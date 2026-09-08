OTS: Capgemini / Pragmatischer Weg zur digitalen Souveränität: Die meisten ...

08.09.26 10:02 Uhr

Pragmatischer Weg zur digitalen Souveränität: Die meisten Unternehmen

setzen auf Resilienz statt auf vollständige Unabhängigkeit

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Berlin (ots) -

- 93 Prozent der Organisationen weltweit diskutieren digitale Souveränität auf

Vorstandsebene

- Zwei Drittel definieren digitale Souveränität als resiliente Interdependenz

und sehen in der gezielten Kontrolle kritischer Technologien sowie

strategischen Partnerschaften einen praktikableren Ansatz als vollständige

technologische Unabhängigkeit

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- Mehr als die Hälfte ist überzeugt, ihre digitale Souveränität stärken zu

können, ohne ihre Wettbewerbsfähigkeit zu beeinträchtigen

Digitale Souveränität ist für die meisten Organisationen inzwischen ein Thema

auf Vorstandsebene. Gleichzeitig halten 59 Prozent eine vollständige digitale

Souveränität für kein realistisches Ziel. Dies geht aus dem aktuellen Report

"Digital Sovereignty: From Policy Ambition to Executive Imperative" des

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Capgemini Research Institute hervor. Für die Studie wurden weltweit 1.300

Entscheider aus Wirtschaft und Technologie befragt. Die Studie zeigt, dass

Unternehmen statt einer vollständigen technologischen Unabhängigkeit einen

pragmatischen Ansatz verfolgen. Im Fokus stehen der Schutz kritischer

Geschäftsprozesse, die Kontrolle über zentrale digitale Fähigkeiten sowie die

Vermeidung von Abhängigkeiten von einzelnen Anbietern.

Technologieabhängigkeiten machen Unternehmen verwundbar

Laut der Studie haben Unternehmen in den vergangenen zehn Jahren die Migration

in die Cloud, die Einführung von KI sowie ihre digitale Transformation massiv

vorangetrieben - häufig schneller, als sich Governance- und Resilienzmodelle

weiterentwickeln konnten. Gleichzeitig sind sie zunehmend von einer kleinen Zahl

globaler Technologieanbieter abhängig geworden; geopolitische Spannungen und

Störungen von Lieferketten haben in den vergangenen Jahren die Risiken dieser

Konzentration deutlich gemacht. Wie stark diese Risiken ausgeprägt sind, zeigt

der ergänzend zur Befragung entwickelte Digital Sovereignty Index von Capgemini.

Er basiert auf der Analyse von 866 Organisationen in den USA, Europa und im

asiatisch-pazifischen Raum (APAC) entlang von fünf Souveränitätsdimensionen. Die

Ergebnisse zeigen: 86 Prozent sind erheblichen Abhängigkeiten von ausländischen

oder extern kontrollierten Lieferketten ausgesetzt.

Die hohe Abhängigkeit wird durch eine starke Konzentration auf wenige Anbieter,

begrenzte Transparenz entlang der Lieferkette und lange Wechselzeiten zusätzlich

verstärkt. Dadurch steigt ihre Anfälligkeit gegenüber Störungen. Dennoch ist die

Notfallplanung je nach Region unterschiedlich ausgeprägt. Nur 42 Prozent der

Organisationen, die in jüngster Zeit operative Störungen erlebt haben, verfügen

über entsprechende Vorkehrungen. Am besten vorbereitet sind die USA, wo nahezu

zwei Drittel der Organisationen über Notfallpläne verfügen. In Europa und APAC

liegt dieser Anteil jeweils nur etwas über einem Drittel.

Digitale Souveränität rückt auf der Vorstandsebene nach oben

Digitale Souveränität ist inzwischen ein zentrales Thema für das Top-Management.

Digitale Souveränität zählt für 44 Prozent der Organisationen zu den wichtigsten

Themen auf Vorstandsebene. Dies schlägt sich zunehmend in konkreten Maßnahmen

nieder: Fast vier von fünf Organisationen setzen bereits eine entsprechende

Strategie um oder entwickeln derzeit eine. Weitere rund 20 Prozent planen,

innerhalb der kommenden zwölf Monate eine solche Strategie einzuführen. Diese

Investitionen spiegeln die wachsende Sorge wider, kritische Geschäftsprozesse in

einem zunehmend unsicheren geopolitischen Umfeld aufrechterhalten zu können -

mehr als drei Viertel der Organisationen sind diesbezüglich in hohem Maße

besorgt.

Operative Resilienz gegenüber geopolitischen Unsicherheiten und Störungen ist

der wichtigste Treiber von Initiativen zur digitalen Souveränität und wird von

vier von fünf Befragten genannt. Künstliche Intelligenz (KI) hat sich dabei zum

wichtigsten Schwerpunkt entwickelt. Drei Viertel der Organisationen

identifizieren KI als zentrales Handlungsfeld auf ihrem Weg zu mehr digitaler

Souveränität. Ein besonders starker Fokus zeigt sich in Branchen wie Aerospace &

Defense sowie Transport und Logistik, die kritische Infrastrukturen,

Informationen oder Betriebsabläufe steuern.

Digitale Souveränität wird in Deutschland vor allem als Resilienz- und

Risikomanagementthema verstanden

Ein Blick auf die Deutschland-Zahlen zeigt die besondere Bedeutung von Resilienz

und Risikomanagement. So verbinden 57 Prozent der deutschen Unternehmen damit

vor allem die Fähigkeit, kritische Geschäftsprozesse auch unter geopolitischem

Druck aufrechtzuerhalten. 81 Prozent sehen geopolitische Entwicklungen als

Risiko für kritische Geschäftsabläufe. Laut Digital Sovereignty Index weisen 94

Prozent der untersuchten Organisationen in Deutschland erhebliche digitale

Abhängigkeiten auf - der höchste Wert aller im Rahmen der Studie betrachteten

Länder. Trotz dieser hohen Exponierung überprüfen nur 60 Prozent der betroffenen

deutschen Unternehmen ihre digitalen Abhängigkeitsrisiken regelmäßig (globaler

Durchschnitt: 66 Prozent), und nur 10 Prozent haben ihre Abhängigkeiten

vollständig erfasst (global: 14 Prozent).

Auf Führungsebene wird das Thema dennoch zunehmend zur Chefsache: Etwas mehr als

die Hälfte der deutschen Unternehmen (53 Prozent) erwägen die Einführung eines

Chief Sovereignty Officer (weltweit: 40 Prozent), und 45 Prozent haben digitale

Souveränität bereits als festen Tagesordnungspunkt mit eigener Board-Governance

verankert (weltweit: 36 Prozent). Auch Künstliche Intelligenz spielt eine

zentrale Rolle: 82 Prozent stufen sie als zentrale Priorität im Kontext

digitaler Souveränität ein (global: 75 Prozent), was deutlich über dem globalen

Durchschnitt von 75 Prozent liegt.

"Unternehmen agieren heute in hochgradig vernetzten Technologieökosystemen.

Digitale Souveränität bedeutet daher nicht vollständige Autonomie. Vielmehr geht

es darum, ein klares Verständnis der eigenen Technologieabhängigkeiten zu

entwickeln, um die notwendige Kontrolle und Flexibilität zur Steuerung von

Risiken zurückzugewinnen", sagt Urs Krämer, Chief Sales Officer bei Capgemini in

Deutschland. "Auf dieser Grundlage können Unternehmen einen pragmatischen

Fahrplan entwickeln, der ihre strategischen Ziele unterstützt und gleichzeitig

Anforderungen an Datenlokalisierung, Zugriffssteuerung, Betriebsprozesse sowie

regulatorische und technologische Rahmenbedingungen berücksichtigt. Die

eigentliche Herausforderung besteht darin, Resilienz aufzubauen, ohne die

Wettbewerbsfähigkeit einzuschränken. Gleichzeitig braucht es vertrauensvolle

Partnerschaften, damit Unternehmen Innovationen vorantreiben und langfristiges

Wachstum sichern können."

Trotz regionaler Unterschiede wird digitale Souveränität nicht mit vollständiger

Unabhängigkeit gleichgesetzt

Obwohl digitale Souveränität weltweit zu einer geschäftlichen Priorität geworden

ist, verfolgen Organisationen in den verschiedenen Regionen unterschiedliche

Strategien. In APAC, Kontinentaleuropa und Großbritannien wird digitale

Souveränität vor allem mit Risikominimierung und dem Aufbau von Resilienz

verbunden. In den USA betrachten hingegen mehr als die Hälfte der Organisationen

(52 Prozent) digitale Souveränität in erster Linie aus einer

Compliance-Perspektive, 40 Prozent verstehen sie vor allem als Instrument zur

Stärkung der Resilienz.

Darüber hinaus äußern Organisationen im asiatisch-pazifischen Raum und in

Kontinentaleuropa deutlich größere Sorgen hinsichtlich der Aufrechterhaltung

kritischer Geschäftsprozesse in Zeiten geopolitischer Unsicherheit als

Unternehmen in den USA und Großbritannien. Trotz dieser regionalen Unterschiede

besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass digitale Souveränität nicht mit

vollständiger technologischer Unabhängigkeit gleichzusetzen ist. Weltweit

definieren zwei Drittel der Organisationen digitale Souveränität als resiliente

Interdependenz. In Europa ist dieser Anteil mit 75 Prozent deutlich höher als in

den USA mit 50 Prozent.

Auch hinsichtlich der Umsetzung unterscheiden sich die Ansätze. Weltweit

erwarten mehr als zwei Drittel der befragten Organisationen, digitale

Souveränität durch eine Kombination aus interner Entwicklung und externer

Zusammenarbeit zu erreichen. Organisationen in den USA setzen dabei stärker auf

Ökosysteme und Branchenpartnerschaften zur gemeinsamen Entwicklung von

Fähigkeiten als Organisationen in APAC und Europa.

Mangelnde Transparenz, Vendor Lock-in und Kosten erschweren die Umsetzung

Nur 14 Prozent der Organisationen verfügen über eine vollständige

End-to-End-Transparenz ihrer Abhängigkeiten innerhalb des erweiterten

Technologieökosystems. Dadurch fällt es vielen Unternehmen schwer, Risiken im

Zusammenhang mit geopolitischen Entwicklungen oder kritischen Lieferanten

frühzeitig zu erkennen und zu bewerten. Eine weitere Hürde besteht darin, die

Abhängigkeit von kritischen Technologieanbietern zu verringern. Laut eigenen

Angaben würde ein Wechsel von einem kritischen Anbieter bei mehr als einem

Drittel (36 Prozent) der Organisationen mehr als zwölf Monate dauern. Jede

zehnte Organisation gibt an, über keine realistische Alternative zu verfügen.

Zudem ist nur knapp die Hälfte der befragten Organisationen bereit, für mehr

digitale Souveränität einen Aufpreis zu zahlen. Diejenigen, die dazu bereit

sind, würden im Durchschnitt Mehrkosten von 23 Prozent akzeptieren. Dies

verdeutlicht die Herausforderung, die steigenden Anforderungen an digitale

Souveränität mit Kosten- und Wettbewerbsdruck in Einklang zu bringen.

Weitere Informationen unter: https://www.capgemini.com/de-de/news/pressemitteilu

ng/studie-digitale-souveraenitaet/

Methodik der Studie

Für diese Studie befragte das Capgemini Research Institute im April 2026

insgesamt 1.300 Führungskräfte aus Wirtschaft und Technologie verschiedener

Branchen. Die befragten Organisationen verfügen über einen Jahresumsatz von mehr

als einer Milliarde US-Dollar, staatliche Einrichtungen über ein Jahresbudget

von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Die Untersuchung umfasst Organisationen

in den USA, Großbritannien, Kontinentaleuropa (Deutschland, Frankreich, Italien,

die Niederlande, Spanien und Schweden) sowie im asiatisch-pazifischen Raum

(Australien, China, Indien und Japan). Darüber hinaus führte das Forschungsteam

Interviews mit 13 Führungskräften führender globaler Organisationen durch.

Über Capgemini

Capgemini ist der Partner für die Geschäftstransformation im KI-Zeitalter. Das

Unternehmen unterstützt Organisationen dabei, eine intelligente und nachhaltige

Zukunft zu gestalten. Dabei verbindet Capgemini KI, Technologie sowie

menschliche Kreativität und verändert somit, wie Unternehmen agieren,

Innovationen vorantreiben und Wachstum generieren. Über Strategieentwicklung,

Technologie, Engineering und Intelligent Operations hinweg verbindet das

Unternehmen fundierte Branchenexpertise mit marktführenden Fähigkeiten in den

Bereichen KI, Cloud und Daten. So entsteht aus ambitionierten Vorhaben echter,

skalierbarer Geschäftserfolg. Seit fast 60 Jahren und gemeinsam mit einem

starken Partnernetzwerk stehen 410.000 Mitarbeitende in mehr als 50 Ländern für

Verantwortung wie auch Vielfalt. Die Gruppe erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz

von 22,5 Milliarden Euro.

Make it real | http://www.capgemini.com/de

Pressekontakt:

Stefanie Hauck

Capgemini

E-Mail: mailto:stefanie.hauck@capgemini.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16952/6347626

OTS: Capgemini