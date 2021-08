OTS: Bundesnotarkammer Berlin / Notare melden nach Gesetzesänderung erheblich ...

GO

Heute im Fokus

DAX leicht im Plus -- Vonovia startet neues Übernahmeangebot für Deutsche Wohnen -- Bitcoin kostet wieder mehr als 50.000 US-Dollar -- GRENKE, Aurubis, Sixt, Airbus, Vossloh, BVB im Fokus

Siemens erhält Auftrag für zwei Südlink-Konverterstationen. Amazon will eigenen Quantencomputer bauen. Aufschwung im Euroraum bewahrt hohe Dynamik. Markit sieht bei deutscher Wirtschaft starkes Wachstum trotz leichter Abschwächung. Daimler Truck: Diesel-Lkw könnten in Europa rasch aus der Mode kommen. Proteste gegen Stellenabbau bei Siemens Energy. E-Auto-Rückruf brockt GM Kosten in Milliardenhöhe ein.