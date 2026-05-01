OTS: Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland / ...

Assekurata-Rating / Weiterhin sehr starke Bonität: Canada Life erhält

aktuelle Höchst-Bewertung AA (FOTO)

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Köln (ots) - Begründung:

- Durchgängig positives Wachstum

- Ausgereiftes Risikomanagement

- Hohe Reputation im Maklermarkt

Mit der Note "AA" hat der Lebensversicherer Canada Life zum fünften Mal in Folge

ein sehr starkes Bonitätsrating der deutschen Assekuranz-Ratingagentur

Assekurata erhalten. Der Ausblick bleibt stabil. Dies ist die höchste

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Bonitätsnote, die Assekurata derzeit vergibt.

Im Rating-Bericht führt Assekurata das durchgängig positive Vertragswachstum an.

Die geeignete Basis dafür sieht die Rating-Agentur in der Produkt- und

Vertriebspositionierung der Canada Life. Dazu gehört ein breit aufgestelltes

Produktportfolio und gefestigte Beziehungen zu Vertriebspartnern. Im Besonderen

verweist Assekurata auf die Produktneuerungen, die Canada Life im letzten Jahr

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auf den Markt gebracht hat. Diese haben, laut Agentur, die Wettbewerbsfähigkeit

der Tarife erhöht. Auch die hohe Reputation am Maklermarkt, die durch empirische

Untersuchungen wiederholt bestätigt wird, hebt Assekurata hervor.

Neben dem ausgereiften Risikomanagement und dem risikoarmen Geschäftsmodell

sieht Assekurata zudem die Robustheit der Solvenzausstattung von Canada Life

gegenüber externen Marktschocks als Vorteil. So bleibe die Solvenzlage deutlich

weniger anfällig gegenüber möglichen Stressszenarien, insbesondere einem

Zinsschock, als bei traditionellen deutschen Lebensversicherern. Die finanzielle

und organisatorische Position des Unternehmens würde auf Konzernebene noch durch

die Einbindung in die finanzstarke Great-West Lifeco-Gruppe gestärkt.

Entsprechend sieht Assekurata trotz schwacher konjunktureller Rahmenbedingungen

und unsicherer Kapitalmarktbedingungen keine Anzeichen dafür, dass die

Finanzposition der Canada Life dadurch wesentlich beeinträchtigt wird.

"Anhaltende Finanzstärke ist nicht selbstverständlich. Umso mehr freuen wir uns,

dass Assekurata uns das fünfte Mal in Folge mit "AA" bewertet", kommentiert Dr.

Frederick Krummet, Chief Distribution Officer bei Canada Life. "Dieses Ergebnis,

und auch unsere hohe Reputation, ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis

konsequenter, konsistenter Arbeit über Jahre. Gute und innovative Produkte,

solides Risikomanagement, Partnerschaft mit unseren Maklern - Dinge, die wir

konstant gut machen, die Canada Life ausmachen. Top-Ratings sind für uns ein

klares Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und gleichzeitig ein

Ansporn: diesen Standard nicht nur zu halten, sondern weiter auszubauen."

Über Canada Life

Canada Life Assurance Europe ist seit über 25 Jahren ein Innovationsführer in

Deutschland und bietet einzigartige Produkte an. Ausgestattet mit einem AA

Rating von Assekurata betreut das Unternehmen heute 617.000

Versicherungsverträge im Bereich Risikoschutz und Altersvorsorge. Nach einer

bedeutenden technologischen Transformation zur Modernisierung der

Back-Office-Verwaltungsplattform möchte das Unternehmen durch weitere

Innovationen und Verbesserungen wachsen.

Canada Life Assurance Europe ist Teil der Great-West Lifeco Inc., einem der

weltweit führenden Lebensversicherungsunternehmen mit Hauptsitz in Kanada und

Beteiligungen in den Bereichen Lebensversicherung, Krankenversicherung,

Altersvorsorge und Investmentdienstleistungen, Vermögensverwaltung und

Rückversicherung. Mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und

Europa sowie 33.340 Mitarbeitern und 106.000 Beraterbeziehungen betreut die

Gruppe über 40 Millionen Kundenbeziehungen.

Pressekontakt:

Canada Life Assurance Europe plc

Daniela Schneider

Referentin Public Relations

Tel: +49 (0) 221-36756-766

E-Mail: mailto:presse@canadalife.de

Canada Life Assurance Europe plc

Hohenzollernring 72

50672 Köln

http://www.canadalife.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/53267/6284216

OTS: Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschla

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