OTS: Bosch Business Innovations / Bosch Business Innovations erweitert ...
Bosch Business Innovations erweitert Investmentfokus auf die Resilienz
kritischer Infrastrukturen (FOTO)
Stuttgart (ots) -
- Bosch Business Innovations erweitert Investmentfokus um die Resilienz
kritischer Infrastrukturen als neues Suchfeld
- Fokus auf Technologien und Geschäftsmodelle, die das Zusammenspiel aus
Energieversorgung und intakter Wertschöpfung in einem Umfeld steigender
Volatilität absichern
- Externe Gründer:innen bauen mit Bosch Business Innovations eigenständige
Start-ups und profitieren von Zugang zu technologischen, industriellen und
immateriellen Kompetenzen der Robert Bosch GmbH
- Teil der Venture-Building-Aktivitäten der Bosch-Gruppe: rund 200 Millionen
Euro fließen bis 2030 über Bosch Business Innovations in neue
Deep-Tech-Start-ups
Bosch Business Innovations, der Corporate Venture Builder der Bosch-Gruppe,
nimmt ab sofort die Resilienz kritischer Infrastrukturen (Critical
Infrastructure Resilience) als neues Investmentfeld in den Fokus. Im Mittelpunkt
stehen Technologien und Gründer:innen, die Betreiber kritischer Infrastrukturen
und integraler Systeme unterstützen, von einzelnen Fabriken und Werken bis hin
zum gesamten Wertstrom inklusive Lieferkette. Diese Technologien können helfen,
den Betrieb auch bei Störungen aufrechtzuerhalten, sich an veränderte
Bedingungen anzupassen und schneller zum Regelbetrieb zurückzukehren.
Mit der neuen Investmentthese reagiert Bosch Business Innovations auf eine
steigende Volatilität der Rahmenbedingungen für Energieversorgung und
industrielle Wertschöpfung. Die EU-Kommission beziffert den notwendigen
Investitionsbedarf in europäische Übertragungs- und Verteilungsnetze bis 2030
auf circa 584 Milliarden Euro, um die Netze zu modernisieren, gemäß dem EU
Action Plan for Grids
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2023%3A757%3AFIN).
Verschärft wird die Lage durch strengere regulatorische Anforderungen wie die
NIS-2-Richtlinie auf EU-Ebene und das KRITIS-Dachgesetz in Deutschland. Für
ausfallkritische Produktionsstandorte können bereits kurze Unterbrechungen oder
Spannungsschwankungen erhebliche Folgen haben.
Im Rahmen der neuen Investmentthese von Bosch Business Innovations sollen
Start-ups gebaut werden, die die Resilienz solcher Systeme verbessern. Dazu
gehören Technologien, die Unternehmen helfen, sich auf Störungen vorzubereiten,
diese aufzufangen, sich schneller von ihnen zu erholen und adaptiv zu bleiben
(prepare, absorb, recover, adapt).
Die These umfasst drei miteinander verbundene Bereiche:
- Resiliente Energiesysteme: Lösungen für KI-gestütztes Energie- und
Netzmanagement, neue Netztechnologien, Geothermie sowie Technologien, die die
Resilienz von Netz- und Speicherinfrastrukturen erhöhen - etwa durch die
intelligente Steuerung von Netz- und Speicherressourcen,
- Resiliente industrielle Abläufe: Technologien für Energie- und
Prozessresilienz, Wärme- und Thermomanagement, widerstandsfähige Gebäude und
Standorte, den Wiederanlauf kritischer Anlagen sowie vorausschauende
Instandhaltung,
- Resiliente Infrastrukturprojekte: Lösungen für die Resilienz kritischer
Infrastruktur sowie Wasser- und Hochwassersicherheit.
Bosch bringt Technologie und industrielle Anwendungskompetenz ein
Bosch Business Innovations baut keine eigene Infrastruktur auf, sondern macht
bestehende Energie- und Versorgungssysteme durch intelligente technologische
Layer zukunftssicher. Neue Ventures profitieren von den technologischen und
immateriellen Ressourcen der Bosch-Gruppe. Dazu zählen Erfahrungen im Betrieb
energie- und ausfallsensitiver Produktionsstandorte sowie Lösungen für
Energiemanagement und elektrische Leistungsüberwachung. Hinzu kommen stationäre
Energiespeicher, Leistungselektronik und Vehicle-to-Grid-Technologien.
"Resilienz bedeutet für Unternehmen heute mehr als Risikominimierung. Es geht
darum, den Betrieb auch unter Störungen aufrechtzuerhalten, sich anzupassen und
den Regelbetrieb schneller wiederherzustellen", sagt Axel Deniz, CEO von Bosch
Business Innovations. "Mit unserer neuen These wollen wir durch das
Zusammenspiel von Bosch-Technologien, industriellem Know-how und der Erfahrung
externer Gründer:innen Start-ups aufbauen, die Unternehmen in Zeiten
geopolitischer und energiepolitischer Unsicherheit mehr Resilienz, Stärke und
Zukunftsfähigkeit verleihen. Die neue These ist für uns ein strategischer
Baustein für den langfristigen Aufbau unseres Venture-Portfolios."
Über Bosch Business Innovations
Bosch Business Innovations ist der Corporate Venture Builder der Bosch-Gruppe.
Mit einer der größten Patentbibliotheken der Welt, einer führenden Forschungs-
und Entwicklungsabteilung und Zugang zu internationalen Talenten baut der
Venture Builder von Bosch skalierbare Start-ups auf, die dem Markt einen Schritt
voraus sind. Als "Un-Corporate Venture Builder" verbindet Bosch Business
Innovations den Zugang zu Technologie und Ressourcen der Bosch-Gruppe mit
unternehmerischer Unabhängigkeit für Gründer:innen und einem starken Ökosystem
aus Venture Studios, Investor:innen und strategischen Partnern. Der Corporate
Venture Builder begleitet Ventures bis zur Investment Readiness und setzt dabei
auf Co-Investments sowie enge Kooperationen mit internationalen Partnern und
Universitäten. Durch die aufgebauten Geschäftsmodelle adressiert Bosch Business
Innovations globale Herausforderungen und beweist, dass Corporate Venture
Building den langfristigen Erfolg moderner Konzerne unterstützt.
Weitere Informationen über Bosch Business Innovations unter
https://www.bosch-business-innovations.com/
Pressekontakt:
Pressekontakt Bosch Business Innovations
PIABO Communications
Julia Loeser
Telefon: +49 173 2564621
E-Mail: mailto:boschbi@piabo.net
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