OTS: Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE) / ...

20.08.26 08:48 Uhr

BMF-Monatsbericht: Tabaksteuereinnahmen 11,5 Prozent unter Vorjahr /

BVTE: Grenze der Belastbarkeit des legalen Marktes erreicht (FOTO)

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Berlin (ots) - Nach dem heute veröffentlichten Monatsbericht des

Bundesministeriums der Finanzen beliefen sich die kassenmäßigen Einnahmen aus

der Tabaksteuer von Januar bis Juli 2026 auf 8.542 Millionen Euro. Gegenüber dem

Vorjahreszeitraum entspricht dies einem deutlichen Minus von 11,5 Prozent.

Nach Auffassung des Bundesverbands der Tabakwirtschaft und neuartiger

Erzeugnisse (BVTE) bestätigen die aktuellen Zahlen einen Trend, der sich bereits

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seit Jahresbeginn abzeichnet: Trotz der Erhöhung der Tabaksteuer zu Beginn

dieses Jahres bleiben die Einnahmen hinter den Erwartungen zurück.

Besonders deutlich zeigt sich die Entwicklung bei der Zigarette, dem wichtigsten

Steuerträger der Tabaksteuer. Von Januar bis Juli ging der versteuerte

Zigarettenabsatz um 13,5 Prozent auf 35,4 Milliarden Stück zurück. Die daraus

erzielten Tabaksteuereinnahmen sanken gleichzeitig um 9,9 Prozent auf 6,29

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Milliarden Euro. Auch beim Feinschnitt gingen Absatz und Steueraufkommen zurück.

Der Absatz verringerte sich um 7,7 Prozent, die Steuereinnahmen lagen 1,5

Prozent unter Vorjahresniveau.

Dennoch setzt die Bundesregierung ab 2027 auf vier weitere, drastische

Tabaksteuererhöhungen und verbindet damit zusätzliche Einnahmeerwartungen in

Milliardenhöhe zur Haushaltskonsolidierung. Nach den aktuellen Planungen sollen

bis 2030 zusätzliche Tabaksteuereinnahmen von insgesamt mehr als acht Milliarden

Euro in die Bundeskasse fließen Nach Auffassung des BVTE wächst die Kluft

zwischen diesen Erwartungen und der Realität auf dem Tabakmarkt.

Für BVTE-Hauptgeschäftsführer Jan Mücke wird die zentrale Frage damit immer

drängender: "Wenn die wichtigsten Steuerträger der Tabaksteuer schwächeln,

stellt sich zwangsläufig die Frage: Woher sollen die Milliarden kommen? Die

aktuellen Zahlen liefern jedenfalls keinen Beleg dafür, dass sich die erwarteten

Mehreinnahmen ab 2027 tatsächlich erzielen lassen. Nutznießer der

Tabaksteuererhöhungen scheint vorrangig der illegale Markt zu sein."

Der BVTE verweist auf die jüngsten Erfolge des Zolls gegen die organisierte

Tabaksteuerkriminalität. In den vergangenen Monaten wurden mehrere illegale

Produktions- und Vertriebsstrukturen zerschlagen sowie große Mengen

unversteuerter Zigaretten und Tabakwaren sichergestellt. Der Verband würdigt die

erfolgreiche Arbeit der Zollfahndung ausdrücklich.

"Der Zoll macht einen hervorragenden Job. Aber jeder Fahndungserfolg zeigt auch

die Kehrseite der Medaille: Hinter dem Schwarzmarkt stehen organisierte

kriminelle Banden, die auf höhere Preise und größere Preisunterschiede

regelrecht warten. Die derzeit diskutierte Steuererhöhung von rund 80 Cent je

Packung würde den Preis einer durchschnittlichen Zigarettenschachtel bereits im

kommenden Jahr auf rund 9,10 Euro und bis 2030 auf fast 12 Euro steigen lassen.

Während der Staat auf zusätzliche Milliarden hofft, reiben sich die Täter die

Hände. Denn jeder zusätzliche Anreiz für illegalen Handel und illegale

Produktion landet am Ende in den Kassen der organisierten Kriminalität."

Über den BVTE

Der Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE) vertritt

die Interessen der Hersteller von Tabakwaren, E-Zigaretten und verwandten

Produkten in Deutschland. Der Verband setzt sich für eine evidenzbasierte

Regulierung, einen wirksamen Jugendschutz und einen fairen Wettbewerb ein.

Ansprechpartner für Rückfragen:

Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE)

Jan Mücke

Hauptgeschäftsführer

Georgenstraße 25

10117 Berlin

Tel. +49 30 88 66 36 - 123

mailto:presse@bvte.de

bvte.de | linkedin.de/company/bvte

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/141532/6336682

OTS: Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse

(BVTE)