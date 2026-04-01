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OTS: Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland / Canada ...

16.04.26 09:12 Uhr

Canada Life steigert Beitragseinnahmen und verwaltetes Vermögen erneut

/ Jahresergebnisse 2025 (FOTO)

Köln (ots) -

- Wachstum bei den Beitragseinnahmen

- Wachstum beim verwalteten Vermögen

- Über 60% Zuwachs im Segment Ruhestandsplanung

Wieder über 1 Milliarde Euro: Im Jahr 2025 steigerte der Lebensversicherer

Canada Life seine Beitragseinnahmen das zweite Mal in Folge. Auch beim

verwalteten Vermögen legte das Unternehmen mit 10,6 Milliarden Euro erneut zu,

trotz der volatilen Marktphasen im vergangenen Jahr.

Ruhestandsplanung und BU zogen an

Als besonders wachstumsstark erwies sich das Segment Ruhestandsplanung. Hier

konnte Canada Life das Vorjahresergebnis um mehr als 60% steigern. Der

Versicherer konnte mit der überarbeiteten Einmalbeitragslösung Flexibler

Kapitalplan punkten. Dabei ging Canada Life auf die Bedürfnisse von Menschen

ein, die für ihre Ruhestandsplanung Flexibilität und Renditechancen wünschen.

Ebenfalls Zuwachs verzeichnete der Versicherer bei seiner

Berufsunfähigkeitsversicherung.

"Ich freue mich sehr über unsere Ergebnisse. Insbesondere beim Thema

Ruhestandsplanung hat sich gezeigt, wie sehr sich fundierte Arbeit für ein

kundenfreundliches Gesamtangebot lohnt", erklärt Dr. Igor Radovic, Vorstand der

Canada Life. "Doch auch mit unserer BU sind wir sehr gut gefahren - wir hatten

das beste BU-Jahr in unserer Geschichte!"

Über Canada Life

Canada Life Assurance Europe ist seit 25 Jahren ein Innovationsführer in

Deutschland und bietet einzigartige Produkte an. Ausgestattet mit einem AA

Rating von Assekurata betreut das Unternehmen heute rund 620.000

Versicherungsverträge im Bereich Risikoschutz und Altersvorsorge. Nach einer

bedeutenden technologischen Transformation zur Modernisierung der

Back-Office-Verwaltungsplattform möchte das Unternehmen durch weitere

Innovationen und Verbesserungen wachsen.

Canada Life Assurance Europe ist Teil der Great-West Lifeco-Gruppe, einem der

weltweit führenden Lebensversicherungsunternehmen mit Hauptsitz in Kanada und

Beteiligungen in den Bereichen Lebensversicherung, Krankenversicherung,

Altersvorsorge und Investmentdienstleistungen, Vermögensverwaltung und

Rückversicherung. Mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und

Europa sowie über 32.000 Mitarbeitern und über 108.000 Beraterbeziehungen

betreut die Gruppe über 40 Millionen Kunden.

Pressekontakt:

Canada Life Assurance Europe plc

Julia Zogel

Expertin Public Relations

Hohenzollernring 72

50672 Köln

Telefon: 0221/3675 6415

E-Mail: mailto:presse@canadalife.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/53267/6256381

OTS: Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschla

nd