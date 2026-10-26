OTS: Bull / BULL liefert neues HPC-System für die Klimaforschung am DKRZ

26.10.26 11:04 Uhr

BULL liefert neues HPC-System für die Klimaforschung am DKRZ

Hamburg (ots) - Das Deutsche Klimarechenzentrum (DKRZ) hat Bull, einen führenden

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Anbieter für Advanced Computing und KI, mit der Lieferung seines nächsten

Supercomputers beauftragt. Der Auftrag im Wert von 40 Millionen Euro umfasst das

HPC- und Speichersystem sowie Supportleistungen über fünf Jahre. Das System

basiert auf der BullSequana XH3500-Plattform und soll sowohl physikalische

Simulationen als auch KI-gestützte Klimaforschung ermöglichen. Zugleich soll es

die Energieeffizienz gegenüber dem Vorgängersystem deutlich steigern.

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Das Hochleistungsrechnersystem für Erdsystemforschung (HLRE-5) soll den

Nutzerinnen und Nutzern voraussichtlich ab Anfang 2028 zur Verfügung stehen. Es

wird zwei globale Klimasimulationen mit einer Auflösung von fünf Kilometern

gleichzeitig ausführen können. Der Energiebedarf pro simuliertem Jahr soll dabei

gegenüber dem derzeitigen System Levante um rund 75 Prozent sinken.

Die Verbesserung der Energieeffizienz ist seit Jahren ein gemeinsames Ziel von

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DKRZ und Bull. Die aktuelle GPU-Erweiterung des Levante-Systems belegte in den

Ausgaben der Green500-Liste vom November 2025 und Juni 2026 jeweils den dritten

Platz unter den energieeffizientesten Supercomputern der Welt. Auch die ersten

beiden Plätze gingen an Systeme von Bull.

"Mit dem neuen System können wir den Energiebedarf für die Klimasimulationen

unserer Nutzerinnen und Nutzer drastisch reduzieren. Für ein Rechenzentrum,

dessen Aufgabe die Unterstützung bei der Erforschung des Klimas ist, ist das

kein zusätzlicher Vorteil - es ist Teil unseres Auftrags", sagte Dr. Hendryk

Bockelmann, Abteilungsleiter Anwendungen am DKRZ.

"Wir sind stolz darauf, unsere langjährige Zusammenarbeit mit dem DKRZ, einem

der führenden Klimarechenzentren Europas, fortzusetzen. HLRE-5 baut auf

jahrelanger gemeinsamer Innovationsarbeit im Bereich des energieeffizienten

Supercomputings auf und zeigt, wie moderne digitale Infrastruktur exzellente

Klimaforschung unterstützen kann", ergänzte Dr. Martin Matzke, Head of Northern

and Central Europe bei Bull.

Pressekontakt:

Bull: Constance Arnoux mailto:constance.arnoux@bull.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182283/6377803

OTS: Bull