OTS: CARFAX / CARFAX startet in Deutschland: Mehr Transparenz und Sicherheit ...

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CARFAX startet in Deutschland: Mehr Transparenz und Sicherheit beim

Gebrauchtwagenkauf (FOTO)

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München (ots) -

- Anbieter von Gebrauchtwagen-Checks startet im Juli in Deutschland

- Anhand von Daten können versteckte Mängel aufgedeckt werden

- Gebrauchtwagenkauf wird sicherer und transparenter

- Nahezu alle Autos in Deutschland können geprüft werden

Seit dem 1. Juli wird es auch in Deutschland beim Gebrauchtwagenkauf heißen:

"Kann ich den CARFAX Bericht sehen?". In den USA verlangten das in den

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vergangenen 40 Jahren bereits Millionen von Käufern. CARFAX steht dort und in

vielen europäischen Ländern inzwischen sprichwörtlich für einen sicheren

Autokauf - so wie bei uns Tempo für Taschentücher.

Nach einer Pilotphase startet CARFAX mit einem nahezu vollständigen

Gesamt-Fahrzeugbestand. Das heißt, dass nahezu alle Autos in Deutschland geprüft

werden können. CARFAX kann auf eine breite Datengrundlage für einen

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transparenteren und sicheren Kauf eines Gebrauchten zurückgreifen. Durch einen

Fahrzeug-Check von CARFAX können Kunden versteckte Schäden, manipulierte

Kilometerstände und weitere wichtige Stationen im Leben des Gebrauchtwagens

nachvollziehen. Und damit auch den angemessenen Kaufpreis besser einschätzen.

Der offizielle Deutschlandstart von CARFAX ist zugleich ein wichtiger Schritt in

der Internationalisierungsstrategie des CARFAX Mutterkonzerns, Mobility Global,

der zeitgleich zum 1. Juli als Spin-off von S&P Global in New York an die Börse

geht.

Mehr Sicherheit auf Deutschlands Straßen

"Es ist heute wichtiger denn je, dass Verbraucher Zugang zu möglichst

umfangreichen Fahrzeuginformationen erhalten. Transparente und unabhängige

Informationen zur Geschichte eines Gebrauchtwagens sind ein zentraler Baustein,

um gefährliche Betrugsmodelle aufzudecken, Kaufentscheidungen abzusichern und

die Sicherheit auf Europas Straßen zu erhöhen.", erklärt Frank Brüggink,

Managing Director und Gründer von CARFAX Europe.

Mithilfe der 17-stelligen Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN) stellt CARFAX

Daten in einem leicht zu lesenden Bericht zusammen, um Autokäufer vor

versteckten Mängeln oder Betrug zu schützen. Die Quellen für die Daten sind

internationale öffentliche und private Drittorganisationen. Dazu gehören zum

Beispiel Verkehrsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Ministerien,

Prüfunternehmen und viele andere Player des Automobilmarktes.

Reports von CARFAX sind dynamisch. Jeden Tag fließen neue Daten in die Berichte

ein. So bleiben sie aktuell. CARFAX hat vertragliche Vereinbarungen mit allen

Datenquellen und Partnern. CARFAX sammelt keine Daten ohne Genehmigung. Die

Informationen werden standardisiert, normalisiert und bereinigt, um einen

übersichtlichen Fahrzeugbericht zu erstellen.

Ein Fahrzeugbericht antwortet beispielhaft auf folgende Fragen:

- War das Fahrzeug in Unfälle verwickelt, wurden Airbags ausgelöst?

- Liegt ein Kilometerbetrug durch Tachomanipulation vor?

- Hat der Wagen eine Importgeschichte?

- Wurden offene Rückrufe und Service-Aktionen gemeldet?

Dazu kommen Informationen über Totalschäden, Wasserschäden, Diebstahl und vieles

mehr, wenn das Auto aus dem Ausland importiert wurde.

Das Angebot von CARFAX richtet sich an Privatkunden, Geschäftskunden und an

Autohändler. Denn alle Seiten gewinnen durch datengetriebene Informationen zum

Gebrauchtwagen. Die Verkäufer haben genau wie die Käufer ein großes Interesse,

so viel wie möglich über das Auto zu wissen, das sie verkaufen wollen. Das

ungute Gefühl beim Gebrauchtwagenkauf kann durch mehr Transparenz und dadurch

generiertes Vertrauen schon bald der Vergangenheit angehören.

Über CARFAX

Die CARFAX Europe GmbH bietet seit 2007 Services rund um Fahrzeugchecks für

europäische und nordamerikanische Gebrauchtwagen an, immer der Vision folgend,

einen fairen und transparenten Gebrauchtwagenmarkt für alle zu schaffen. Heute

bietet das Unternehmen lokale Services in vielen europäischen Ländern wie

Schweden, Spanien, Niederlande, Polen, Italien und nun auch Deutschland an -

Tendenz steigend. CARFAX bietet Zugang zu einer umfangreichen multinationalen

und stetig wachsenden Datenbank, bestehend aus mehr als 45 Milliarden

historischen Ereignissen im Zusammenhang mit Autos aus über 30 Ländern.

Managing Director: Frank Brueggink, William Wallace Eager, Klaus-Peter Menk

Amtsgericht München, HRB 166698, USt-IdNr: DE256678813

http://www.carfax.eu/

Pressekontakt:

MSL Group Germany GmbH

Linnea Pirntke

Tel. +49 151 10334 772

E-Mail: mailto:linnea.pirntke@mslgroup.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/100814/6309736

OTS: CARFAX