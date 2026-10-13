OTS: Capgemini / Zwei Drittel der Automobilhersteller setzen auf Agentic AI ...

13.10.26 08:00 Uhr

Zwei Drittel der Automobilhersteller setzen auf Agentic AI in der

Produktentwicklung - nur fünf Prozent verfügen über ausgereifte

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KI-Governance

Berlin (ots) -

- KI-Vorreiter in der Automobilbranche erzielen bis zu dreimal schnellere

Fortschritte bei der Markteinführung als ihre Wettbewerber.

- Über 70 Prozent der Führungskräfte sind überzeugt: Agentic AI sorgt für

bessere Entscheidungen in der Fahrzeugentwicklung. In sicherheitskritischen

Bereichen ist das Vertrauen in die Technologie deutlich geringer.

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- Kollaborationsdefizit in der Produktentwicklung: Nur zehn Prozent der

Unternehmen teilen Verantwortung über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg.

Die Automobilindustrie setzt Agentic AI zunehmend in der Produktentwicklung ein.

Fast sieben von zehn Unternehmen nutzen die Technologie derzeit (33 Prozent)

oder testen sie im Rahmen von Pilotprojekten (35 Prozent). Das zeigt die

aktuelle Studie des Capgemini (https://www.capgemini.com/de-de/) Research

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Institute "Rewiring automotive product development: How organizations can pull

ahead in the AI race". In indirekten Entwicklungsbereichen soll die Nutzung von

Agentic AI innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre von heute 26 Prozent auf

68 Prozent steigen. Dabei gehen Unternehmen von einem erheblichen Potenzial aus:

83 Prozent der befragten Führungskräfte erwarten, dass Agentic AI Ingenieuren

mehr Zeit für ihre eigentlichen Entwicklungsaufgaben verschafft und

administrative sowie koordinative Tätigkeiten reduziert. Allerdings verfügen nur

fünf Prozent der Unternehmen über eine vollständig ausgereifte KI-Governance.

Datenqualität, Nachvollziehbarkeit, Verantwortlichkeiten und die Zusammenarbeit

im Ökosystem bleiben zentrale Herausforderungen.

Agentic AI sorgt für neue Leistungskluft in der Automobilindustrie

Für die Studie wurden 800 Führungskräften aus der Automobilindustrie in zwölf

Ländern in Nordamerika, Europa sowie im asiatisch-pazifischen Raum befragt. Die

Ergebnisse zeigen: Für die Autobranche ist Agentic AI die nächste große

Innovationsstufe in der Produktentwicklung. Zwar investiert der Großteil der

Autohersteller und Zulieferer in KI, allerdings erzielt erst eine

vergleichsweise kleine Gruppe deutlich bessere Ergebnisse als ihre Wettbewerber.

Diese Vorreiter berichten von um 17 Prozent schnelleren Entwicklungszyklen,

einer um 19 Prozent höheren Entwicklungsproduktivität sowie einer um 19 Prozent

verkürzten Time-to-Market. Der Unterschied liegt laut Studie weniger in der

bloßen Einführung von KI als vielmehr in belastbaren Datengrundlagen, klar

definierten Business Cases sowie einer konsequenten Governance und wirksamen

Betreibermodellen. Mit der zunehmenden Verbreitung von Agentic AI werden genau

diese Fähigkeiten zu den entscheidenden Wettbewerbsvorteilen der Unternehmen,

die bereits messbaren Mehrwert erzielen, gegenüber jenen, die bei der

erfolgreichen Skalierung von KI noch Schwierigkeiten haben.

Die KI-Reife unterscheidet sich dabei erheblich zwischen einzelnen Märkten. Die

befragten Unternehmen in den USA und Europa sind bei der Umsetzung ihrer

KI-Strategien sowie bei der bereichsübergreifenden Planung von KI-Initiativen am

weitesten. 53 Prozent der Automobilhersteller in den USA und 46 Prozent der

Hersteller in Europa setzen bereits konkrete KI-Initiativen um. Gleichzeitig

verfügen 18 Prozent der US-amerikanischen und 16 Prozent der europäischen OEMs

über eine umfassende bereichsübergreifende KI-Strategie mit klarer Zielsetzung

und Roadmap. In China befinden sich vier von zehn Befragten bereits in der

Umsetzungsphase, allerdings haben bislang nur sieben Prozent ein vergleichbares

strategisches Reifestadium erreicht.

"Mit der Transformation zum softwaredefinierten Fahrzeug hat die

Automobilindustrie in den vergangenen Jahren einen tiefgreifenden Wandel erlebt.

Damit wurden die digitalen Grundlagen für die nächste Innovationswelle

geschaffen. Agentic AI führt nun zu einer neuen Differenzierung in der Branche"

, erklärt Heiko Huettel, EVP Automotive Software & CTIO bei Capgemini. "Eine

schnelle KI-Einführung führt nicht automatisch zum Erfolg. Um echten Mehrwert zu

schaffen, müssen Unternehmen ihre Arbeitsabläufe neugestalten, die

Zusammenarbeit mit Partnern stärken, belastbare Datengrundlagen schaffen und

klare Verantwortlichkeiten für KI-gestützte Entscheidungen etablieren.

Hersteller und Zulieferer, die KI erfolgreich und im großen Maßstab in ihre

Entwicklungsprozesse integrieren, werden die Marktführer von morgen sein."

Vertrauen entscheidet über den Erfolg von Agentic AI in der Produktentwicklung

Mit der Ausweitung von Agentic AI auf immer mehr Entwicklungsprozesse zeigt

sich, dass das Vertrauen in die Technologie stark vom jeweiligen Einsatzbereich

abhängt. Führungskräfte fühlen sich bei der Nutzung von Agentic AI in frühen

Forschungs- und Konzeptphasen am sichersten; hier liegt das Vertrauen bei 59

Prozent. In Entwicklungsprozessen, in denen KI-generierte Ergebnisse

unmittelbare Auswirkungen auf Entwicklungsergebnisse, Produktqualität und

Sicherheit haben können, sinkt dieser Wert auf 40 Prozent.

Der Studie zufolge verfügen viele Unternehmen noch nicht über die erforderlichen

Nachweis-, Traceability- und Verantwortungsstrukturen, um die Technologie mit

ausreichender Sicherheit im großen Maßstab einzusetzen. Wie schnell Unternehmen

den Sprung von ersten KI-Piloten hin zu einer umfassenden Transformation

schaffen, hängt maßgeblich vom Vertrauen in die Technologie ab.

Wertvolle Fahrzeugdaten werden noch nicht ausreichend genutzt

Ebenso wichtig wie die KI-Nutzung ist die Fähigkeit, Daten aus dem realen

Fahrzeugbetrieb in kontinuierliche Produktverbesserungen umzusetzen. Obwohl

vernetzte Fahrzeuge enorme Mengen an Betriebs- und Nutzungsdaten erzeugen, fällt

es vielen Herstellern schwer, daraus konkrete Maßnahmen abzuleiten.

Fast zwei Drittel (64 Prozent) der Befragten geben an, dass Erkenntnisse aus dem

realen Fahrzeugbetrieb vor allem in die Optimierung künftiger

Fahrzeuggenerationen einfließen, aber weniger in die Verbesserung von Autos, die

bereits auf der Straße sind. Over-the-Air-Updates konzentrieren sich überwiegend

auf Bereiche wie Cybersicherheit und Navigation. Deutlich weniger Hersteller

nutzen Updates, um Fahrfunktionen oder Assistenzsysteme zu verbessern. Die

Studie zeigt: Wer künftig einen Wettbewerbsvorteil erzielen will, muss nicht

noch mehr Daten sammeln, sondern Erkenntnisse aus Fahrzeugdaten schneller in

konkrete Entwicklungsmaßnahmen umsetzen.

Erfolgreiche KI-Skalierung braucht mehr als Technologie

Laut Studie sind die größten Hürden bei der Skalierung von KI inzwischen

organisatorischer und nicht mehr technischer Natur. Sechs von zehn

Führungskräften geben an, dass Verzögerungen vor allem auf ineffiziente Prozesse

und nicht auf technologische Einschränkungen zurückzuführen sind. Gleichzeitig

haben 45 Prozent der Unternehmen bislang noch keine Strategie und Roadmap für

den Einsatz von KI in der Produktentwicklung definiert.

Die Untersuchung unterstreicht zudem die wachsende Bedeutung der Zusammenarbeit

im Ökosystem. Mit zunehmender Komplexität softwaredefinierter Fahrzeuge und

einer immer stärkeren Verteilung der Entwicklungsarbeit über OEMs, Zulieferer

und Technologiepartner hinweg wird der Erfolg von einer engeren Abstimmung

entlang der gesamten Wertschöpfungskette abhängen.

Derzeit verfügen jedoch nur 30 Prozent der Unternehmen über kooperative

Entwicklungsmodelle mit gemeinsamen Erfolgskennzahlen. Lediglich 10 Prozent

haben eine gemeinsame Verantwortlichkeit für den gesamten Produktlebenszyklus

über ihr Partnernetzwerk hinweg etabliert. Dies verdeutlicht die

Herausforderung, unterschiedliche Akteure auf gemeinschaftliche Ziele und eine

gemeinsame Verantwortung für Produktergebnisse auszurichten.

Methodik der Studie

Für die Studie hat das Capgemini Research Institute 800 Führungskräfte der

Automobilindustrie befragt, darunter 400 Vertreter von Automobilherstellern

(OEMs), 160 Tier-1-Zulieferern und 240 Technologieanbietern. Die Teilnehmer

stammen aus Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum. Zu den

Befragten gehörten Verantwortliche aus den Bereichen Produktentwicklung,

Engineering, Technologie, Daten- und KI-Strategie sowie ähnlichen Funktionen.

Ergänzend führte das Institut vertiefende Interviews mit 24 Führungskräften aus

der Automobilindustrie und von Technologieanbietern durch. Die Umfrage fand im

Juli 2026 statt.

Pressekontakt:

Markus Wild

Tel.: + 49 151 1137 4312

E-Mail: mailto:markus.wild@capgemini.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16952/6369819

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