OTS: Börsen-Zeitung / Wachstumsängste voraus, Marktkommentar von Kai Johannsen

Heute im Fokus

DAX geht fester ins Wochenende -- Dow Jones freundlich - US-Techwerte leichter -- Autonome Autos 2022 in Deutschland -- KB verkauft Lufthansa Papiere -- Ford, BMW, Fresenius, hGears im Fokus

Kryptowährungen bleiben angeschlagen. HUGO BOSS will Umsatz verdoppeln. Insolvenzverwalter beunruhigt Wirecard-Aktionäre - Müssen Dividenden zurückgezahlt werden? Ema-Ausschuss empfiehlt Corona-Arznei von GSK. Bayer erhält Empfehlung für Herzmedikament in der EU. Fresenius-Dialysetochter FMC gehört zum Kerngeschäft. Daimler ruft Autos in den USA zurück. GRENKE mit testierten Zahlen.