OTS: BÜRGER GmbH & Co. KG / BÜRGER blickt auf erneut starkes Geschäftsjahr ...
BÜRGER blickt auf erneut starkes Geschäftsjahr 2025 zurück /
Marktführer für gekühlte Teigwaren wächst weiter und investiert in den
Standort Deutschland (FOTO)
Ditzingen (ots) - Die BÜRGER GmbH & Co. KG setzt ihren erfolgreichen
Wachstumskurs fort und blickt auf ein sehr solides Geschäftsjahr 2025 zurück.
Trotz anhaltender wirtschaftlicher Herausforderungen und deutlich gestiegener
Rohwarenkosten behauptete das Traditionsunternehmen seine Position als
nationaler Marktführer für gekühlte Teigwaren und baute diese weiter aus.
Im Geschäftsjahr 2025 steigerte BÜRGER seinen Absatz auf 101.610 Tonnen - ein
Zuwachs von rund 4 % gegenüber dem Vorjahr (2024: 97.720 Tonnen). Parallel dazu
wuchs der Umsatz von 304 Millionen Euro auf 312,8 Millionen Euro. Das Geschäft
ruht dabei auf mehreren starken Säulen: Der Lebensmitteleinzelhandel (LEH) trägt
66 % zum Umsatz bei, der Großverbraucherbereich mit einem spezialisierten
Sortiment für Kunden der Außer-Haus-Verpflegung sowie ausgewählten
Industriekunden 34 %. Diese breite Aufstellung sorgt für Stabilität und
gezieltes Wachstum.
Die tägliche Produktionsmenge stieg auf über 405 Tonnen Lebensmittel. Das
entspricht mehr als 1 Millionen Mahlzeiten täglich. BÜRGER beschäftigt
mittlerweile über 1.300 Mitarbeiter:innen an den beiden Standorten Ditzingen
(Landkreis Ludwigsburg) und Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall), die über 170
Teigwaren-Spezialitäten herstellen und vermarkten.
Maultaschen bleiben Herzstück des Erfolgs
Besonders eng verbunden ist der Erfolg von BÜRGER weiterhin mit seiner
Kernkompetenz: den Maultaschen. Kein anderes Unternehmen in Deutschland
produziert und verkauft mehr Maultaschen als BÜRGER.
2025 wurden täglich rund 2,9 Millionen Maultaschen hergestellt - das entspricht
mehr als 3.700 LKW-Ladungen. Das Sortiment umfasst rund 50 Varianten für den LEH
und den Großverbraucherbereich - von klassisch bis vegan, vegetarisch,
glutenfrei oder international interpretiert, etwa mit den THAI Maultaschen.
Marktführerschaft weiter ausgebaut - Gnocchi als Wachstumstreiber
BÜRGER konnte 2025 seine Marktführerschaft im Gesamtmarkt der gekühlten
Teigwaren erfolgreich verteidigen (Quelle: Nielsen, LEH+DM national, Markt der
gekühlten Teigwaren, Absatz gesamt, Jahr 2025). Neben den Maultaschen
entwickelte sich insbesondere der Gnocchi-Bereich weiterhin dynamisch. Mit
seinem vielfältigen Sortiment ist BÜRGER seit 2025 auch Marktführer bei Gnocchi.
Eine nationale Kampagne mit über 520 Millionen Kontakten stärkte die
Markenbekanntheit zusätzlich.
Parallel investierte BÜRGER gezielt in Marken- und Digitalstrategie: Im Oktober
2025 ging die neu gestaltete LEH-Website online. Seit Dezember 2025 ergänzt
zudem ein BÜRGER Merch-Shop mit rund 20 Artikeln - von Textilien bis zur
Plüsch-Maultasche - die Markenwelt.
Großverbraucherbereich Profiküche weiterentwickelt
Der Geschäftsbereich BÜRGER Profiküche bündelt das Geschäft mit Kunden der
Außer-Haus-Verpflegung und professionellen Küchen. Er präsentierte sich ab
Herbst 2025 in einem modernisierten Design, das mit klarer Produktkennzeichnung,
zeitgemäßer Bildsprache und neuem Blauton konsequent auf die Bedürfnisse von
Großküchen, Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung ausgerichtet ist. Das
Sortiment unterscheidet sich bewusst vom LEH-Angebot und reicht von Maultaschen
über Knödel, Beilagen und pfannenfertige Gerichte bis hin zu einer starken
italienischen Linie.
Produktinnovationen 2025 und Ausblick auf 2026
Produktinnovationen sind für BÜRGER ein kontinuierlicher Impulsgeber und fester
Bestandteil der jährlichen Sortimentsarbeit - im LEH ebenso wie in der
Profiküche. Im Jahr 2025 wurden folgende Neuprodukte eingeführt: Zu den
Neuprodukten im LEH zählten THAI Maultaschen, Mini-Gnocchi mit Kürbis, BIO
Spätzle und BIO Mini-Gnocchi nach Bioland-Richtlinien. Die BÜRGER Profiküche
ergänzte ihr Sortiment um Gnocchi-Pfanne Curry Garden, vegane Mini-Semmelknödel,
Pilzmaultaschen und Ravioli Funghi-Formaggio mit verbesserter Rezeptur.
Auch 2026 entwickelt BÜRGER sein Sortiment konsquent weiter. Neue Produkte
orientieren sich an Konsumtrends wie Protein, modernen Zubereitungskonzepten (z.
B. Airfryer) und einer jüngeren, ernährungsbewussten Zielgruppe. Ab April 2026
kommen beispielsweise die Snack BALLS mit vier vegetarischen Sorten sowie neue
Protein-Maultaschen mit Highprotein-Quark von Schwarzwaldmilch in den LEH.
Investitionen trotz Kostenbelastungen: klares Bekenntnis zum Standort
Trotz deutlich gestiegener Rohwarenkosten, insbesondere bei Ei, bekennt sich
BÜRGER klar zum Produktionsstandort Deutschland. Nach der Inbetriebnahme des 57
Millionen Euro schweren Logistikzentrums 2024 erwarb das Unternehmen Ende 2025
zusätzliche 10.000 m² Fläche in Crailsheim. Langfristig entstehen dort vier neue
Produktionslinien, eine eigene Metzgerei, eine Zentralkantine sowie ein neues
Verwaltungsgebäude. Insgesamt plant BÜRGER in den kommenden drei Jahren
Investitionen von über 70 Millionen Euro zur gezielten Erweiterung der
Produktionskapazitäten.
"Wir glauben an Deutschland als Produktionsstandort - und an Baden-Württemberg
als unsere Heimat und Stärke", sagt Martin Bihlmaier, Geschäftsführer von BÜRGER
in dritter Generation. "Trotz Kostensteigerungen investieren wir weiter, weil
wir langfristig denken und weitere große Absatzchancen in Deutschland sehen.
Daher lautet unser internes Motto scherzhaft 'Attacke Deutschland'. Mein Ziel
ist es, die Maultasche in der ganzen Republik bekannt zu machen - als modernes
Produkt mit Tradition, das heute so vielseitig im Geschmack wie in den
Zubereitungsvarianten ist."
Nachhaltigkeit: Verantwortung übernehmen und Zukunft gestalten
Nachhaltigkeit ist bei BÜRGER fest in der Unternehmensstrategie verankert. Ein
herausragendes Beispiel dafür ist die 1,2 Kilometer lange Fernwärmeleitung, die
das Unternehmen mit dem neuen Hallen- und Freibad Crailsheim verbindet. In einem
einzigartigen Pilotprojekt wird die Abwärme aus der Produktion für die Beheizung
des Crailsheimer Bäderkomplexes genutzt. In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken
Crailsheim können so künftig rund 65 % des gesamten Wärmebedarfs des Hallenbads
gedeckt werden. Das entspricht der Abwärme, die bei der Kühlung von 60 Millionen
Maultaschen entsteht - und entlastet die Umwelt jährlich um 360 Tonnen CO2.
Diese Kooperation zeigt eindrucksvoll, wie Industrieunternehmen und kommunale
Einrichtungen gemeinsam einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz leisten können.
Ergänzend baut BÜRGER seine Photovoltaikflächen kontinuierlich aus. Am Standort
Crailsheim sind über 8.000 Module in Betrieb, die 2025 2,8 GWh Strom erzeugten -
entsprechend dem Jahresverbrauch von rund 970 Haushalten in Baden-Württemberg
(Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg - "Energie in
Baden-Württemberg"). Weitere 1.000 Module folgen.
Bildmaterial zum Download (https://buerger.sharefile.eu/public/share/web-s1033cd
64ca2d4f9db773fc227b9c158d)
Pressekontakt:
Stefanie Engelfried-Ferch, mailto:stefanie.engelfried-ferch@buerger.de, 07156 30
02 2019
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178919/6213008
OTS: BÜRGER GmbH & Co. KG