OTS: Börsenmedien AG / Börsenmedien AG übernimmt Mehrheit an der Finanzwissen ...

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Börsenmedien AG übernimmt Mehrheit an der Finanzwissen GmbH
Kulmbach (ots) - Die Börsenmedien AG übernimmt die Mehrheit an der Finanzwissen
GmbH. Zum 1. Juni 2026 wird die Finanzbildungs- und Vergleichsplattform
finanzwissen.de Teil der Börsenmedien AG.
Mit dieser Transaktion erschließt die Börsenmedien AG ein neues, eigenständiges
Geschäftsfeld und stärkt zugleich ihre Position als führender Anbieter von
hochwertigem Finanzjournalismus für Privatanleger.
"Wir freuen uns, dass wir mit Finanzwissen eine ideale digitale Ergänzung zu
unserem traditionsreichen Monatsmagazin EURuro gefunden haben. Wir werden vom
ersten Tag an Synergien heben können. Zudem sind wir mit dieser
Mehrheitsbeteiligung bestens auf das große Thema Altersvorsorge mit
Aktiensparplänen vorbereitet", so Bernd Förtsch, der Gründer und Eigentümer der
Börsenmedien AG.
Die Verbindung aus journalistischer Reichweite, fundierter Finanzbildung sowie
unabhängigen Finanztests soll Privatanlegern künftig einen noch einfacheren
Zugang zu hochwertigen Informationen und passenden Finanzlösungen ermöglichen.
Darüber hinaus werden die Affiliate-Aktivitäten der Gruppe gebündelt und um eine
reichweitenstarke Plattform für Finanzbildung und Finanzproduktvergleiche
ergänzt.
"Gemeinsam mit der Börsenmedien AG wollen wir die Positionierung von
finanzwissen.de als führendes Finanzinformationsportal weiter ausbauen und
zugleich das gesamte Portfolio der Börsenmedien AG stärken", sagt Sebastian Rau,
Geschäftsführer der Finanzwissen GmbH. "Unser Ziel ist es, Anlegern ein noch
umfassenderes und qualitativ hochwertigeres Angebot rund um Finanzbildung und
Finanzprodukte bereitzustellen."
Mit dem Zusammenschluss verfolgen die Börsenmedien AG und die Finanzwissen GmbH
das gemeinsame Ziel, eine führende Plattform für Finanzinformation,
Finanzbildung und Finanzproduktvergleiche im deutschsprachigen Raum aufzubauen.
Die operative Geschäftstätigkeit der Finanzwissen GmbH bleibt unverändert
bestehen. Sebastian Rau, bisheriger Gesellschafter und Geschäftsführer, wird das
Unternehmen weiterhin führen und operativ verantworten. Im Zuge der Übernahme
wird der Firmensitz der Finanzwissen GmbH nach Kulmbach verlegt.
Über die Börsenmedien AG
Die Börsenmedien AG ist eines der führenden Medienhäuser für Finanzinformationen
im deutschsprachigen Raum und vereint zahlreiche erfolgreiche Marken unter einem
Dach. Dazu gehören die Börsenmagazine DER AKTIONÄR, BÖRSE ONLINE, EURuro und
EURuro am Sonntag sowie zahlreiche Börsendienste und die PLASSEN Buchverlage.
Als inhabergeführte Firmengruppe blickt die Börsenmedien AG mittlerweile auf
über 30 Jahre Firmengeschichte zurück und repräsentiert mit mehr als 100
Finanzredakteuren und über 250 Mitarbeitern an den Standorten Kulmbach, München
und Frankfurt Deutschlands größtes Verlagsangebot für Privatanleger.
Auch in der digitalen Welt zählt das Medienhaus mit DER AKTIONÄR TV,
deraktionaer.de, finanztreff.de und boerse-online.de zu den beliebtesten
Anlaufstellen für Finanzinformationen.
Über die Finanzwissen GmbH
Die Finanzwissen GmbH wurde 2021 von Florian Döhnert-Breyer, Christian Musanke,
Daniel Wenz, Mirco Recksiek und Sebastian Rau gegründet und betreibt mit
http://finanzwissen.de eine der wachstumsstärksten Finanzbildungs- und
Produktvergleichsplattformen im deutschsprachigen Raum.
Im Mittelpunkt stehen unabhängige Vergleiche von Brokern, Banken, Kreditkarten
und Anlageprodukten sowie redaktionelle Inhalte rund um ETFs, Aktien, Krypto und
persönliche Finanzen. Aktuell arbeiten fünf Mitarbeiter sowie fünf Gründer bei
der Finanzwissen GmbH. Mit der mehrheitlichen Übernahme durch die Börsenmedien
AG wird der Firmensitz zum 1. Juni 2026 nach Kulmbach verlegt.
Pressekontakt:
Kent Gaertner
Quadriga Communication GmbH
Potsdamer Platz 5
13129 Berlin
E-Mail: mailto:gaertner@quadriga-communication.de
Telefon: 030-30308089-13
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