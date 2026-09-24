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OTS: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS) / LBS-Gruppe wählt ...

LBS-Gruppe wählt Stefan Siebert erneut zu ihrem Vorsitzenden (FOTO)

Berlin (ots) - Frank Demmer und Sabine König zu stellvertretenden Vorsitzenden

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gewählt - Politik muss mehr für Wohneigentum tun - Eigenheimrentenförderung

wichtiger Schritt

Stefan Siebert (64), Vorstandsvorsitzender der LBS Landesbausparkasse Süd, ist

zum zweiten Mal zum Vorsitzenden der LBS-Bausparkassenkonferenz gewählt worden.

Als oberster Repräsentant vertritt er die Gruppe der fünf Landesbausparkassen

nach außen. In dieser Funktion ist er zugleich Mitglied im Gesamtvorstand des

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Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV).

Die Leitung der LBS-Bausparkassenkonferenz wird durch einen Stellvertreter und

eine Stellvertreterin komplettiert: den wiedergewählten Frank Demmer (53),

Vorstandsvorsitzender der LBS NordWest und die erstmals in diese Position

gewählte Sabine König (52), designierte Vorstandsvorsitzende der LBS NordOst.

"Ich freue mich über das erneut in mich gesetzte Vertrauen", erklärte Siebert,

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der seit einem Jahr an der Spitze des Gremiums steht, dem er zuvor fünf Jahre

lang als Stellvertreter angehörte. "Ich werde mich weiter mit voller Kraft dafür

einsetzen, das Bausparen als wichtigen Einstieg in den langfristigen

Vermögensaufbau mit selbstgenutztem Wohneigentum ins Bewusstsein zu bringen. Nur

das Bausparen bietet sicheres Ansparen in Kombination mit einem zinsgünstigen

Darlehen", erklärte Siebert. Auch wolle er sich weiter dafür stark machen, dass

die Wohneigentumsbildung vom Staat wieder besser unterstützt wird und

Belastungen wie die Grunderwerbsteuer abgebaut werden. Einen wichtigen Schritt

sei die Politik mit der Reform der privaten Altersvorsorge gegangen, indem sie

die selbstgenutzte Immobilie voll in das neue Fördersystem integriert hat. Die

Landesbausparkassen werden zum 1.1.2027 mit neuen Altersvorsorgelösungen am

Start sein.

Die LBS-Gruppe besteht aus fünf Landesbausparkassen und ist mit einem

Marktanteil von 35,5 Prozent Branchenführerin in Deutschland. Für rund sieben

Millionen Kundinnen und Kunden führen die Bausparkassen der Sparkassen 7,2

Millionen Verträge über eine Bausparsumme von 330 Milliarden Euro.

Pressekontakt:

Dr. Ivonn Kappel

Referat Presse

Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen

Tel.: 030 20225-5398

Fax : 030 20225-5395

E-Mail: mailto:ivonn.kappel@dsgv.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/35604/6358292

OTS: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS)

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