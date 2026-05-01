OTS: Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland / ...

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Assekurata-Rating / Weiterhin sehr starke Bonität: Canada Life erhält
aktuelle Höchst-Bewertung AA (FOTO)
Köln (ots) - Begründung:
- Durchgängig positives Wachstum
- Ausgereiftes Risikomanagement
- Hohe Reputation im Maklermarkt
Mit der Note "AA" hat der Lebensversicherer Canada Life zum fünften Mal in Folge
ein sehr starkes Bonitätsrating der deutschen Assekuranz-Ratingagentur
Assekurata erhalten. Der Ausblick bleibt stabil. Dies ist die höchste
Bonitätsnote, die Assekurata derzeit vergibt.
Im Rating-Bericht führt Assekurata das durchgängig positive Vertragswachstum an.
Die geeignete Basis dafür sieht die Rating-Agentur in der Produkt- und
Vertriebspositionierung der Canada Life. Dazu gehört ein breit aufgestelltes
Produktportfolio und gefestigte Beziehungen zu Vertriebspartnern. Im Besonderen
verweist Assekurata auf die Produktneuerungen, die Canada Life im letzten Jahr
auf den Markt gebracht hat. Diese haben, laut Agentur, die Wettbewerbsfähigkeit
der Tarife erhöht. Auch die hohe Reputation am Maklermarkt, die durch empirische
Untersuchungen wiederholt bestätigt wird, hebt Assekurata hervor.
Neben dem ausgereiften Risikomanagement und dem risikoarmen Geschäftsmodell
sieht Assekurata zudem die Robustheit der Solvenzausstattung von Canada Life
gegenüber externen Marktschocks als Vorteil. So bleibe die Solvenzlage deutlich
weniger anfällig gegenüber möglichen Stressszenarien, insbesondere einem
Zinsschock, als bei traditionellen deutschen Lebensversicherern. Die finanzielle
und organisatorische Position des Unternehmens würde auf Konzernebene noch durch
die Einbindung in die finanzstarke Great-West Lifeco-Gruppe gestärkt.
Entsprechend sieht Assekurata trotz schwacher konjunktureller Rahmenbedingungen
und unsicherer Kapitalmarktbedingungen keine Anzeichen dafür, dass die
Finanzposition der Canada Life dadurch wesentlich beeinträchtigt wird.
"Anhaltende Finanzstärke ist nicht selbstverständlich. Umso mehr freuen wir uns,
dass Assekurata uns das fünfte Mal in Folge mit "AA" bewertet", kommentiert Dr.
Frederick Krummet, Chief Distribution Officer bei Canada Life. "Dieses Ergebnis,
und auch unsere hohe Reputation, ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis
konsequenter, konsistenter Arbeit über Jahre. Gute und innovative Produkte,
solides Risikomanagement, Partnerschaft mit unseren Maklern - Dinge, die wir
konstant gut machen, die Canada Life ausmachen. Top-Ratings sind für uns ein
klares Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und gleichzeitig ein
Ansporn: diesen Standard nicht nur zu halten, sondern weiter auszubauen."
Über Canada Life
Canada Life Assurance Europe ist seit über 25 Jahren ein Innovationsführer in
Deutschland und bietet einzigartige Produkte an. Ausgestattet mit einem AA
Rating von Assekurata betreut das Unternehmen heute 617.000
Versicherungsverträge im Bereich Risikoschutz und Altersvorsorge. Nach einer
bedeutenden technologischen Transformation zur Modernisierung der
Back-Office-Verwaltungsplattform möchte das Unternehmen durch weitere
Innovationen und Verbesserungen wachsen.
Canada Life Assurance Europe ist Teil der Great-West Lifeco Inc., einem der
weltweit führenden Lebensversicherungsunternehmen mit Hauptsitz in Kanada und
Beteiligungen in den Bereichen Lebensversicherung, Krankenversicherung,
Altersvorsorge und Investmentdienstleistungen, Vermögensverwaltung und
Rückversicherung. Mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und
Europa sowie 33.340 Mitarbeitern und 106.000 Beraterbeziehungen betreut die
Gruppe über 40 Millionen Kundenbeziehungen.
Pressekontakt:
Canada Life Assurance Europe plc
Daniela Schneider
Referentin Public Relations
Tel: +49 (0) 221-36756-766
E-Mail: mailto:presse@canadalife.de
Canada Life Assurance Europe plc
Hohenzollernring 72
50672 Köln
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