OTS: Börsen-Zeitung / Souverän in der Krise, Kommentar zur US-Notenbank von ...

DAX beendet den Handel mit Verlusten -- Dow gewinnt -- Fed ändert geldpolitisches Rahmenwerk -- Tiffany schreibt wieder schwarze Zahlen -- Wirecard, Delivery Hero, Fielmann, Aroundtown im Fokus

Test-Zwischenergebnisse von Moderna Corona-Impfstoffkandidat vorgestellt. US-Wirtschaftseinbruch nicht ganz so schlimm wie gedacht. Billionen-Paket für die EU: Verhandlungen mit dem Parlament gestartet. Amazon führt in USA Einkaufswagen mit Scanner-Funktion ein. Rolls-Royce will Geschäftsteile abstoßen. Deutsche Post-CEO bekräftigt Ziele 2020 und 2022.