jedoch. Inzwischen sind zwei weitere Jahrzehnte

vergangen, in denen sich die Digitalisierung stetig beschleunigt hat - und in

der Coronakrise gibt sie nochmals Gas. Die Dotcom-Blase war teils von

Unternehmen geprägt, deren Geschäftsmodelle eher grenzwertig waren. Für viele

andere, absolut seriöse Geschäftsmodelle war die Zeit damals noch nicht reif.

Ein ganz anderes Bild ergibt sich heute. Die großen Technologieunternehmen als

Zugpferde der Hausse, in die das Gros der Anlegergelder fließt, haben

funktionierende Geschäftsmodelle, weisen ein extrem hohes Gewinnwachstum auf und

sind außerdem zum Teil nicht hoch verschuldet, sondern sitzen im Gegenteil auf

sehr hohen Cash-Beständen.

Hinzu kommt das ganz andere monetäre Umfeld mit überbordender Liquidität und

Nullzinsen. Anleger haben bei teilweise negativen Anleiheverzinsungen keine

andere Wahl, als in Aktien anzulegen. Und das Umfeld drückt das Geld gerade in

die erfolgreichen Tech-Firmen, deren Gewinnwachstum in diesem Jahr einen

Zusatzschub erlebt, von dem die meisten anderen Branchen, denen die Gewinne

wegbrechen, nicht einmal zu träumen wagen. Die aktuelle Tech-Hausse ist, anders

als die Dotcom-Blase, fundamental gut untermauert. Seit dem Jahr 2004, hat das

Research der Landesbank Baden-Württemberg errechnet, sind die gleitenden

Zwölf-Monats-Gewinne der Unternehmen des Nasdaq 100 um 547% gestiegen, während

der Anstieg beim S&P 500 bei 75% liegt. Nicht nur die Kurse, auch die Gewinne

der Branche heben ab. In diesem Umfeld, an dem die jüngste Schwäche des Nasdaq

Composite nichts verändert hat, wäre die Prognose eines Tech-Crashs in

absehbarer Zeit doch recht gewagt.

Auch dürfte es nicht sofort zu massiven Umschichtungen in Zykliker

beziehungsweise Value-Aktien kommen. Denn es ist noch unabsehbar, wann die

ökonomische Normalisierung einsetzen wird und in welchem Ausmaß sich die

Wirtschaft erholen wird bzw. wann sie das Niveau von vor dem Corona-Lockdown

wieder erreicht. Aber: Die Korrektur zeigt, dass auch FAANG, Tesla und Co. nicht

ohne Ende im 90-Grad-Winkel steigen können. Wahrscheinlich werden sie nun eine

langsamere Gangart an den Tag legen.

Und das ist auch gut so. Gefährlich würde die Entwicklung, wenn sich die

Technologiebranche noch weiter von der realwirtschaftlichen Entwicklung

abkoppeln sollte und die Anleger extrem euphorisch würden. Zumal sich das Umfeld

zugunsten der vernachlässigten Segmente, der Zykliker beziehungsweise

Value-Aktien verändern wird. Sobald die Normalisierung erkennbar näher rückt,

werden diese Segmente die Nase vorn haben. Zudem werden die Effekte der

Pandemie, die wie etwa das Homeoffice, die zunehmende Nutzung von

Streaming-Diensten und das sehr hohe Wachstum des Online-Shopping die

Technologiebranche derzeit so stark begünstigen, zwar nicht verschwinden, aber

doch spürbar an Fahrt verlieren, so dass auch das Gewinnwachstum wieder Dynamik

einbüßen wird.

(Börsen-Zeitung, 12.09.2020)

Pressekontakt:

Börsen-Zeitung

Redaktion

Telefon: 069--2732-0

www.boersen-zeitung.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/30377/4704536

OTS: Börsen-Zeitung