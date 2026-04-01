OTS: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie / Neue Daten zu ...

Neue Daten zu verschreibungsfreien Arzneimitteln: Gesamtumsatz wächst,

insbesondere bei Vitaminen und Mineralstoffen (FOTO)

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Berlin (ots) - Der Markt für Arzneimittel der Selbstmedikation (OTC) nimmt einen

enorm wichtigen Stellenwert in der Apotheke ein: Mehr als jede zweite

Arzneimittelpackung, die in Apotheken verkauft wird, ist verschreibungsfrei. Die

neuen "OTC-Daten 2026" des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie e.V.

(BPI) zeigen, wie unterschiedlich sich dieser Markt im letzten Jahr entwickelt

hat: Zuwächse bei Mineralstoffen und Vitaminpräparaten - Verluste bei

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Hustenmitteln aufgrund der schwachen Erkältungssaison im Herbst 2025.

Die Menschen vertrauen auf hochwertige verschreibungsfreie Arzneimittel aus der

Apotheke: 941 Millionen Packungen wurden im Vorjahr in stationären Apotheken und

im Apotheken-Versandhandel verkauft. Die TOP fünf Produktgruppen waren 2025

Husten- und Erkältungsmittel, gefolgt von

Mineralstoffen/Vitaminen/Nahrungsergänzungsmitteln, den Produkten der Kategorie

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Schmerzmittel/Muskel/Gelenke, Produkten für den Verdauungstrakt und Hautmitteln.

" Die Apotheke vor Ort ist für OTC-Hersteller der wichtigste Partner. 77 Prozent

aller Packungen werden in der Offizin gekauft", sagt Dr. Kai Joachimsen,

Hauptgeschäftsführer des BPI.

Graphik 1: Absatzentwicklung von OTC-Arzneimitteln und Nichtarzneimitteln 2023 -

2025 (Absatz in Mio. Packungen, Veränderungen ggü. dem Vorjahr in %)

Zudem zeigen die BPI-OTC-Daten 2026: Die pharmazeutische Industrie ist mit über

130.000 Beschäftigen ein wichtiger Arbeitgeber in Deutschland. Von den rund 670

pharmazeutischen Unternehmen in Deutschland sind 83 Prozent aller (auch) im

OTC-Segment aktiv.

Graphik 2: Anteil der Hersteller für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel

in Deutschland 2025

Umsatz: OTC-Markt wächst auch in 2025

Der Markt mit OTC-Arzneimitteln legte im Vorjahr leicht zu: 11,5 Milliarden Euro

wurden in Apotheken und im Versandhandel umgesetzt. Das entspricht einer

Steigerung um 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Absatz: Entwicklungen differieren stark nach Kategorie

Ein Blick auf die tatsächlich verkauften Packungen im Vorjahr zeigt, dass der

Absatz durchwachsen war. Je nach Sortiment waren die Hersteller der

Selbstmedikation unterschiedlich von den Marktentwicklungen betroffen.

Die absatzstärkste Produktkategorie im OTC-Markt sind mit etwa einem Drittel

aller Packungen die Erkältungsmittel. Somit hängt die jeweilige jährliche

Segmententwicklung stark von dieser Produktkategorie ab. Die schwache

Erkältungssaison im Herbst 2025 bewirkte einen Rückgang von 3,2 Prozent in der

Offizin und im Apothekenversandhandel bei verkauften Packungen gegen Husten,

Schnupfen und Atemwegsinfekte. Übrigens verzeichnete diese Kategorie auch im

Mass Market ein Minus von 1,6 Prozent.

Andererseits konnten sich Hersteller von Vitaminen und Mineralstoffen im

vergangenen Jahr freuen, da diese Kategorie in der Apotheke um 7,5 Prozent

zulegte. Insgesamt ging der Absatz im Jahr 2025 um ein Prozent zurück, in der

Offizin-Apotheke stärker als im Versandhandel.

Graphik 3: Umsatzentwicklung von OTC-Arzneimitteln und Nichtarzneimitteln in

2023 - 2025 (Umsatz in Mio. Euro, Veränderungen ggü. dem Vorjahr in %)

"Das OTC-Segment zeigt im Jahr 2025 Licht und Schatten. Wir beobachten und

analysieren die Entwicklungen sehr genau. Unser klares Bekenntnis zur Apotheke

vor Ort steht fest. Besonders freut mich, dass die Mineralstoffe und Vitamine so

erfolgreich über die Apotheke vertrieben werden. Denn das unterstreicht, dass

sich der Longevity-Trend auch hier niederschlägt ", sagt Anja Klauke,

Geschäftsfeldleiterin Selbstmedikation beim BPI.

Insgesamt konnte sich die Apotheke vor Ort nach Umsatz im Segment für

verschreibungsfreie Arzneimittel absolut steigern - beim Absatz ist sie jedoch

prozentual rückläufig. Der Apothekenversandhandel konnte 2025 seinen positiven

Trend sowohl beim Umsatz als auch Absatz fortsetzen.

Graphik 4: Anteil der nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel am

Gesamtmarkt in Deutschland 2025 (Absatz in Mio. Packungen, Anteil in %)

Über die "OTC-Daten 2026"

Die BPI "OTC-Daten 2026" bilden aktuelle Marktentwicklungen ab. Die Broschüre

vereint Absatz- und Umsatzentwicklungen einzelner OTC-Produktsparten mit

umfassenden Analysen zur Branchenstruktur. Grafiken, Zahlen und Fakten

präsentieren relevante Informationen über OTC-Marktsegmente im kompakten Format.

Neben den " Pharma-Daten (https://www.bpi.de/bibliothek/pharma-daten) " und den

" AMNOG-Daten (https://www.bpi.de/bibliothek/amnog-daten) " sind die " OTC-Daten

(https://www.bpi.de/bibliothek/otc-daten) " ein weiteres BPI-Periodikum mit

eigenem Themenschwerpunkt. Die kostenfreie Branchenbroschüre erscheint einmal im

Jahr.

Die BPI OTC-Daten können Sie über die BPI-Homepage herunterladen oder als

Printversion (https://www.bpi.de/bibliothek/otc-daten) vorbestellen.

Pressekontakt:

Hermann Hofmann, Tel. 0172 3526032, mailto:presse@bpi.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/21085/6255048

OTS: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie