Tabaksteuer bricht weiter ein: 1,2 Milliarden Euro weniger trotz

Vorproduktion / BMF-Monatsbericht weist für Januar bis Oktober ein

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Minus von 8,4 Prozent aus (FOTO)

Berlin (ots) - Die Tabaksteuereinnahmen brechen weiter ein. Nach dem heute

veröffentlichten Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums (BMF) lagen die

kassenmäßigen Einnahmen aus der Tabaksteuer von Januar bis Oktober 2026 um rund

1,2 Milliarden Euro beziehungsweise 8,4 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum.

Zwar hat sich der Rückgang gegenüber den Vormonaten leicht abgeschwächt, das

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Minus bleibt aber erheblich. Besonders alarmierend: Das Steueraufkommen sinkt

trotz der bereits zum Jahresbeginn erfolgten Steuererhöhung um 15 Cent je

Zigarettenpackung und der Vorproduktion der Unternehmen mit Blick auf die

nächste Steuerstufe.

Die aktuellen Einnahmedaten sind damit ein deutlicher Warnhinweis für die

weitere Tabaksteuerpolitik. Der Arbeitskreis Steuerschätzungen erwartet für das

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Gesamtjahr 2026 Tabaksteuereinnahmen von 16,340 Milliarden Euro. Gegenüber der

Mai-Steuerschätzung wurde diese Erwartung bereits um 550 Millionen Euro nach

unten korrigiert. Ob selbst diese angepasste Prognose erreicht werden kann, ist

angesichts der bisherigen Entwicklung fraglich.

Besonders kritisch bewertet der BVTE die Erwartungen an das kommende

Haushaltsjahr. Zum 1. Januar 2027 tritt die nächste Stufe der

Tabaksteuererhöhung in Kraft, die für Verbraucher eine zusätzliche

Preisbelastung von rund 80 Cent je Zigarettenpackung bedeuten kann. Gleichzeitig

hat die Koalition ihre Erwartungen an zusätzliche Tabaksteuereinnahmen im

parlamentarischen Verfahren noch einmal deutlich erhöht: Für 2027 werden

inzwischen 1,5 Milliarden Euro Mehreinnahmen veranschlagt.

BVTE-Hauptgeschäftsführer Jan Mücke erklärt: "Die aktuellen Zahlen sind ein

unübersehbares Warnsignal für die Politik. Schon eine Steuererhöhung um

lediglich 15 Cent je Packung hat nicht zu höheren Steuereinnahmen geführt.

Stattdessen fehlen dem Staat gegenüber dem Vorjahr 1,2 Milliarden Euro - und das

trotz Vorproduktion der Unternehmen. Wer angesichts dieser Entwicklung glaubt,

mit einer weiteren massiven Preiserhöhung von rund 80 Cent je Packung ab Januar

2027 zusätzliche Milliarden einnehmen zu können, verkennt die wirtschaftliche

Realität. Die Einnahmeerwartungen angesichts der unsicheren konjunkturellen Lage

und der Kaufzurückhaltung der Konsumenten sind mehr als fraglich. Der

Bundeshaushalt 2027 ist mit diesen Annahmen auf Sand gebaut. Das ist eine

unverantwortliche Haushalts- und Steuerpolitik."

Die absehbaren Folgen weiterer Steuererhöhungen sind eine zusätzliche Schwächung

des legalen Marktes sowie zunehmende Ausweichreaktionen, grenzüberschreitende

Einkäufe und ein wachsender illegaler Handel. Höhere Steuersätze führen

keineswegs automatisch zu höheren Staatseinnahmen. Die Bundesregierung muss

deshalb ihre Einnahmeerwartungen an den tatsächlichen Marktentwicklungen

ausrichten, statt den Bundeshaushalt auf immer ambitioniertere Prognosen zu

stützen. Gefragt ist eine realistische Tabaksteuerpolitik mit Augenmaß.

Link zum Monatsbericht (https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Au

sgabe/2026/11/Downloads/monatsbericht-2026-11.pdf?__blob=publicationFile&v=2)

Ansprechpartner für Rückfragen:

Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE)

Jan Mücke

Hauptgeschäftsführer

Georgenstraße 25

10117 Berlin

Tel. +49 30 88 66 36 - 123

mailto:presse@bvte.de

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Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/141532/6394401

OTS: Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse

(BVTE)