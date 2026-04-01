OTS: Bundesverband kostenloser Wochenzeitungen e.V. (BVDA) / Kostenlose ...

Kostenlose Wochenzeitungen behaupten sich im Lokalen

Berlin (ots) - Kostenlose Wochenzeitungen behaupten ihre wichtige Rolle im

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lokalen Medienmarkt trotz schwieriger Wirtschaftslage. Das zeigen die aktuellen

Branchen- und Umsatzdaten, die der Bundesverband kostenloser Wochenzeitungen e.

V. (BVDA) jetzt vorgelegt hat.

In Deutschland erscheinen 2026 insgesamt 654 Titel mit einer wöchentlichen

Gesamtauflage von 42 Millionen Exemplaren, herausgegeben von 266 Verlagen. Trotz

Konsolidierung bleibt die Gattung damit flächendeckend präsent und fest im

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Alltag der Menschen verankert.

Der Markt erlebt weiterhin einen strukturellen Wandel. Gegenüber dem Vorjahr

sank die Gesamtauflage von 45 auf 42 Millionen Exemplare. Hauptgrund sind

Titeleinstellungen, insbesondere im Mittwochssegment. Gleichzeitig passen viele

Verlage ihre Zustellgebiete an, um unter steigendem Kostendruck wirtschaftlich

tragfähige Strukturen zu sichern. Insgesamt bleibt die Verbreitung mit 42

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Millionen Exemplaren pro Woche auf hohem Niveau. Charakteristisch für den Markt

ist die starke Konzentration auf das Wochenende: Rund 75 Prozent der Titel

erscheinen samstags oder sonntags, davon 432 am Samstag und 52 am Sonntag.

Die Umsätze der Branche bleiben stabil. Der Gesamtnettowerbeumsatz lag 2025 bei

1,157 Milliarden Euro nach 1,168 Milliarden Euro im Vorjahr - ein Rückgang von

rund einem Prozent. Gleichzeitig wächst der Anteil der Fremdbeilagen weiter und

erreichte 2025 mit 55 Prozent am Gesamtumsatz einen neuen Höchstwert. Das

unterstreicht die hohe Bedeutung gedruckter Prospektwerbung für Handel und

Angebotskommunikation.

Trotz stabiler Umsätze bleibt der wirtschaftliche Druck auf die Verlage hoch.

Sebastian Schaeffer, Geschäftsführer im BDZV für den Bereich kostenlose

Wochenzeitungen und Sprecher des BVDA, betont, dass sich die Branche in einem

strukturellen Anpassungsprozess befindet. Vor allem die steigenden Kosten für

Logistik und Zustellung belasten die Verlage spürbar.

Schaeffer erklärt: "42 Millionen Exemplare zeigen: Kostenlose Wochenzeitungen

sind ein starkes lokales Medium für Bürgerinnen und Bürger und ein verlässlicher

Werbeträger für den Handel. Gleichzeitig zwingt uns der Kostendruck, Strukturen

konsequent anzupassen - ohne unsere Stärke vor Ort zu verlieren."

Die vollständige Übersicht zur Marktentwicklung der kostenlosen Wochenzeitungen

steht als Broschüre zum Download bereit: "Daten & Fakten"

(https://www.bvda.de/markt-media/studien-publikationen/daten-fakten/)

Der BDZV - Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e. V. ist im

Rahmen einer Kooperation Servicedienstleister des BVDA.

Pressekontakt:

Sebastian Schaeffer

Geschäftsführer im BDZV für den

Bereich Kostenlose Wochenzeitungen

Tel.: 030/726298-2824

Mail: mailto:presse@bvda.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/55849/6256875

OTS: Bundesverband kostenloser Wochenzeitungen e.V. (BVDA)