OTS: Bonial International GmbH / Bonial übernimmt Social-Media-Spezialisten ...

Bonial übernimmt Social-Media-Spezialisten cmmrcl.ly

Berlin/Hamburg (ots) - Mit der Integration des Social-Media-Vermarkters

cmmrcl.ly beschleunigt Bonial den Ausbau zum führenden Anbieter für

Handelsmarketing und Retail Media.

Das Hamburger Unternehmen cmmrcl.ly wurde 2025 komplett von Axel Springer

übernommen und wird nun unter dem Dach der Bonial-Gruppe integriert.

cmmrcl.ly ist der europaweit erste Pure-Play-Vermarkter für

Walled-Garden-Lösungen. In drei Produktbereichen bietet das Unternehmen präzise

Zielgruppenansprache, garantierte Kampagnenergebnisse und individuelle

Sonderwerbeformate für Kampagnen in Walled Gardens. Im Bereich der

Zielgruppenansprache greift cmmrcl.ly auf First-Party-Daten von mehr als 25

exklusiven Datenpartnern zurück und ermöglicht präzises Targeting für

Social-Kampagnen. Dazu gehören unter anderem stationäre Händler wie REWE ,

Rossmann, OBI , toom, Douglas, BILLA sowie verschiedenen reinen Online-Anbietern

(u.a. HolidayCheck, DocMorris , flaschenpost). Bonial wird diese Technologie- und

Aktivierungskompetenz mit der eigenen Reichweite und Expertise für digitale

Angebotskommunikation bündeln. Es entsteht ein integrierter Retail Marketing Hub

für Marken und Händler, der Planung, Kreation, Aktivierung und Messung digitaler

Reach-Kampagnen mit First-Party-Audiences vereint.

Geschäftsführerwechsel bei cmmrcl.ly

Die bisherigen Geschäftsführer Manuel König und Hansjörg Blase werden das

Unternehmen zum 31. Juli 2026 auf eigenen Wunsch verlassen.

Die Geschäftsführung von cmmrcl.ly übernehmen Florian Reinartz und Karsten

Lehmann in Personalunion mit ihren Geschäftsführer-Funktionen bei Bonial.

Die Verantwortung für die kommerziellen Aktivitäten bei cmmrcl.ly liegt künftig

bei Sebastian Kerkhoff als Chief Commercial Officer (cmmrcl.ly) und Senior Vice

President (Bonial).

Christoph Eck-Schmidt, CMO/CCO Axel Springer und CEO Bonial: "Wir danken Manuel

König und Hansjörg Blase für ihre unternehmerische Leistung und die enge

Zusammenarbeit. Beide haben cmmrcl.ly maßgeblich aufgebaut und innerhalb von

Axel Springer erfolgreich als Anbieter für First-Party-basierte

Social-Media-Aktivierung im Handelsumfeld etabliert. Mit der Integration von

cmmrcl.ly erweitert Bonial sein Portfolio um einen leistungsstarken Retail Media

Data Hub mit Expertise in der Datenaktivierung und kanalübergreifenden

Kampagnensteuerung. Das ist genau das, was Marken und Händler heute brauchen, um

ihre Zielgruppen präzise und einfach skalierbar zu erreichen."

Manuel König und Hansjörg Blase, Geschäftsführer cmmrcl.ly: "Wir blicken mit

großem Stolz auf die vergangenen Jahre zurück, in denen wir cmmrcl.ly gemeinsam

zu einem führenden Social-Media-Vermarkter entwickelten. Dass unsere Technologie

und Expertise nun ein integraler Bestandteil der Bonial-Gruppe werden, ist für

uns der logische und konsequente nächste Schritt. Wir sind überzeugt, dass die

Kombination aus Bonials Reichweite und unseren datengestützten und

plattformübergreifenden Lösungen einen neuen Standard im Handelsmarketing setzen

wird. Wir bedanken uns beim gesamten Team für die fantastische Reise und freuen

uns darauf, die weitere Erfolgsgeschichte von außen zu begleiten."

Über Bonial:

Bonial gehört zur Axel Springer SE, einem transatlantisches Medienunternehmen in

Familienbesitz mit Standorten in u.a. Berlin und New York. Das internationale

Unternehmen agiert als maßgebender Drive-to-Store Marketing Partner und

Innovationstreiber der digitalen Handelskommunikation in Deutschland und

Frankreich. Seit 18 Jahren verbindet Bonial Verbraucher:innen mit Geschäften und

ermöglicht dem Handel sowie Marken, ihre Angebote in der digitalen Welt

bestmöglich zu kommunizieren. Als Marktführer der digitalen

Angebotskommunikation und Full-Service-Dienstleister bietet Bonial individuelle

Marketinglösungen für 1.500 namhafte Einzelhändler und begeistert aktuell

monatlich 14 Millionen Nutzer:innen auf seinen Plattformen kaufDA und

MeinProspekt, den größten lokalen Shopping-Apps Deutschlands.

Über cmmrcl.ly:

cmmrcl.ly ist ein Anbieter von digitalen Marketingprodukten und nutzt alle

relevanten Social-Media-Plattformen, um datengetriebene, plattformübergreifende

Ergebnisse für Marken und Agenturen zu erzielen: vom Branding über die

Produktentdeckung bis hin zur Absicht und schließlich zur Aktivierung und

Transaktion.

