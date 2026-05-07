OTS: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken / ...

Genossenschaftsbanken stärken ihre Regionen mit über 150 Millionen

Euro

Berlin (ots) - Ob Sportverein, Schule, Kindergarten oder gemeinnützige

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Initiativen: Die rund 650 Genossenschaftsbanken in Deutschland engagieren sich

Jahr für Jahr für das Leben vor Ort - nah an den Menschen und ihren Belangen.

Ein Ausdruck dessen ist auch ihr hohes gesellschaftliches Engagement. Zum

Internationalen Tag der Genossenschaften am 4. Juli 2026 legt der Bundesverband

der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) heute den Engagementbericht

vor, der die Zuwendungen auf bundesweiter Ebene beziffert.

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Demnach haben die Volksbanken und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD Banken

sowie die Spezialinstitute der genossenschaftlichen FinanzGruppe im Jahr 2025

insgesamt 141 Millionen Euro an freiwilligen finanziellen Zuwendungen (Spenden,

Sponsoring) bereitgestellt. Zusammen mit weiteren geldwerten Leistungen in Höhe

von 6,6 Millionen Euro und dem Einsatz im Corporate Volunteering ergibt sich

eine Gesamtunterstützung von über 150 Millionen Euro.

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Mit Corporate Volunteering bringen sich die Institute auch über finanzielle

Beiträge hinaus für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ein: Ihre Mitarbeitenden

unterstützen zahlreiche Projekte durch persönlichen Einsatz. Insgesamt kamen so

9.418 Personentage zusammen, darunter 1.308 Tage allein durch Auszubildende. Der

Gegenwert dieses Engagements (gemessen an den Gehaltsstrukturen) entspricht rund

2,9 Millionen Euro.

Darüber hinaus sind die Genossenschaftsbanken langfristig engagiert: Mit einem

Volumen von mehr als 265 Millionen Euro in Stiftungenfördern sie dauerhaft

gesellschaftlich relevante Strukturen und Projekte.

"Gesellschaftlicher Zusammenhalt entsteht dort, wo Menschen und Institutionen

füreinander Verantwortung übernehmen. Unsere Mitarbeitenden und Auszubildenden

machen Jahr für Jahr erlebbar, wie ernst es ihnen mit den genossenschaftlichen

Prinzipien der Teilhabe und des Miteinanders ist", kommentiert Marija Kolak,

Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken

(BVR).

Die Ergebnisse sind Teil des nun veröffentlichten Engagementberichts der

genossenschaftlichen FinanzGruppe. Dieser kann unter

http://www.bvr.de/Publikationen/Gesellschaftliches_Engagement abgerufen werden.

Details, Best-Practice-Filme sowie vielfältige Einblicke in das

gesellschaftliche Engagement der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken

Raiffeisenbanken finden sich das ganze Jahr über auf dem bundesweiten

Engagementportal http://www.vielefuerviele.de.

Weitere Informationen zum Internationalen Tag der Genossenschaften 2026 unter

dem diesjährigen Motto "Genossenschaften für eine friedliche Welt" finden sich

auf http://www.coopsday.coop/ sowie auf

https://www.dgrv.de/news/internationaler-tag-der-genossenschaften-2026/.

Datenhinweis:

Alle hier und im Engagementbericht verwendeten bundesweiten Daten wurden vom BVR

im Frühjahr 2026 ermittelt. 521 Institute (80 Prozent) machten dabei Angaben zu

ihrem gesellschaftlichen Engagement. Verwendet werden hier erstmals die

Volldaten. Sie wurden nicht hochgerechnet. Addiert wurden diese mit den separat

abgefragten Werten der unter http://www.finanzgruppe.de gelisteten

Spezialinstitute der genossenschaftlichen Finanzgruppe.

Pressekontakt:

Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)

Melanie Schmergal, Abteilungsleiterin Kommunikation und

Öffentlichkeitsarbeit / Pressesprecherin

Telefon: (030) 20 21-13 00, mailto:presse@bvr.de, http://www.bvr.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/40550/6307650

OTS: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenban

ken