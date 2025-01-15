OTS: BÜRGER GmbH & Co. KG / BÜRGER blickt auf erneut starkes Geschäftsjahr ...

BÜRGER blickt auf erneut starkes Geschäftsjahr 2025 zurück /

Marktführer für gekühlte Teigwaren wächst weiter und investiert in den

Standort Deutschland (FOTO)

Ditzingen (ots) - Die BÜRGER GmbH & Co. KG setzt ihren erfolgreichen

Wachstumskurs fort und blickt auf ein sehr solides Geschäftsjahr 2025 zurück.

Trotz anhaltender wirtschaftlicher Herausforderungen und deutlich gestiegener

Rohwarenkosten behauptete das Traditionsunternehmen seine Position als

nationaler Marktführer für gekühlte Teigwaren und baute diese weiter aus.

Im Geschäftsjahr 2025 steigerte BÜRGER seinen Absatz auf 101.610 Tonnen - ein

Zuwachs von rund 4 % gegenüber dem Vorjahr (2024: 97.720 Tonnen). Parallel dazu

wuchs der Umsatz von 304 Millionen Euro auf 312,8 Millionen Euro. Das Geschäft

ruht dabei auf mehreren starken Säulen: Der Lebensmitteleinzelhandel (LEH) trägt

66 % zum Umsatz bei, der Großverbraucherbereich mit einem spezialisierten

Sortiment für Kunden der Außer-Haus-Verpflegung sowie ausgewählten

Industriekunden 34 %. Diese breite Aufstellung sorgt für Stabilität und

gezieltes Wachstum.

Die tägliche Produktionsmenge stieg auf über 405 Tonnen Lebensmittel. Das

entspricht mehr als 1 Millionen Mahlzeiten täglich. BÜRGER beschäftigt

mittlerweile über 1.300 Mitarbeiter:innen an den beiden Standorten Ditzingen

(Landkreis Ludwigsburg) und Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall), die über 170

Teigwaren-Spezialitäten herstellen und vermarkten.

Maultaschen bleiben Herzstück des Erfolgs

Besonders eng verbunden ist der Erfolg von BÜRGER weiterhin mit seiner

Kernkompetenz: den Maultaschen. Kein anderes Unternehmen in Deutschland

produziert und verkauft mehr Maultaschen als BÜRGER.

2025 wurden täglich rund 2,9 Millionen Maultaschen hergestellt - das entspricht

mehr als 3.700 LKW-Ladungen. Das Sortiment umfasst rund 50 Varianten für den LEH

und den Großverbraucherbereich - von klassisch bis vegan, vegetarisch,

glutenfrei oder international interpretiert, etwa mit den THAI Maultaschen.

Marktführerschaft weiter ausgebaut - Gnocchi als Wachstumstreiber

BÜRGER konnte 2025 seine Marktführerschaft im Gesamtmarkt der gekühlten

Teigwaren erfolgreich verteidigen (Quelle: Nielsen, LEH+DM national, Markt der

gekühlten Teigwaren, Absatz gesamt, Jahr 2025). Neben den Maultaschen

entwickelte sich insbesondere der Gnocchi-Bereich weiterhin dynamisch. Mit

seinem vielfältigen Sortiment ist BÜRGER seit 2025 auch Marktführer bei Gnocchi.

Eine nationale Kampagne mit über 520 Millionen Kontakten stärkte die

Markenbekanntheit zusätzlich.

Parallel investierte BÜRGER gezielt in Marken- und Digitalstrategie: Im Oktober

2025 ging die neu gestaltete LEH-Website online. Seit Dezember 2025 ergänzt

zudem ein BÜRGER Merch-Shop mit rund 20 Artikeln - von Textilien bis zur

Plüsch-Maultasche - die Markenwelt.

Großverbraucherbereich Profiküche weiterentwickelt

Der Geschäftsbereich BÜRGER Profiküche bündelt das Geschäft mit Kunden der

Außer-Haus-Verpflegung und professionellen Küchen. Er präsentierte sich ab

Herbst 2025 in einem modernisierten Design, das mit klarer Produktkennzeichnung,

zeitgemäßer Bildsprache und neuem Blauton konsequent auf die Bedürfnisse von

Großküchen, Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung ausgerichtet ist. Das

Sortiment unterscheidet sich bewusst vom LEH-Angebot und reicht von Maultaschen

über Knödel, Beilagen und pfannenfertige Gerichte bis hin zu einer starken

italienischen Linie.

Produktinnovationen 2025 und Ausblick auf 2026

Produktinnovationen sind für BÜRGER ein kontinuierlicher Impulsgeber und fester

Bestandteil der jährlichen Sortimentsarbeit - im LEH ebenso wie in der

Profiküche. Im Jahr 2025 wurden folgende Neuprodukte eingeführt: Zu den

Neuprodukten im LEH zählten THAI Maultaschen, Mini-Gnocchi mit Kürbis, BIO

Spätzle und BIO Mini-Gnocchi nach Bioland-Richtlinien. Die BÜRGER Profiküche

ergänzte ihr Sortiment um Gnocchi-Pfanne Curry Garden, vegane Mini-Semmelknödel,

Pilzmaultaschen und Ravioli Funghi-Formaggio mit verbesserter Rezeptur.

Auch 2026 entwickelt BÜRGER sein Sortiment konsquent weiter. Neue Produkte

orientieren sich an Konsumtrends wie Protein, modernen Zubereitungskonzepten (z.

B. Airfryer) und einer jüngeren, ernährungsbewussten Zielgruppe. Ab April 2026

kommen beispielsweise die Snack BALLS mit vier vegetarischen Sorten sowie neue

Protein-Maultaschen mit Highprotein-Quark von Schwarzwaldmilch in den LEH.

Investitionen trotz Kostenbelastungen: klares Bekenntnis zum Standort

Trotz deutlich gestiegener Rohwarenkosten, insbesondere bei Ei, bekennt sich

BÜRGER klar zum Produktionsstandort Deutschland. Nach der Inbetriebnahme des 57

Millionen Euro schweren Logistikzentrums 2024 erwarb das Unternehmen Ende 2025

zusätzliche 10.000 m² Fläche in Crailsheim. Langfristig entstehen dort vier neue

Produktionslinien, eine eigene Metzgerei, eine Zentralkantine sowie ein neues

Verwaltungsgebäude. Insgesamt plant BÜRGER in den kommenden drei Jahren

Investitionen von über 70 Millionen Euro zur gezielten Erweiterung der

Produktionskapazitäten.

"Wir glauben an Deutschland als Produktionsstandort - und an Baden-Württemberg

als unsere Heimat und Stärke", sagt Martin Bihlmaier, Geschäftsführer von BÜRGER

in dritter Generation. "Trotz Kostensteigerungen investieren wir weiter, weil

wir langfristig denken und weitere große Absatzchancen in Deutschland sehen.

Daher lautet unser internes Motto scherzhaft 'Attacke Deutschland'. Mein Ziel

ist es, die Maultasche in der ganzen Republik bekannt zu machen - als modernes

Produkt mit Tradition, das heute so vielseitig im Geschmack wie in den

Zubereitungsvarianten ist."

Nachhaltigkeit: Verantwortung übernehmen und Zukunft gestalten

Nachhaltigkeit ist bei BÜRGER fest in der Unternehmensstrategie verankert. Ein

herausragendes Beispiel dafür ist die 1,2 Kilometer lange Fernwärmeleitung, die

das Unternehmen mit dem neuen Hallen- und Freibad Crailsheim verbindet. In einem

einzigartigen Pilotprojekt wird die Abwärme aus der Produktion für die Beheizung

des Crailsheimer Bäderkomplexes genutzt. In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken

Crailsheim können so künftig rund 65 % des gesamten Wärmebedarfs des Hallenbads

gedeckt werden. Das entspricht der Abwärme, die bei der Kühlung von 60 Millionen

Maultaschen entsteht - und entlastet die Umwelt jährlich um 360 Tonnen CO2.

Diese Kooperation zeigt eindrucksvoll, wie Industrieunternehmen und kommunale

Einrichtungen gemeinsam einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz leisten können.

Ergänzend baut BÜRGER seine Photovoltaikflächen kontinuierlich aus. Am Standort

Crailsheim sind über 8.000 Module in Betrieb, die 2025 2,8 GWh Strom erzeugten -

entsprechend dem Jahresverbrauch von rund 970 Haushalten in Baden-Württemberg

(Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg - "Energie in

Baden-Württemberg"). Weitere 1.000 Module folgen.

