OTS: Capital.com / Capital.com: Deutschland führt in Europa: Gold macht im ...

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Capital.com: Deutschland führt in Europa: Gold macht im zweiten
Quartal 42 Prozent des Handelsvolumens bei Capital.com aus
London, Vereinigtes Königreich (ots) - Die globale Online-Handelsplattform für
Derivate Capital.com meldet für das zweite Quartal 2026 ein Handelsvolumen von
1,13 Billionen US-Dollar. Gold war mit einem Anteil von 42,4 Prozent am gesamten
Plattformvolumen das meistgehandelte Instrument. Insgesamt wurden 34,9 Millionen
Trades ausgeführt, 23,2 Prozent weniger als im ersten Quartal. Gleichzeitig
stieg das durchschnittliche Handelsvolumen pro Trade um 16,0 Prozent auf 32.418
US-Dollar. Das deutet darauf hin, dass Kundinnen und Kunden im Quartalsverlauf
größere Einzelpositionen eingingen.
Das Handelsverhalten wurde im zweiten Quartal vor allem von wechselnden
Marktphasen geprägt. Im April trieben die Spannungen rund um die Straße von
Hormus die Aktivität an den Rohstoffmärkten, insbesondere bei Gold und Energie.
Im Mai verlagerte sich das Interesse mit nachlassenden geopolitischen Spannungen
und einer breiten Aktienrallye stärker auf Technologie- und Indexmärkte. Im Juni
nahm die Aktienmarktaktivität weiter zu, während Gold an Dynamik verlor.
Nach Gold war der US Tech 100 mit 25,9 Prozent das zweitwichtigste Instrument
auf der Plattform. WTI-Rohöl kam auf 7,0 Prozent, der Dow Jones 30 auf 4,8
Prozent und der DAX 40 auf 4,0 Prozent des gesamten Handelsvolumens.
Europa machte im zweiten Quartal 21,7 Prozent des gesamten Plattformvolumens
aus. Deutschland war dabei mit 22,8 Prozent des europäischen Volumens der
aktivste Markt in Europa - vor Italien, den Niederlanden, Frankreich und Polen.
Europaweit entfielen 35,3 Prozent des Volumens auf Gold, 26,8 Prozent auf den US
Tech 100 und 9,0 Prozent auf WTI-Rohöl. Der DAX 40 erreichte 6,6 Prozent des
europäischen Volumens.
Die Zahlen zeigen: Auch in Europa und insbesondere in Deutschland blieb Gold im
zweiten Quartal ein zentrales Thema - trotz der späteren Rotation in Richtung
Aktienmärkte.
Pressekontakt:
Shamillia Sivathambu, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit bei Capital.com
mailto:Shamillia.sivathambu@capital.com
+44 7900 016 469
Lukas Kuite, Ansprechperson Deutschland für Capital.com
mailto:lukas.kuite@rudpedersen.com
+49 151 2620 1589
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/127376/6311094
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