OTS: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie / Neue Daten zu ...
Neue Daten zu verschreibungsfreien Arzneimitteln: Gesamtumsatz wächst,
insbesondere bei Vitaminen und Mineralstoffen (FOTO)
Berlin (ots) - Der Markt für Arzneimittel der Selbstmedikation (OTC) nimmt einen
enorm wichtigen Stellenwert in der Apotheke ein: Mehr als jede zweite
Arzneimittelpackung, die in Apotheken verkauft wird, ist verschreibungsfrei. Die
neuen "OTC-Daten 2026" des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie e.V.
(BPI) zeigen, wie unterschiedlich sich dieser Markt im letzten Jahr entwickelt
hat: Zuwächse bei Mineralstoffen und Vitaminpräparaten - Verluste bei
Hustenmitteln aufgrund der schwachen Erkältungssaison im Herbst 2025.
Die Menschen vertrauen auf hochwertige verschreibungsfreie Arzneimittel aus der
Apotheke: 941 Millionen Packungen wurden im Vorjahr in stationären Apotheken und
im Apotheken-Versandhandel verkauft. Die TOP fünf Produktgruppen waren 2025
Husten- und Erkältungsmittel, gefolgt von
Mineralstoffen/Vitaminen/Nahrungsergänzungsmitteln, den Produkten der Kategorie
Schmerzmittel/Muskel/Gelenke, Produkten für den Verdauungstrakt und Hautmitteln.
" Die Apotheke vor Ort ist für OTC-Hersteller der wichtigste Partner. 77 Prozent
aller Packungen werden in der Offizin gekauft", sagt Dr. Kai Joachimsen,
Hauptgeschäftsführer des BPI.
Graphik 1: Absatzentwicklung von OTC-Arzneimitteln und Nichtarzneimitteln 2023 -
2025 (Absatz in Mio. Packungen, Veränderungen ggü. dem Vorjahr in %)
Zudem zeigen die BPI-OTC-Daten 2026: Die pharmazeutische Industrie ist mit über
130.000 Beschäftigen ein wichtiger Arbeitgeber in Deutschland. Von den rund 670
pharmazeutischen Unternehmen in Deutschland sind 83 Prozent aller (auch) im
OTC-Segment aktiv.
Graphik 2: Anteil der Hersteller für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel
in Deutschland 2025
Umsatz: OTC-Markt wächst auch in 2025
Der Markt mit OTC-Arzneimitteln legte im Vorjahr leicht zu: 11,5 Milliarden Euro
wurden in Apotheken und im Versandhandel umgesetzt. Das entspricht einer
Steigerung um 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Absatz: Entwicklungen differieren stark nach Kategorie
Ein Blick auf die tatsächlich verkauften Packungen im Vorjahr zeigt, dass der
Absatz durchwachsen war. Je nach Sortiment waren die Hersteller der
Selbstmedikation unterschiedlich von den Marktentwicklungen betroffen.
Die absatzstärkste Produktkategorie im OTC-Markt sind mit etwa einem Drittel
aller Packungen die Erkältungsmittel. Somit hängt die jeweilige jährliche
Segmententwicklung stark von dieser Produktkategorie ab. Die schwache
Erkältungssaison im Herbst 2025 bewirkte einen Rückgang von 3,2 Prozent in der
Offizin und im Apothekenversandhandel bei verkauften Packungen gegen Husten,
Schnupfen und Atemwegsinfekte. Übrigens verzeichnete diese Kategorie auch im
Mass Market ein Minus von 1,6 Prozent.
Andererseits konnten sich Hersteller von Vitaminen und Mineralstoffen im
vergangenen Jahr freuen, da diese Kategorie in der Apotheke um 7,5 Prozent
zulegte. Insgesamt ging der Absatz im Jahr 2025 um ein Prozent zurück, in der
Offizin-Apotheke stärker als im Versandhandel.
Graphik 3: Umsatzentwicklung von OTC-Arzneimitteln und Nichtarzneimitteln in
2023 - 2025 (Umsatz in Mio. Euro, Veränderungen ggü. dem Vorjahr in %)
"Das OTC-Segment zeigt im Jahr 2025 Licht und Schatten. Wir beobachten und
analysieren die Entwicklungen sehr genau. Unser klares Bekenntnis zur Apotheke
vor Ort steht fest. Besonders freut mich, dass die Mineralstoffe und Vitamine so
erfolgreich über die Apotheke vertrieben werden. Denn das unterstreicht, dass
sich der Longevity-Trend auch hier niederschlägt ", sagt Anja Klauke,
Geschäftsfeldleiterin Selbstmedikation beim BPI.
Insgesamt konnte sich die Apotheke vor Ort nach Umsatz im Segment für
verschreibungsfreie Arzneimittel absolut steigern - beim Absatz ist sie jedoch
prozentual rückläufig. Der Apothekenversandhandel konnte 2025 seinen positiven
Trend sowohl beim Umsatz als auch Absatz fortsetzen.
Graphik 4: Anteil der nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel am
Gesamtmarkt in Deutschland 2025 (Absatz in Mio. Packungen, Anteil in %)
Über die "OTC-Daten 2026"
Die BPI "OTC-Daten 2026" bilden aktuelle Marktentwicklungen ab. Die Broschüre
vereint Absatz- und Umsatzentwicklungen einzelner OTC-Produktsparten mit
umfassenden Analysen zur Branchenstruktur. Grafiken, Zahlen und Fakten
präsentieren relevante Informationen über OTC-Marktsegmente im kompakten Format.
Neben den " Pharma-Daten (https://www.bpi.de/bibliothek/pharma-daten) " und den
" AMNOG-Daten (https://www.bpi.de/bibliothek/amnog-daten) " sind die " OTC-Daten
(https://www.bpi.de/bibliothek/otc-daten) " ein weiteres BPI-Periodikum mit
eigenem Themenschwerpunkt. Die kostenfreie Branchenbroschüre erscheint einmal im
Jahr.
Die BPI OTC-Daten können Sie über die BPI-Homepage herunterladen oder als
Printversion (https://www.bpi.de/bibliothek/otc-daten) vorbestellen.
Pressekontakt:
Hermann Hofmann, Tel. 0172 3526032, mailto:presse@bpi.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/21085/6255048
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