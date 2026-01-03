OTS: Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. GaLaBau / ...

GaLaBau-Branchenstatistik 2025: Mehr Umsatz, mehr Beschäftigte, mehr

Azubis - Garten- und Landschaftsbau behauptet Wachstumskurs in

schwierigen Zeiten (FOTO)

Bad Honnef (ots) - Die Vorzeichen im GaLaBau stehen weiter auf Wachstum: Der

nominale Umsatz verzeichnete in 2025 ein Plus von 4,3 Prozent; im selben

Zeitraum stieg auch die Zahl der Beschäftigten, Azubis und Mitgliedsbetriebe.

Die Branchenstatistik des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und

Sportplatzbau e. V. (BGL) zeichnet insgesamt erneut das Bild einer gesunden

Branche trotz konjunktureller Belastungen. BGL-Präsident Thomas Banzhaf fordert

die Bundesregierung im Namen des größten Arbeitgeberverbandes der "Grünen

Branche" auf: "Stärken Sie unsere Branche: Schaffen Sie endlich die ungerechte

Maut auf leichte Lkw ab, und erleichtern Sie uns den Zugang zu Arbeits- und

Fachkräften - auch aus anderen Ländern!"

Mit 11,11 Milliarden Euro (2024: 10,65 Milliarden Euro) wuchs der nominale

Branchenumsatz ein weiteres Jahr in Folge. Den größten Anteil daran hatten die

4.254 Mitgliedsbetriebe der elf Landesverbände des Garten-, Landschafts- und

Sportplatzbaus mit 63,18 Prozent (2024: 62,99 Prozent). Gleichzeitig wuchs die

Gesamtzahl der GaLaBau-Betriebe in Deutschland auf 19.898 (2024: 19.636).

Während in der Gesamtbranche die Insolvenzen 2025 erkennbar zunahmen (von 101 in

2024 auf 133 in 2025), zeigten die Mitgliedsbetriebe der GaLaBau-Verbände eine

erfreulich positive Entwicklung: So ging bei ihnen die Zahl der Insolvenzen seit

drei Jahren erstmalig zurück (von 13 auf neun) und bleibt damit weiter auf

niedrigem Niveau.

Mehr Beschäftigte, mehr Azubis

In 2025 waren in Deutschlands GaLaBau-Betrieben 131.746 Menschen beschäftigt -

mehr als im Vorjahr (2024: 131.166). Auch die Ausbildung zum Landschaftsgärtner

und zur Landschaftsgärtnerin bleibt beliebt: 8.089 junge Menschen lernten 2025

über alle Ausbildungsjahre den Beruf in den umlagepflichtigen GaLaBau-Betrieben

(mehr dazu unter: Azubi-Zahlen klettern im GaLaBau auf fast 8.100

ps://www.galabau.de/news/20085/azubi-zahlen-klettern-im-galabau-auf-fast-8100)

).

Branchenumsatz 2025: leichtes Wachstum

Der nominale Gesamt-Branchenumsatz in Höhe von 11,11 Milliarden Euro stammte im

vergangenen Jahr aus diesen Auftragsbereichen:

- Privatgarten: Dieses Segment blieb mit einem Anteil von stabilen 56,87

Prozent/6,32 Milliarden Euro der größte Auftragsbereich der Branche (2024: 57

Prozent/6,03 Milliarden Euro).

- Öffentliche Aufträge machten 21,23 Prozent des Branchenumsatzes aus. Gemeinsam

mit dem Wohnungsbau, der Industrie und sonstigen sorgten sie wie im Vorjahr

für rund 43 Prozent Umsatzanteil, aber 4,79 Milliarden Euro (2024: 43

Prozent/4,64 Milliarden Euro).

BGL fordert: Entlastung für Zukunftsbranche

"Ich freue mich über diese positiven Branchenzahlen und bin stolz auf unseren

GaLaBau", so BGL-Präsident Thomas Banzhaf. "Wir sind wirtschaftlich stabil,

ausbildungsstark und systemrelevant für den Bau und die Pflege klimaangepasster,

lebenswerter Städte. Damit die Branche dieses Potenzial weiter entfalten kann,

braucht sie klare politische Unterstützung: faire Wettbewerbsbedingungen, die

Abschaffung branchenspezifischer Benachteiligungen, wie der Maut für leichte Lkw

sowie praktikable Wege zur Gewinnung in- und ausländischer Fachkräfte. Wer grüne

Infrastruktur will, muss die Betriebe stärken, die sie planen und bauen!"

Mehr unter: GaLaBau Statistik

(https://www.galabau.de/galabau_statistik)

Ansprechpartnerin:

Katrin Block (Pressesprecherin)

Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V.

Alexander-von-Humboldt-Straße 4, 53604 Bad Honnef

Tel: 02224 7707-17, E-Mail: k.block@galabau.de

Alle BGL-Pressemitteilungen sind hier abrufbar:

https://www.galabau.de/pressemitteilungen.aspx

