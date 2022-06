OTS: BVMW / Der Mittelstand BVMW e.V. unterzeichnet MoU mit dem größten ...

Der Mittelstand BVMW e.V. unterzeichnet MoU mit dem größten indischen

IT-Verband zur Förderung der wirtschaftlichen Kooperation zwischen

Indien und Deutschland

Hannover/Berlin (ots) - Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (Der

Mittelstand. BVMW e.V.) und The National Association of Software and Services

Companies (NASSCOM) haben heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (MoU)

bekannt gegeben. Diese Absichtserklärung zielt darauf ab, die Zusammenarbeit zu

verbessern und den Ausbau der bilateralen Handels- und Geschäftsbeziehungen

zwischen indischen Technologie-KMU und deutschen KMU zu fördern.

Die Absichtserklärung wird Investitionen, Joint Ventures und den Austausch von

Wirtschaftsdelegationen aktiv fördern, mit dem Ziel, starke Verbindungen

zwischen beiden Organisationen für die geschäftliche Zusammenarbeit im Bereich

der digitalen Technologien zu entwickeln. Um die Bedeutung von Partnerschaften

im digitalen Zeitalter zu unterstreichen, wird das MoU auch die Organisation von

Aktivitäten wie Seminaren, Konferenzen und Roadshows durch Fachleute in Indien

und Deutschland sowie die Durchführung von Messen und Ausstellungen fördern.

Somit wird den indischen KMU ein praktisches Verständnis für die

"Go-to-Market"-Strategie mit deutschen Mittelständlern vermittelt.

Der Vorsitzende der Bundesgeschäftsführung des BVMW, Markus Jerger, bewertete

die neue Kooperation zwischen BVMW und NASSCOM als einen wichtigen Schritt hin

zu einer nachhaltigen und langfristigen Beziehung zwischen deutschen

mittelständischen Unternehmen und dem indischen IT-Sektor: "Die Unterzeichnung

des MoU ist ein formaler Vorgang, der unsere Partnerschaft mit NASSCOM

bekräftigt. Damit diese Koalition funktionieren kann, müssen sich beide Seiten

voll engagieren. Wir haben bereits konkrete Aktionen geplant und werden unsere

Mitgliedsunternehmen im Rahmen verschiedener Veranstaltungen zusammenbringen,

damit das Know-how aufeinander trifft und neue Ideen, neue Initiativen und neue

Geschäftspartnerschaften entstehen. Im digitalen Zeitalter ist es für das

Rückgrat der deutschen Wirtschaft - die KMU - entscheidend, ihre

Geschäftsprozesse zu digitalisieren, um auf dem globalen Markt wettbewerbsfähig

zu bleiben. Ich bin sicher, dass die Expertise und die Ressourcen unserer

indischen Partner im IT-Sektor dazu beitragen können."

Debjani Ghosh, Präsident von NASSCOM, kommentierte die potenziellen Ergebnisse

der Absichtserklärung wie folgt: "Die Techade (technologisches Jahrzehnt) hat

zahlreiche neue Möglichkeiten für Unternehmen geschaffen, insbesondere für den

KMU-Sektor, der ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für das indische

Wirtschaftswachstum ist. Während sich Deutschland in den Bereichen

Spitzenforschung, F&E und Produktion hervorgetan hat, hat der indische

Tech-KMU-Sektor durch den Einsatz von neuen Technologien und Cloud-Technologien

sowie hochqualifizierten digitalen Talenten eine massive digitale Transformation

durchlaufen. Eine starke Win-Win-Partnerschaft, die die Stärken sowohl Indiens

als auch Deutschlands nutzt, wird entscheidend dazu beitragen, die

Wachstumsfaktoren für den KMU-Sektor weltweit weiter zu verstärken."

Die strategische Zusammenarbeit wird die Entwicklung von für beide Seiten

vorteilhaften Beziehungen erleichtern, indem sie den gegenseitigen Austausch von

nicht vertraulichen Informationen über wirtschaftliche und kommerzielle

Angelegenheiten, die Technologielandschaft, das lokale Ökosystem und digitale

Talente für die jeweiligen Mitglieder ermöglicht und KMU auf beiden Seiten

ermutigt, ihr digitales Geschäft in Indien bzw. Deutschland auszubauen.

Über den Verband Der Mittelstand. BVMW

Der BVMW ist die größte, politisch unabhängige und branchenübergreifende

Interessenvereinigung des deutschen Mittelstands, der die Interessen des

Mittelstandes in der Politik, bei Behörden, Gewerkschaften und Großunternehmen

vertritt. Der Mittelstand - insgesamt rund 3,3 Millionen Einzelunternehmen - ist

das Rückgrat und der Impulsgeber der deutschen Wirtschaft. Durch Ihre

Mitgliedschaft im BVMW tragen Sie dazu bei, die Situation der kleinen und

mittleren Unternehmen zu stärken und ihnen eine stärkere Position zu

ermöglichen.

Über NASSCOM

The National Association of Software and Services Companies (NASSCOM®) ist die

führende Handelsorganisation und Handelskammer der Tech-Industrie in Indien und

umfasst über 3000 Mitgliedsunternehmen. Unsere Mitgliedschaft erstreckt sich

über das gesamte Spektrum der Branche, von Startups bis zu multinationalen

Unternehmen, von Produkten bis zu Dienstleistungen, von globalen

Kompetenzzentren bis zu Ingenieurbüros. Geleitet von der Vision Indiens, eine

weltweit führende digitale Wirtschaft zu werden, konzentriert sich NASSCOM auf

die Beschleunigung der Transformation der Industrie, um als bevorzugter Enabler

für die globale digitale Transformation zu erscheinen. Unsere strategischen

Ziele sind die Umschulung und Höherqualifizierung der indischen

IT-Beschäftigten, um sicherzustellen, dass die Talente in Bezug auf die

Fähigkeiten der neuen Generation für die Zukunft gerüstet sind, die Stärkung des

Innovationsquotienten in allen Branchen, die Schaffung neuer Marktchancen -

sowohl auf internationaler als auch auf nationaler Ebene, das Vorantreiben

politischer Maßnahmen zur Förderung der Innovation und der Erleichterung von

Geschäftsabläufen sowie der Aufbau einer Branchenkultur mit Schwerpunkt auf

Talent, Vertrauen und Innovation. Und bei allem, was wir tun, werden wir uns

auch weiterhin für die Notwendigkeit von Vielfalt und Chancengleichheit

einsetzen.

Pressekontakt:

BVMW Pressesprecher

Nicholas Neu

Tel.: 030 533206302

Mail: mailto:presse@bvmw.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51921/5237285

OTS: BVMW