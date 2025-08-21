OTS: Canada Life Assurance Europe plc / Canada Life Assurance Europe plc ...

Canada Life Assurance Europe plc ernennt Chief Distribution Officer

(FOTO)

Köln (ots) - Canada Life Assurance Europe plc, ein führender Anbieter von

Lebens-, Renten- und Investmentlösungen, gibt heute die Ernennung von Dr.

Frederick Krummet zum Chief Distribution Officer mit Wirkung zum 17.11.2025

bekannt. Diese strategische Ernennung unterstreicht das anhaltende Engagement

des Unternehmens für den Maklermarkt in Deutschland und die erheblichen

Wachstumschancen, die dort bestehen. In seiner neuen Funktion wird Dr. Krummet

den Ausbau der Maklerbetreuung und der Partnerbeziehungen von Canada Life

leiten. Die Ernennung erfolgt in einer entscheidenden Phase, in der sich Canada

Life positioniert, um den sich wandelnden Bedürfnissen von Maklern und Kunden

gerecht zu werden und die Chancen durch Innovation, digitale Transformation und

den demografischen Wandel zu nutzen.

Dr. Krummet verfügt über zwei Jahrzehnte Führungserfahrung in der

Versicherungsbranche. Zuletzt war er Leiter des Maklervertriebs bei AXA

Deutschland und dort für die Bereiche Leben, Schaden/Unfall und

Krankenversicherung verantwortlich. Er hat nachweislich erfolgreiche Teams

aufgebaut und verfügt über ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse von

Maklern und die Anforderungen der Kunden. Dr. Krummet wird dem Executive Team

von Canada Life beitreten und an CEO Susan Gibson berichten.

Susan Gibson, CEO, erklärt zu der Ernennung: "Makler sind das Herzstück unseres

Geschäftsmodells, und diese neue Rolle stellt sicher, dass wir unsere

Unterstützung und Services weiterentwickeln, um den Bedürfnissen unserer

Partner-Makler und ihrer Kunden gerecht zu werden. Dr. Frederick Krummet wird

die Agenda von Canada Life im deutschen Markt vorantreiben, in dem wir große

Wachstumsmöglichkeiten sehen und neue Marktpotenziale erschließen wollen. Ich

freue mich außerdem bekannt zu geben, dass Dr. Igor Radovic, langjähriger

Canada-Life-Manager und Vorstandsmitglied, die Rolle des Chief Proposition

Officer übernehmen wird. In dieser Funktion wird er unsere Innovationsagenda

leiten - in einem Bereich, in dem Canada Life bereits einen starken Ruf genießt

- und überzeugende Angebote entwickeln, die Mehrwert für Makler und ihre Kunden

schaffen."

Auch Dr. Krummet äußert sich begeistert zu seiner neuen Rolle: "Ich freue mich

sehr, zu Canada Life zu stoßen und diese spannende Agenda voranzutreiben. Makler

spielen eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung hochwertiger und

relevanter Beratung für ihre Kunden, und es gibt enorme Chancen, die

Zusammenarbeit mit unseren Partnern und deren Kunden weiter zu verbessern. Ich

freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team und unseren Partnern neue

Wachstumswege zu erschließen."

Über Canada Life

Canada Life Assurance Europe ist seit 25 Jahren ein Innovationsführer in

Deutschland und bietet einzigartige Produkte wie das Unitised-With-Profits

(UWP)-Prinzip und die Grundfähigkeitsversicherung an. Ausgestattet mit einem AA

Rating von Assekurata betreut das Unternehmen heute rund 620.000

Versicherungsverträge im Bereich Risikoschutz und Altersvorsorge. Nach einer

bedeutenden technologischen Transformation zur Modernisierung der

Back-Office-Verwaltungsplattform möchte das Unternehmen durch weitere

Innovationen und Verbesserungen wachsen.

Canada Life Assurance Europe ist Teil der Great-West Lifeco-Gruppe, einem der

weltweit führenden Lebensversicherungsunternehmen mit Hauptsitz in Kanada und

Beteiligungen in den Bereichen Lebensversicherung, Krankenversicherung,

Altersvorsorge und Investmentdienstleistungen, Vermögensverwaltung und

Rückversicherung. Mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und

Europa sowie über 32.000 Mitarbeitern und über 108.000 Beraterbeziehungen

betreut die Gruppe über 40 Millionen Kunden und verwaltet ein Vermögen von über

2 Billionen EUR.

