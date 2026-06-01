OTS: Börsenmedien AG / DER AKTIONÄR-Verleger Bernd Förtsch fordert ...

DER AKTIONÄR-Verleger Bernd Förtsch fordert Transparenz bei

BioNTech-Gründer-Ausgliederung - Rechtliche Schritte in Prüfung

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Kulmbach (ots) - Bernd Förtsch, Gründer und Vorstandsvorsitzender der

Börsenmedien AG, hat sich mit einem umfangreichen Fragenkatalog an BioNTech

gewandt. Im Mittelpunkt steht die am 10. März 2026 angekündigte Ausgliederung

wesentlicher Vermögenswerte an ein neues Unternehmen der scheidenden Gründer Dr.

Ugur Sahin und Dr. Özlem Türeci.

Die geplante Ausgliederung erfolgt vor dem Hintergrund einer anhaltend negativen

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Entwicklung:

- Umsatzeinbruch von 7,3 Milliarden Euro (2022) auf geschätzt 2.0 bis 2,3

Milliarden Euro im laufenden Jahr

- Werksschließungen in Idar-Oberstein, Marburg und Singapur

- Abbau von bis zu 1.860 Arbeitsplätzen

- eine aggressive Expansionsstrategie, die in Teilen gescheitert ist

- eine desaströse Kursentwicklung seit Januar 2021

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"BioNTech ist für mich ein Restrukturierungsfall, den der amtierende Vorstand zu

verantworten hat", so Förtsch. "Die Art und Weise, wie jetzt eine Neugründung

und ein Transfer an Know-how und Personal in die Wege geleitet wird, wirft aus

meiner Sicht gravierende Governance-Fragen auf."

Bernd Förtsch hat mehrere Forderungen an den Aufsichtsrat der BioNTech SE:

- Beauftragung einer unabhängigen Fairness Opinion einer nicht mit BioNTech

verbundenen Investmentbank vor Unterzeichnung einer finalen Vereinbarung

- Vollständige Offenlegung der Bewertungsmethodik und Vergleich mit

Markt-Benchmarks

- Bestätigung oder Einrichtung eines unabhängigen Sonderausschusses im

Aufsichtsrat

Der Verleger kündigt an, sämtliche juristischen Optionen zum Schutz der

Minderheitsaktionäre zu prüfen. "Ohne eine professionelle, unabhängige Fairness

Opinion ist jeder Preis für die zu übertragenden Assets willkürlich", so

Förtsch.

Mittlerweile hat BioNTech reagiert - eine detaillierte Beantwortung der Fragen

ist aber nicht erfolgt. Der an BioNTech übersendete Fragenkatalog sowie eine

Einschätzung der Situation werden in den jeweils kommenden Ausgaben von DER

AKTIONÄR, Börse Online und EURuro am Sonntag publiziert.

Über die Börsenmedien AG

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