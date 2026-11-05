OTS: Bosch Business Innovations / Bosch Business Innovations erweitert ...

05.11.26 16:34 Uhr

Bosch Business Innovations erweitert Investmentfokus auf die Resilienz

kritischer Infrastrukturen (FOTO)

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Stuttgart (ots) -

- Bosch Business Innovations erweitert Investmentfokus um die Resilienz

kritischer Infrastrukturen als neues Suchfeld

- Fokus auf Technologien und Geschäftsmodelle, die das Zusammenspiel aus

Energieversorgung und intakter Wertschöpfung in einem Umfeld steigender

Volatilität absichern

- Externe Gründer:innen bauen mit Bosch Business Innovations eigenständige

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Start-ups und profitieren von Zugang zu technologischen, industriellen und

immateriellen Kompetenzen der Robert Bosch GmbH

- Teil der Venture-Building-Aktivitäten der Bosch-Gruppe: rund 200 Millionen

Euro fließen bis 2030 über Bosch Business Innovations in neue

Deep-Tech-Start-ups

Bosch Business Innovations, der Corporate Venture Builder der Bosch-Gruppe,

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nimmt ab sofort die Resilienz kritischer Infrastrukturen (Critical

Infrastructure Resilience) als neues Investmentfeld in den Fokus. Im Mittelpunkt

stehen Technologien und Gründer:innen, die Betreiber kritischer Infrastrukturen

und integraler Systeme unterstützen, von einzelnen Fabriken und Werken bis hin

zum gesamten Wertstrom inklusive Lieferkette. Diese Technologien können helfen,

den Betrieb auch bei Störungen aufrechtzuerhalten, sich an veränderte

Bedingungen anzupassen und schneller zum Regelbetrieb zurückzukehren.

Mit der neuen Investmentthese reagiert Bosch Business Innovations auf eine

steigende Volatilität der Rahmenbedingungen für Energieversorgung und

industrielle Wertschöpfung. Die EU-Kommission beziffert den notwendigen

Investitionsbedarf in europäische Übertragungs- und Verteilungsnetze bis 2030

auf circa 584 Milliarden Euro, um die Netze zu modernisieren, gemäß dem EU

Action Plan for Grids

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2023%3A757%3AFIN).

Verschärft wird die Lage durch strengere regulatorische Anforderungen wie die

NIS-2-Richtlinie auf EU-Ebene und das KRITIS-Dachgesetz in Deutschland. Für

ausfallkritische Produktionsstandorte können bereits kurze Unterbrechungen oder

Spannungsschwankungen erhebliche Folgen haben.

Im Rahmen der neuen Investmentthese von Bosch Business Innovations sollen

Start-ups gebaut werden, die die Resilienz solcher Systeme verbessern. Dazu

gehören Technologien, die Unternehmen helfen, sich auf Störungen vorzubereiten,

diese aufzufangen, sich schneller von ihnen zu erholen und adaptiv zu bleiben

(prepare, absorb, recover, adapt).

Die These umfasst drei miteinander verbundene Bereiche:

- Resiliente Energiesysteme: Lösungen für KI-gestütztes Energie- und

Netzmanagement, neue Netztechnologien, Geothermie sowie Technologien, die die

Resilienz von Netz- und Speicherinfrastrukturen erhöhen - etwa durch die

intelligente Steuerung von Netz- und Speicherressourcen,

- Resiliente industrielle Abläufe: Technologien für Energie- und

Prozessresilienz, Wärme- und Thermomanagement, widerstandsfähige Gebäude und

Standorte, den Wiederanlauf kritischer Anlagen sowie vorausschauende

Instandhaltung,

- Resiliente Infrastrukturprojekte: Lösungen für die Resilienz kritischer

Infrastruktur sowie Wasser- und Hochwassersicherheit.

Bosch bringt Technologie und industrielle Anwendungskompetenz ein

Bosch Business Innovations baut keine eigene Infrastruktur auf, sondern macht

bestehende Energie- und Versorgungssysteme durch intelligente technologische

Layer zukunftssicher. Neue Ventures profitieren von den technologischen und

immateriellen Ressourcen der Bosch-Gruppe. Dazu zählen Erfahrungen im Betrieb

energie- und ausfallsensitiver Produktionsstandorte sowie Lösungen für

Energiemanagement und elektrische Leistungsüberwachung. Hinzu kommen stationäre

Energiespeicher, Leistungselektronik und Vehicle-to-Grid-Technologien.

"Resilienz bedeutet für Unternehmen heute mehr als Risikominimierung. Es geht

darum, den Betrieb auch unter Störungen aufrechtzuerhalten, sich anzupassen und

den Regelbetrieb schneller wiederherzustellen", sagt Axel Deniz, CEO von Bosch

Business Innovations. "Mit unserer neuen These wollen wir durch das

Zusammenspiel von Bosch-Technologien, industriellem Know-how und der Erfahrung

externer Gründer:innen Start-ups aufbauen, die Unternehmen in Zeiten

geopolitischer und energiepolitischer Unsicherheit mehr Resilienz, Stärke und

Zukunftsfähigkeit verleihen. Die neue These ist für uns ein strategischer

Baustein für den langfristigen Aufbau unseres Venture-Portfolios."

Über Bosch Business Innovations

Bosch Business Innovations ist der Corporate Venture Builder der Bosch-Gruppe.

Mit einer der größten Patentbibliotheken der Welt, einer führenden Forschungs-

und Entwicklungsabteilung und Zugang zu internationalen Talenten baut der

Venture Builder von Bosch skalierbare Start-ups auf, die dem Markt einen Schritt

voraus sind. Als "Un-Corporate Venture Builder" verbindet Bosch Business

Innovations den Zugang zu Technologie und Ressourcen der Bosch-Gruppe mit

unternehmerischer Unabhängigkeit für Gründer:innen und einem starken Ökosystem

aus Venture Studios, Investor:innen und strategischen Partnern. Der Corporate

Venture Builder begleitet Ventures bis zur Investment Readiness und setzt dabei

auf Co-Investments sowie enge Kooperationen mit internationalen Partnern und

Universitäten. Durch die aufgebauten Geschäftsmodelle adressiert Bosch Business

Innovations globale Herausforderungen und beweist, dass Corporate Venture

Building den langfristigen Erfolg moderner Konzerne unterstützt.

Weitere Informationen über Bosch Business Innovations unter

https://www.bosch-business-innovations.com/

Pressekontakt:

Pressekontakt Bosch Business Innovations

PIABO Communications

Julia Loeser

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