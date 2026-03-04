OTS: Bonial International GmbH / Bonial übernimmt Social-Media-Spezialisten ...
Bonial übernimmt Social-Media-Spezialisten cmmrcl.ly
Berlin/Hamburg (ots) - Mit der Integration des Social-Media-Vermarkters
cmmrcl.ly beschleunigt Bonial den Ausbau zum führenden Anbieter für
Handelsmarketing und Retail Media.
Das Hamburger Unternehmen cmmrcl.ly wurde 2025 komplett von Axel Springer
übernommen und wird nun unter dem Dach der Bonial-Gruppe integriert.
cmmrcl.ly ist der europaweit erste Pure-Play-Vermarkter für
Walled-Garden-Lösungen. In drei Produktbereichen bietet das Unternehmen präzise
Zielgruppenansprache, garantierte Kampagnenergebnisse und individuelle
Sonderwerbeformate für Kampagnen in Walled Gardens. Im Bereich der
Zielgruppenansprache greift cmmrcl.ly auf First-Party-Daten von mehr als 25
exklusiven Datenpartnern zurück und ermöglicht präzises Targeting für
Social-Kampagnen. Dazu gehören unter anderem stationäre Händler wie REWE,
Rossmann, OBI, toom, Douglas, BILLA sowie verschiedenen reinen Online-Anbietern
(u.a. HolidayCheck, DocMorris, flaschenpost). Bonial wird diese Technologie- und
Aktivierungskompetenz mit der eigenen Reichweite und Expertise für digitale
Angebotskommunikation bündeln. Es entsteht ein integrierter Retail Marketing Hub
für Marken und Händler, der Planung, Kreation, Aktivierung und Messung digitaler
Reach-Kampagnen mit First-Party-Audiences vereint.
Geschäftsführerwechsel bei cmmrcl.ly
Die bisherigen Geschäftsführer Manuel König und Hansjörg Blase werden das
Unternehmen zum 31. Juli 2026 auf eigenen Wunsch verlassen.
Die Geschäftsführung von cmmrcl.ly übernehmen Florian Reinartz und Karsten
Lehmann in Personalunion mit ihren Geschäftsführer-Funktionen bei Bonial.
Die Verantwortung für die kommerziellen Aktivitäten bei cmmrcl.ly liegt künftig
bei Sebastian Kerkhoff als Chief Commercial Officer (cmmrcl.ly) und Senior Vice
President (Bonial).
Christoph Eck-Schmidt, CMO/CCO Axel Springer und CEO Bonial: "Wir danken Manuel
König und Hansjörg Blase für ihre unternehmerische Leistung und die enge
Zusammenarbeit. Beide haben cmmrcl.ly maßgeblich aufgebaut und innerhalb von
Axel Springer erfolgreich als Anbieter für First-Party-basierte
Social-Media-Aktivierung im Handelsumfeld etabliert. Mit der Integration von
cmmrcl.ly erweitert Bonial sein Portfolio um einen leistungsstarken Retail Media
Data Hub mit Expertise in der Datenaktivierung und kanalübergreifenden
Kampagnensteuerung. Das ist genau das, was Marken und Händler heute brauchen, um
ihre Zielgruppen präzise und einfach skalierbar zu erreichen."
Manuel König und Hansjörg Blase, Geschäftsführer cmmrcl.ly: "Wir blicken mit
großem Stolz auf die vergangenen Jahre zurück, in denen wir cmmrcl.ly gemeinsam
zu einem führenden Social-Media-Vermarkter entwickelten. Dass unsere Technologie
und Expertise nun ein integraler Bestandteil der Bonial-Gruppe werden, ist für
uns der logische und konsequente nächste Schritt. Wir sind überzeugt, dass die
Kombination aus Bonials Reichweite und unseren datengestützten und
plattformübergreifenden Lösungen einen neuen Standard im Handelsmarketing setzen
wird. Wir bedanken uns beim gesamten Team für die fantastische Reise und freuen
uns darauf, die weitere Erfolgsgeschichte von außen zu begleiten."
Über Bonial:
Bonial gehört zur Axel Springer SE, einem transatlantisches Medienunternehmen in
Familienbesitz mit Standorten in u.a. Berlin und New York. Das internationale
Unternehmen agiert als maßgebender Drive-to-Store Marketing Partner und
Innovationstreiber der digitalen Handelskommunikation in Deutschland und
Frankreich. Seit 18 Jahren verbindet Bonial Verbraucher:innen mit Geschäften und
ermöglicht dem Handel sowie Marken, ihre Angebote in der digitalen Welt
bestmöglich zu kommunizieren. Als Marktführer der digitalen
Angebotskommunikation und Full-Service-Dienstleister bietet Bonial individuelle
Marketinglösungen für 1.500 namhafte Einzelhändler und begeistert aktuell
monatlich 14 Millionen Nutzer:innen auf seinen Plattformen kaufDA und
MeinProspekt, den größten lokalen Shopping-Apps Deutschlands.
Über cmmrcl.ly:
cmmrcl.ly ist ein Anbieter von digitalen Marketingprodukten und nutzt alle
relevanten Social-Media-Plattformen, um datengetriebene, plattformübergreifende
Ergebnisse für Marken und Agenturen zu erzielen: vom Branding über die
Produktentdeckung bis hin zur Absicht und schließlich zur Aktivierung und
Transaktion.
Pressekontakt:
Bonial International GmbH
Pressestelle
Caroline Jandl-Schulze
Hussitenstraße 32-33
D-13355 Berlin
Telefon: +49 151 6753 7508
Mail: mailto:c.jandl-schulze@bonial.com
