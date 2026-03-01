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OTS: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken / ...

18.03.26 11:09 Uhr

Europa muss die angezogene Handbremse lösen: Wettbewerbsfähigkeit

braucht Vorrang vor neuer Regulierung

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Berlin (ots) - Wenn die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU)

am 19. und 20. März in Brüssel zusammenkommen, muss aus Sicht des

Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) die

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit klar im Mittelpunkt stehen. Angesichts der

militärischen Eskalation im Nahen Osten, volatiler Energiepreise und einer

zunehmenden geopolitischen Instabilität hat Europa seine ökonomische

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Widerstandsfähigkeit massiv zu stärken.

"Ein starkes Europa braucht weniger Bürokratie und mehr Tempo für

Investitionen", erklärt BVR-Präsidentin Marija Kolak. Steigende Energiepreise

und zunehmende Unwägbarkeiten im Welthandelerforderten eine Fokussierung der EU

auf den Binnenmarkt als echten Wachstumshebel. "Europa hat seine

Wettbewerbsfähigkeit selbst in der Hand. Es ist gut, dass insbesondere der

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Europäische Rat lange ruhende Themen wie die Kapitalmarktunion voranbringen

will, um die europäische Wirtschaft zu stärken", so Kolak.

Ein leistungsfähiger europäischer Kapitalmarkt sei entscheidend für

Investitionen, Wachstum und Resilienz der EU. Eine erfolgreiche Savings and

Investment Union (SIU) müsse privates Kapital durch marktorientierte Anreize und

effiziente Verbriefungsregeln mobilisieren, statt die Aufsicht weiter zu

zentralisieren und damit dezentrale Finanzierungsstrukturen zu schwächen. Die

bewährte Kreditfinanzierung bleibe dabei der unverzichtbare Anker für die

europäische Realwirtschaft.

Auch die Pläne der EU-Kommission für ein 28. Regime im Gesellschaftsrechtbegrüßt

der BVR. "Europa fährt im Binnenmarkt noch immer mit angezogener Handbremse. Ein

gut gestaltetes optionales 28. Regime in Form einer 'EU Inc.' als einheitlicher

EU-Rechtsrahmen im Gesellschaftsrecht kann Rechtszersplitterung abbauen und als

Motor für Wachstum und Innovation dienen", erläutert Kolak. Gerade jungen

Unternehmen könne ein 28. Regime den Zugang zum europäischen Binnenmarkt

erleichtern und damit den Mittelstand von morgen stärken.

Im Einklang mit der Initiative der E6-Staaten setzt sich der BVR zudem für eine

integrierbare und interoperable Ausgestaltung des digitalen Euro ein, die

private Innovationen ergänzt, ohne die Stabilität der Bankeinlagen zu gefährden.

Der enorme Zeitdruck dürfe allerdings nicht zu handwerklichen Fehlern bei diesem

komplexen Projekt führen.

Die beim EU-Gipfel ebenfalls auf der Agenda stehende Weiterentwicklung der

Bankenunion setzt aus Sicht des BVR die Wahrung der Eigenverantwortung, die

Lösung von Risiken, die aus der finanziellen Verknüpfung von Banken und Staaten

entstehen, sowie den Abbau von Hürden für Kapital- und Liquiditätsflüsse

zwischen Ländergrenzen voraus und darf bewährte nationale Sicherungssysteme

nicht unterwandern.

Pressekontakt:

Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)

Melanie Schmergal, Abteilungsleiterin Kommunikation und

Öffentlichkeitsarbeit / Pressesprecherin

Telefon: (030) 20 21-13 00, mailto:presse@bvr.de, http://www.bvr.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/40550/6238174

OTS: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenban

ken