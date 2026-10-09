OTS: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) / ...

09.10.26 12:26 Uhr

Nach Abschaffung der Zollfreigrenze: Asiatische Plattformen verlieren

deutlich Marktanteile

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Berlin (ots) - Die erneut schlechter werdende Konsumstimmung schlägt sich auf

den Onlinehandel nieder. Umsatzdaten der bevh-Verbraucherbefragung für das 3.

Quartal zeigen ein nur noch schwaches Plus von 2,9 Prozent auf rund 18,5 Mrd.

Euro im Vergleich zum Vorjahresquartal (alle Angaben inkl. USt., nicht

inflationsbereinigt). Damit liegen die Umsatzsteigerungen unter der

Inflationsrate von 3,3 Prozent im September.

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"Nach Erholungssignalen in der ersten Jahreshälfte machen sich stark anziehende

Energiepreise und sinkende Einkommenserwartungen im Online-Kaufverhalten

bemerkbar", konstatiert Alien Mulyk, Hauptgeschäftsführerin des bevh. Positiv

zur Gesamtmarktentwicklung beitragen konnte auch nicht, dass viele Billigpakete

aus Asien derzeit nicht mehr den Weg nach Europa finden wie bisher. "Das rasante

Wachstum von Temu und Shein in Deutschland ist ins Stocken geraten. Damit sinken

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auch die Umsätze im Gesamtmarkt, ohne dass hiesige Anbieter von der Schwäche

asiatischer Wettbewerber profitieren konnten."

Asiatische Plattformen: erstmals belastbare Zahlen nach Abschaffung der

Zollfreigrenze

Die Verteuerung von Kleinsendungen aus Drittstaaten setzt asiatische Plattformen

deutlich unter Druck, wie Zahlen des bevh erstmals belastbar zeigen. Die Umsätze

von Shein, Temu und AliExpress im 3. Quartal brachen im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum um 35,5 Prozent auf aktuell 566 Mio. Euro ein. Der Marktanteil

der drei größten asiatischen Plattformen in Deutschland fällt auf 3,1 Prozent;

im 2. Quartal lag er noch bei 5,3 Prozent. Mit dem Wegfall der Zollfreigrenze

von 150 Euro seit Juli dieses Jahres ist jede Sendung aus Drittstaaten

grundsätzlich zollpflichtig. Für Kleinsendungen bis 150 Euro fällt eine

Pauschale von 3 Euro pro Warengruppe (Zollposition) an. Ab November kommt noch

eine pauschale Bearbeitungsgebühr von 2 Euro hinzu.

"Den margenschwachen Niedrigpreisprodukten aus Asien setzen die höheren Abgaben

deutlich zu. Zölle allein sind aber nicht genug. Um für fairen Wettbewerb zu

sorgen, muss die EU die Marktüberwachungsbehörden stärken und bestehendes Recht

durchsetzen. Wichtige Schritte wie den Aufbau einer gemeinsamen EU-Zollbehörde

oder die verpflichtende Übermittlung von standardisierten Produkt-IDs hat die EU

erst kürzlich auf den Weg gebracht", erklärt Alien Mulyk weiter.

Markt entwickelt sich zweigeteilt

Ungebrochen ist der Wachstumstrend im Onlinehandel mit Medikamenten (+ 15,4

Prozent), Drogerieartikeln (+ 14,3 Prozent) und Lebensmitteln (+ 9,1 Prozent).

Für einen Lichtblick sorgt auch der Modehandel, der mit einem Umsatzplus von 4,9

Prozent bei Kleidung und 6,4 Prozent bei Schuhen stärker wächst als der

Gesamtmarkt.

In den großen Warengruppen "Elektronikartikel und Telekommunikation" (- 4,6

Prozent) und "Möbel, Lampen und Dekoration" (- 5,2 Prozent) wurden im 3. Quartal

dagegen viele Anschaffungen zurückgestellt. Im insgesamt schlecht laufenden

Cluster "Unterhaltung" (- 2,6 Prozent) sanken insbesondere die Umsätze mit Bild-

und Tonträgern, Video- und Musik-Downloads (- 5,3 Prozent).

Wenig Veränderung zeigte hingegen die Marktdynamik unter den Versendertypen. Am

stärksten wuchs der Verkauf über Online-Marktplätze (+ 5 Prozent), gefolgt von

einem abermals starken Abschneiden der D2C-Anbieter. Multichannel-Anbieter

schafften über ihre Online-Kanäle nur moderate Zuwächse von 2,5 Prozent. Reine

Online-Shops (- 0,8 Prozent) bleiben wie schon in den Vorquartalen hinter der

Gesamtmarktentwicklung zurück.

Vollständige Umsatztabellen in der Pressemitteilung (https://bevh.org/detail/nac

h-abschaffung-der-zollfreigrenze-asiatische-plattformen-verlieren-deutlich-markt

anteile)

Pressekontakt:

Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)

Frank Düssler

Friedrichstraße 60 (Atrium)

10117 Berlin

Mobil: 0162 2525268

mailto:frank.duessler@bevh.org

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52922/6368207

OTS: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (

bevh)