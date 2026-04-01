OTS: Bundesverband kostenloser Wochenzeitungen e.V. (BVDA) / Kostenlose ...
Kostenlose Wochenzeitungen behaupten sich im Lokalen
Berlin (ots) - Kostenlose Wochenzeitungen behaupten ihre wichtige Rolle im
lokalen Medienmarkt trotz schwieriger Wirtschaftslage. Das zeigen die aktuellen
Branchen- und Umsatzdaten, die der Bundesverband kostenloser Wochenzeitungen e.
V. (BVDA) jetzt vorgelegt hat.
In Deutschland erscheinen 2026 insgesamt 654 Titel mit einer wöchentlichen
Gesamtauflage von 42 Millionen Exemplaren, herausgegeben von 266 Verlagen. Trotz
Konsolidierung bleibt die Gattung damit flächendeckend präsent und fest im
Alltag der Menschen verankert.
Der Markt erlebt weiterhin einen strukturellen Wandel. Gegenüber dem Vorjahr
sank die Gesamtauflage von 45 auf 42 Millionen Exemplare. Hauptgrund sind
Titeleinstellungen, insbesondere im Mittwochssegment. Gleichzeitig passen viele
Verlage ihre Zustellgebiete an, um unter steigendem Kostendruck wirtschaftlich
tragfähige Strukturen zu sichern. Insgesamt bleibt die Verbreitung mit 42
Millionen Exemplaren pro Woche auf hohem Niveau. Charakteristisch für den Markt
ist die starke Konzentration auf das Wochenende: Rund 75 Prozent der Titel
erscheinen samstags oder sonntags, davon 432 am Samstag und 52 am Sonntag.
Die Umsätze der Branche bleiben stabil. Der Gesamtnettowerbeumsatz lag 2025 bei
1,157 Milliarden Euro nach 1,168 Milliarden Euro im Vorjahr - ein Rückgang von
rund einem Prozent. Gleichzeitig wächst der Anteil der Fremdbeilagen weiter und
erreichte 2025 mit 55 Prozent am Gesamtumsatz einen neuen Höchstwert. Das
unterstreicht die hohe Bedeutung gedruckter Prospektwerbung für Handel und
Angebotskommunikation.
Trotz stabiler Umsätze bleibt der wirtschaftliche Druck auf die Verlage hoch.
Sebastian Schaeffer, Geschäftsführer im BDZV für den Bereich kostenlose
Wochenzeitungen und Sprecher des BVDA, betont, dass sich die Branche in einem
strukturellen Anpassungsprozess befindet. Vor allem die steigenden Kosten für
Logistik und Zustellung belasten die Verlage spürbar.
Schaeffer erklärt: "42 Millionen Exemplare zeigen: Kostenlose Wochenzeitungen
sind ein starkes lokales Medium für Bürgerinnen und Bürger und ein verlässlicher
Werbeträger für den Handel. Gleichzeitig zwingt uns der Kostendruck, Strukturen
konsequent anzupassen - ohne unsere Stärke vor Ort zu verlieren."
Die vollständige Übersicht zur Marktentwicklung der kostenlosen Wochenzeitungen
steht als Broschüre zum Download bereit: "Daten & Fakten"
(https://www.bvda.de/markt-media/studien-publikationen/daten-fakten/)
Der BDZV - Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e. V. ist im
Rahmen einer Kooperation Servicedienstleister des BVDA.
Pressekontakt:
Sebastian Schaeffer
Geschäftsführer im BDZV für den
Bereich Kostenlose Wochenzeitungen
Tel.: 030/726298-2824
Mail: mailto:presse@bvda.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/55849/6256875
OTS: Bundesverband kostenloser Wochenzeitungen e.V. (BVDA)