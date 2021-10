OTS: Capgemini / World Payments Report 2021: Banken müssen dringend die ...

World Payments Report 2021: Banken müssen dringend die nächste

Generation von Zahlungsdiensten einführen, um im Rennen zu bleiben

- Prognose: 2025 wird weltweit mehr als ein Viertel (25 Prozent) der

bargeldlosen Transaktionen durch Sofortzahlungen und Zahlungen mit

elektronischem Geld (E-Money) getätigt (2020 14,5 Prozent)

- Weltweit verlangsamte sich das Wachstum der digitalen Zahlungen 2020 auf 7,8%

(2019 16,5 Prozent)

- Deutschland wuchs das Volumen der bargeldlosen Zahlungen von 2019 auf 2020 um

8,6 Prozent

Im Zahlungsverkehr beginnt eine neue Ära "Payments 4.X[1]", die sich vor allem

an den Kundenerlebnissen orientiert. Diese Entwicklung geht sowohl auf die

schnellere Transformation der Branche durch COVID-19 zurück als auch auf das

steigende Bedürfnis der Kunden nach digitalen Angeboten. So das Ergebnis des von

Capgemini (https://www.capgemini.com/de-de/) veröffentlichtem World Payments

Report 2021 (https://worldpaymentsreport.com/). Die Nachfrage nach digitalen

Zahlungsoptionen ist größer als je zuvor, vor allem im asiatisch-pazifischen

Raum. In diesem Zusammenhang sind auch die Erwartungen an schnelle

Transaktionsabwicklungen, Echtzeitüberweisungen, elektronisches Geld (E-Money),

Ausfallsicherheit und an ein Kundenerlebnis mit Wow-Faktor gestiegen.

Fast 45 Prozent der Verbraucher verwenden häufig (mehr als 20 Transaktionen pro

Jahr) mobile Geldbörsen, sogenannte Wallets, gegenüber 23 Prozent bei der

Umfrage im Jahr 2020. Im Firmenkundenbereich (Business to Business) werden nach

Schätzungen von Capgemini die weltweiten bargeldlosen Transaktionen von 121,5

Milliarden im Jahr 2020 auf fast 200 Milliarden im Jahr 2025 ansteigen.

"Da inzwischen digitale Zahlungen und mobile Geldbörsen eher die Regel als die

Ausnahme sind, müssen Zahlungsdienstleister Wege finden, um die Wünsche der

Verbraucher nach Schnelligkeit und Benutzerfreundlichkeit zu erfüllen", erklärt

Andreas Fredrich, Experte für den Zahlungsverkehr bei Capgemini in Deutschland.

"Außerdem müssen Banken ein komplementäres Partnerschafts-Ökosystem aufbauen, um

mit dem schnellen Wandel Schritt zu halten und die nächste Generation des

Bezahlens zu ermöglichen."

Bargeldlose Transaktionen steigen durch die nächste Generation des

Zahlungsverkehrs

Es wird erwartet, dass die Ausgaben im Jahr 2021 gegenüber 2020 ansteigen werden

und damit auch 2021 wieder bargeldlosen Transaktionen zunehmen. Sofortzahlungen,

elektronisches Geld und die Zahlungsmethoden der nächsten Generation wie Buy Now

Pay Later (BNPL), unsichtbare (sogenannte Invisible Payments) und biometrische

Zahlungen sowie Kryptowährung, werden die Zunahme an bargeldlosen Transaktionen

beschleunigen. Nach acht Jahren eines zweistelligen Wachstums verlangsamte sich

der globale Anstieg an bargeldlosen Transaktionen von 16,5 Prozent im Jahr 2019

auf 7,8 Prozent im Jahr 2020, was auf die zögerliche Haltung der Zahlenden bei

unsicheren Marktbedingungen aufgrund der Pandemie zurückzuführen ist. Der World

Payments Report prognostiziert dennoch, dass die weltweiten bargeldlosen

Transaktionen im Durchschnitt um 18,6 Prozent im Zeitraum von 2020 bis 2025

wachsen werden. Bis Ende 2025 erwartet man voraussichtlich ein Volumen von 1,8

Billionen bargeldlosen Transaktionen.

In Deutschland wuchs das Volumen der bargeldlosen Zahlungen von 2019 auf 2020 um

8,6 Prozent auf insgesamt über 26 Milliarden Transaktionen. Den größten Anteil

davon hat das Lastschriftverfahren mit 11,6 Milliarden.

Die Revolution des digitalen Zahlungsverkehrs findet vor allem in der Region

Asien-Pazifik statt. Bis 2025 werden in dieser Region mehr als die Hälfte der

weltweiten bargeldlosen Transaktionen getätigt, was eine durchschnittliche

jährliche Wachstumsrate von 28 Prozent im Zeitraum 2020 bis 2025 darstellt. Mehr

als eine halbe Milliarde Europäer geben an, dass sie im Jahr 2021 online

einkaufen werden (25,5 Prozent davon grenzüberschreitend)[2]. In Europa werden

der mobile Zahlungsverkehr und der grenzüberschreitende Onlinehandel an Fahrt

aufnehmen. Von 2020 bis 2025 geht man hier von einer durchschnittlichen

Wachstumsrate von 13 Prozent aus, was über 400 Milliarden bargeldlose

Transaktionen im Jahr 2025 darstellt. In Nordamerika wird sich das Volumen des

bargeldlosen Zahlungsverkehrs voraussichtlich stabilisieren, da das Wachstum bei

den Kartentransaktionen stagniert und mobile Zahlungen nur langsam angenommen

werden.

Steigende Kundenerwartungen überfordern die bestehende Zahlungsinfrastruktur

Mit der zunehmenden Verbreitung des digitalen Zahlungsverkehrs steigt die Anzahl

der Transaktionen und damit die Anforderungen an die sofortige

Prozessabwicklung. Dies überfordert jedoch die bestehende Zahlungsinfrastruktur.

Etwa 55 Prozent der befragten Führungskräfte geben an, dass die Modernisierung

der Zahlungsverkehrsinfrastruktur (Implementierung von

Echtzeit-Zahlungssystemen, API-Integration, ISO 20022-Migration,

Cloud-Transformation) Priorität im Rahmen von Technologieinvestitionen hat.

COVID-19 trieb die Digitalisierung sowohl im Privatkunden- als auch im

Firmenkunden-Zahlungsverkehr voran. Die bereits bestehende Kluft zwischen

Kundenzufriedenheit und den wachsenden digitalen Ansprüchen von Einzelhandels-

und Firmenkunden wird nun noch größer und das Kundenengagement in der

Zahlungsverkehrsbranche neu definiert. Laut World Payments Report besteht die

größte Abweichung zwischen den Erwartungen der Kunden und den Prioritäten der

Führungskräfte im Zahlungsverkehrsbereich beim Angebot von attraktiven Treue-

und Belohnungsangeboten, im Bereich der reibungslosen Transaktionsabwicklung,

beim Angebot von alternativen Zahlungsoptionen und nachhaltigen

Zahlungsprodukten.

Regulatoren bemühen sich um ein Gleichgewicht zwischen Innovation und Sicherheit

Zahlungsverkehrsdienstleister haben von einem neuen, ausgewogenen Ansatz

profitiert, der von zentralen Regulierungs- sowie Brancheninitiativen verfolgt

wird und wodurch ein zahlungsfreundliches Umfeld gefördert werden soll. Erstmals

seit der Beobachtung dieser zentralen Regulierungs- und Brancheninitiativen

unterstützten die Regulatoren die Maßnahmen für alle Hauptziele dieser

Initiativen (Risikominderung, Standardisierung, Wettbewerb und Transparenz,

Innovation) in einem ausgewogenen Verhältnis. Dadurch soll das Gleichgewicht in

der Zahlungsverkehrslandschaft aufrechterhalten werden.

Die zentralen Regulierungs- und Brancheninitiativen entwickeln sich

kontinuierlich in den Bereichen Effizienz, Kundenorientierung, Innovation und

Zusammenarbeit. Indem sie gleiche Wettbewerbsbedingungen durch

Antimonopolmaßnahmen und einen transparenten Datenaustausch sicherstellen,

signalisieren die politischen Entscheidungsträger eine Zukunft, die dem

Austausch von Daten und Dienstleistungen zwischen Finanzinstituten (dem

sogenannten Open Finance) positiv gegenübersteht. Dem Report zufolge sollten

sich Zahlungsverkehrsdienstleister darauf konzentrieren, von diesem

Regulierungsansatz zu profitieren, während sie weiterhin Innovationen

entwickeln, um die Nachfrage der Verbraucher zu befriedigen.

Zahlungsunternehmen müssen sich mit Payments 4.X zukunftssicher machen

Einhergehend mit einem prognostizierten Anstieg der Ausgaben von Verbrauchern

und Unternehmen sowie einer zunehmenden Nutzung von nicht-traditionellen

Zahlungsmethoden, werden Unternehmen zur Zukunftssicherung die Elemente von

Payments 4.X verinnerlichen: Mit Daten, einer gemeinsamen Infrastruktur,

Plattformfunktionen und einem eingebetteten Finanzwesen, können sie ein besseres

Kundenerlebnis gewährleisten. Im Hinblick auf die Rentabilität entschieden sich

die meisten befragten Führungskräfte aus Zahlungsverkehrsunternehmen für

Investitionen in Dritte zur Entwicklung innovativer Angebote (52 Prozent), für

die Orchestrierung eines API-basierten Ökosystems (45 Prozent) und für den

Übergang zu einem plattformbasierten Geschäftsmodell (45 Prozent). Die

erfolgreichsten Zahlungsunternehmen werden mit PayTech- und Ökosystempartnern

zusammenarbeiten, um Lösungen zu entwickeln, die auf dem Kundenerlebnis und

nicht auf Produkten basieren. API-Reife, Datenkompetenz und erweiterte

Verarbeitungskapazitäten, gepaart mit Cloud-basierter Agilität, werden die

Katalysatoren für Payments 4.X sein, um über das traditionelle

Transaktionsdenken hinaus zu neuen Monetarisierungsansätzen zu gelangen.

Methodik des Reports

Der World Payments Report 2021 bietet Einblicke in 44 Zahlungsverkehrsmärkte in

verschiedenen geografischen Regionen. Für die weltweiten Makro-Diagramme wurden

fünf Regionen definiert: Europa, Nordamerika, Asien-Pazifik, Lateinamerika und

Naher Osten & Afrika (MEA), gruppiert nach geografischen, wirtschaftlichen

Kriterien sowie der Ausreifung des bargeldlosen Zahlungsmarktes. Der Report

stützt sich auf Erkenntnisse aus einer Kundenbefragung, bei der weltweit 6.300

Kunden befragt wurden, sowie auf Interviews und Umfragen unter mehr als 210

Führungskräften im Zahlungsverkehr.

Über Capgemini

Capgemini ist einer der weltweit führenden Partner für Unternehmen bei der

Steuerung und Transformation ihres Geschäfts durch den Einsatz von Technologie.

Die Gruppe ist jeden Tag durch ihren Purpose angetrieben, die Entfaltung des

menschlichen Potenzials durch Technologie zu fördern - für eine integrative und

nachhaltige Zukunft. Capgemini ist eine verantwortungsbewusste und diverse

Organisation mit einem Team von 290.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in

fast 50 Ländern. Eine über 50-jährige Unternehmensgeschichte und tiefgehendes

Branchen-Know-how sind ausschlaggebend dafür, dass Kunden Capgemini das gesamte

Spektrum ihrer Geschäftsanforderungen anvertrauen - von Strategie und Design bis

hin zum Geschäftsbetrieb. Dabei setzt das Unternehmen auf die sich schnell

weiterentwickelnden Innovationen in den Bereichen Cloud, Data, KI,

Konnektivität, Software, Digital Engineering und Plattformen. Der Umsatz der

Gruppe lag im Jahr 2020 bei 16 Milliarden Euro.

Get The Future You Want | http://www.capgemini.com/de

[1] Ein erlebnisorientiertes Umfeld, das die Konsolidierung der Branche weiter

vorantreibt und Akteure aus dem Ökosystem der Technologieexperten anzieht

[2] Internet Retailing (https://internetretailing.net/rxgeu/rxgeu/european-ecomm

erce-revenues-jump-30-to-us465bn-in-2021), "Europäische E-Commerce-Umsätze

erhöhen sich um 30 % auf 465 Mrd. USD im Jahr 2021", abgerufen im Juli 2021

E-Commerce News Europe

(https://ecommercenews.eu/25-5-of-ecommerce-in-europe-is-cross-border/), "25,5

% des elektronischen Handels in Europa ist grenzüberschreitend", 31. März 2021

