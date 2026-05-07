OTS: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken / ...
Genossenschaftsbanken stärken ihre Regionen mit über 150 Millionen
Euro
Berlin (ots) - Ob Sportverein, Schule, Kindergarten oder gemeinnützige
Initiativen: Die rund 650 Genossenschaftsbanken in Deutschland engagieren sich
Jahr für Jahr für das Leben vor Ort - nah an den Menschen und ihren Belangen.
Ein Ausdruck dessen ist auch ihr hohes gesellschaftliches Engagement. Zum
Internationalen Tag der Genossenschaften am 4. Juli 2026 legt der Bundesverband
der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) heute den Engagementbericht
vor, der die Zuwendungen auf bundesweiter Ebene beziffert.
Demnach haben die Volksbanken und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD Banken
sowie die Spezialinstitute der genossenschaftlichen FinanzGruppe im Jahr 2025
insgesamt 141 Millionen Euro an freiwilligen finanziellen Zuwendungen (Spenden,
Sponsoring) bereitgestellt. Zusammen mit weiteren geldwerten Leistungen in Höhe
von 6,6 Millionen Euro und dem Einsatz im Corporate Volunteering ergibt sich
eine Gesamtunterstützung von über 150 Millionen Euro.
Mit Corporate Volunteering bringen sich die Institute auch über finanzielle
Beiträge hinaus für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ein: Ihre Mitarbeitenden
unterstützen zahlreiche Projekte durch persönlichen Einsatz. Insgesamt kamen so
9.418 Personentage zusammen, darunter 1.308 Tage allein durch Auszubildende. Der
Gegenwert dieses Engagements (gemessen an den Gehaltsstrukturen) entspricht rund
2,9 Millionen Euro.
Darüber hinaus sind die Genossenschaftsbanken langfristig engagiert: Mit einem
Volumen von mehr als 265 Millionen Euro in Stiftungenfördern sie dauerhaft
gesellschaftlich relevante Strukturen und Projekte.
"Gesellschaftlicher Zusammenhalt entsteht dort, wo Menschen und Institutionen
füreinander Verantwortung übernehmen. Unsere Mitarbeitenden und Auszubildenden
machen Jahr für Jahr erlebbar, wie ernst es ihnen mit den genossenschaftlichen
Prinzipien der Teilhabe und des Miteinanders ist", kommentiert Marija Kolak,
Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken
(BVR).
Die Ergebnisse sind Teil des nun veröffentlichten Engagementberichts der
genossenschaftlichen FinanzGruppe. Dieser kann unter
http://www.bvr.de/Publikationen/Gesellschaftliches_Engagement abgerufen werden.
Details, Best-Practice-Filme sowie vielfältige Einblicke in das
gesellschaftliche Engagement der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken
Raiffeisenbanken finden sich das ganze Jahr über auf dem bundesweiten
Engagementportal http://www.vielefuerviele.de.
Weitere Informationen zum Internationalen Tag der Genossenschaften 2026 unter
dem diesjährigen Motto "Genossenschaften für eine friedliche Welt" finden sich
auf http://www.coopsday.coop/ sowie auf
https://www.dgrv.de/news/internationaler-tag-der-genossenschaften-2026/.
Datenhinweis:
Alle hier und im Engagementbericht verwendeten bundesweiten Daten wurden vom BVR
im Frühjahr 2026 ermittelt. 521 Institute (80 Prozent) machten dabei Angaben zu
ihrem gesellschaftlichen Engagement. Verwendet werden hier erstmals die
Volldaten. Sie wurden nicht hochgerechnet. Addiert wurden diese mit den separat
abgefragten Werten der unter http://www.finanzgruppe.de gelisteten
Spezialinstitute der genossenschaftlichen Finanzgruppe.
Pressekontakt:
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)
Melanie Schmergal, Abteilungsleiterin Kommunikation und
Öffentlichkeitsarbeit / Pressesprecherin
Telefon: (030) 20 21-13 00, mailto:presse@bvr.de, http://www.bvr.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/40550/6307650
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ken