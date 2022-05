OTS: bonprix Handelsgesellschaft mbH / Starker Jahresabschluss für bonprix: ...

Starker Jahresabschluss für bonprix: Umsatz im Geschäftsjahr 2021/22

steigt um 10 Prozent auf rund 1,94 Milliarden Euro (FOTO)

Hamburg (ots) - bonprix erreicht sein Ziel eines zweistelligen Umsatzwachstums

im Geschäftsjahr 2021/22 (1. März 2021 bis 28. Februar 2022): Das internationale

Modeunternehmen steigerte seine Umsatzerlöse um 10 Prozent von 1,76 Milliarden

Euro auf 1,94 Milliarden Euro bei stabiler Rendite (EBIT-Marge) und wächst damit

auch im 13. Jahr in Folge profitabel. Deutschland als Kernmarkt schließt mit

einem zweistelligen Umsatzplus zum Vorjahr stark ab, hervorragende Zuwächse

zeigen auch viele osteuropäische und die skandinavischen bonprix-Länder. In den

USA schafft das Unternehmen mit der Marke VENUS den erfolgreichen Turnaround.

"Die Geschäftsentwicklung und das zweistellige Umsatzplus von rund 10 Prozent

zum Vorjahr sind für uns ein großer Erfolg. Uns ist es sehr gut gelungen, neue

Marktchancen in den Ländern durch die beschleunigte Digitalisierung zu nutzen,

in vielen Märkten Neukund*innen zu gewinnen und uns so als internationale

digitale Fashion Brand weiterzuentwickeln", kommentiert Dr. Kai Heck, für den

Finanzbereich verantwortlicher Geschäftsführer bei bonprix, den äußerst

positiven Geschäftsverlauf.

Internationale Geschäftsentwicklung

Zum Abschluss des Geschäftsjahres 2021/22 zeigt sich für bonprix ein insgesamt

sehr zufriedenstellendes Bild im In- und Ausland:

- Deutschland als Heimat- und Kernmarkt konnte auf der höchst erfreulichen

Entwicklung aus dem ersten Geschäftshalbjahr aufbauen. Insgesamt stieg der

Umsatz bis zum Ende des Geschäftsjahres um rund 10 Prozent zum Vorjahr auf

knapp 750 Millionen Euro. Über 5 Millionen aktive Kund*innen ordern in

Deutschland Fashion und mehr bei dem Hamburger Modeunternehmen.

- In vielen osteuropäischen Märkten gelang es ebenfalls, an die exzellenten

Vorlagen aus den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres anzuknüpfen.

Besonders hervorzuheben sind hierbei Tschechien, Ungarn und die Slowakei mit

Wachstumsraten im höheren zweistelligen Bereich (deutlich über 20 Prozent),

aber auch Polen und Ungarn konnten zweistellig zulegen.

- In Westeuropa legten die Umsätze in den Niederlanden mit einem Plus über 10

Prozent erfolgreich zu. Weitere umsatzstarke Fokusländer wie Frankreich und

Österreich lagen knapp über Vorjahr, Italien und die Schweiz konnten die

Vorjahreswerte nicht erreichen.

- Die skandinavischen Länder Schweden, Norwegen und - neu seit 2021 - Finnland,

entwickelten sich weiterhin sehr positiv und erzielten Steigerungsraten im

hohen ein- und mittleren zweistelligen Bereich. Mit dem neuen finnischen Markt

konnte bonprix sein Geschäftsportfolio in Skandinavien vervollständigen und

Synergieeffekte unter den drei Ländern nutzbar machen - das zeigt auch die

positive Reaktion der finnischen Kund*innen auf den neuen Anbieter bonprix.

- Besonders erfreulich zeigte sich weiterhin die Performance der Marke VENUS in

den USA. Hier war bonprix nach andauernden Herausforderungen durch ein

schwieriges Marktumfeld und Wechselkursbelastungen zum ersten

Geschäftshalbjahr 2021/22 der Turnaround gelungen. Das äußerst positive

Wachstum setzte sich fort und führte zu einem Abschluss von fast 20 Prozent

Plus zum Vorjahr.

Beendigung des Onlinehandels in Russland

In Russland setzte sich die schwache Geschäftsentwicklung der Vorjahre fort und

bonprix verzeichnete im Geschäftsjahr einen Umsatzverlust in Höhe von über 30

Prozent auf einen nur noch mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Nach einer

notwendigen Neubewertung der Zukunftsfähigkeit seines dortigen Handelsgeschäfts

zieht sich die Marke bonprix vom russischen Markt zurück. Die politischen und

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entziehen dem Unternehmen die Grundlage für

ein wirtschaftliches Geschäftsmodell in Russland. Bereits Anfang März hatte

bonprix entschieden, den Onlinehandel in Russland nicht weiter zu betreiben.

"Die Entscheidung, unser langjähriges E-Commerce-Geschäft in Russland zu

beenden, ist uns nicht leichtgefallen, aber wir sehen für unser Unternehmen

keine Perspektive mehr im Land. Mein Dank gilt den Kolleg*innen in Russland und

Deutschland für ihren großen Einsatz in den zurückliegenden Jahren", sagt Dr.

Richard Gottwald, Vorsitzender der Geschäftsführung bei bonprix und

verantwortlich für den internationalen Vertrieb. Das Unternehmen fokussiert sich

nun darauf, für die betroffenen Mitarbeitenden sozialverträgliche Lösungen zu

entwickeln und wo möglich interne Anschlussmöglichkeiten zu prüfen.

Starkes Sortimentswachstum in zentralen Segmenten

Sortimentsseitig war die Nachfrage in den einzelnen Segmenten auch im

Geschäftsjahr 2021/22 noch immer stark von der Corona-Pandemie geprägt. In der

Damenkollektion setzte sich der Casualisierungstrend weiter fort: Besonders

Shirts und Denim-Artikel verzeichneten ein überdurchschnittliches Wachstum. Der

Bereich Kleider, der eine zentrale Stellung im bonprix-Sortiment einnimmt, hatte

unter der Pandemie einen Rückgang verzeichnet. Nachdem gesellschaftliche Anlässe

wieder zunahmen, zeigten sich hier besonders zum Ende des Geschäftsjahres

erfreuliche Erholungstendenzen. Der anhaltend hohen Nachfrage nach Produkten

rund um das persönliche Wohlbefinden sowie einer breit angelegten, nationalen

Mediakampagne im Herbst 2021 verdankte der Bereich Wäsche ein weiteres Wachstum

auf sehr hoher Vorjahresbasis, das insbesondere von Nachtwäsche und Loungewear

getragen wurde. Auch das Segment Sport profitierte von dieser Entwicklung und

erzielte auf hoher Vorlage ein zusätzliches Wachstum. Das Sortiment für Kinder

konnte ebenfalls noch einmal deutlich wachsen und übertraf dabei die

Marktentwicklung.

Wachsende Relevanz im Angebot von bonprix haben weiterhin nachhaltig

hergestellte Produkte. Im vergangenen Herbst/Winter konnte das Unternehmen mit

einem hohen Anteil von 80 Prozent nachhaltiger Materialien für die Styles in der

Damenkollektion* einen neuen Meilenstein erreichen und präsentiert auch im neuen

Geschäftsjahr in der aktuellen Frühjahr-Sommer-Kollektion (https://www.bonprix.d

e/corporate/presse/meldung/bonprix-launcht-ungefaerbte-produkte-und-startet-weit

ere-partnerschaften-fuer-noch-mehr-nachhaltigkeit/) erstmals ungefärbte Mode,

die wertvolle Wasserressourcen schützt.

Weiterentwicklung der digitalen Modemarke bonprix

Einen zentralen strategischen Schwerpunkt hat bonprix auch im Geschäftsjahr

2021/22 darauf gelegt, sein Profil als digitale Fashion Brand weiter zu schärfen

und die Kund*innenbindung über die digitalen Kanäle weiter voranzutreiben.

Grundlage hierfür bilden die Nutzer*innen-bezogene Personalisierung des Webshops

sowie die inhaltliche Weiterentwicklung und Internationalisierung der bonprix

App verbunden mit Investitionen in reichweitenstarke App-Install-Kampagnen.

Daneben setzte das Unternehmen auf den Ausbau seiner Social-Media-Aktivitäten

und zahlreiche Liveshopping-Events (https://www.liveshopping.bonprix.de/), in

denen Mode-Influencer*innen die Key Styles von bonprix mit hohem

Entertainmentfaktor für die Kund*innen erlebbar machen.

Ausblick für das Geschäftsjahr 2022/23

"Das Geschäftsjahr 2021/22 war eines der stärksten in der Geschichte von bonprix

und wir sind sehr zufrieden über den erfolgreichen Abschluss", kommentiert

Richard Gottwald die erfreuliche Geschäftsentwicklung. Im laufenden

Geschäftsjahr gilt es für bonprix vor dem Hintergrund herausfordernder

Rahmenbedingungen für den globalen Handel, neuen Anforderungen wie

Preissteigerungen in der Beschaffung und einer gedämpften Konsumstimmung zu

begegnen. Dazu erklärt Gottwald abschließend: "Das Geschäftsjahr ist

herausfordernd, dennoch sehe ich uns für die weiterhin äußerst volatile

Marktlage gut aufgestellt. Unser Ziel ist es, im anspruchsvollen Geschäftsjahr

2022/23 unsere strategischen Themen voranzutreiben und weiter ambitioniert und

mit hoher Qualität in Richtung unserer Kund*innen zu arbeiten."

*Berechnung für die DOB-Kollektion (Damenoberbekleidung) mit Kampagnen- und

Verkaufsstart am 30. September 2021.

