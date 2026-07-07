OTS: CARFAX / CARFAX startet in Deutschland: Mehr Transparenz und Sicherheit ...

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CARFAX startet in Deutschland: Mehr Transparenz und Sicherheit beim
Gebrauchtwagenkauf (FOTO)
München (ots) -
- Anbieter von Gebrauchtwagen-Checks startet im Juli in Deutschland
- Anhand von Daten können versteckte Mängel aufgedeckt werden
- Gebrauchtwagenkauf wird sicherer und transparenter
- Nahezu alle Autos in Deutschland können geprüft werden
Seit dem 1. Juli wird es auch in Deutschland beim Gebrauchtwagenkauf heißen:
"Kann ich den CARFAX Bericht sehen?". In den USA verlangten das in den
vergangenen 40 Jahren bereits Millionen von Käufern. CARFAX steht dort und in
vielen europäischen Ländern inzwischen sprichwörtlich für einen sicheren
Autokauf - so wie bei uns Tempo für Taschentücher.
Nach einer Pilotphase startet CARFAX mit einem nahezu vollständigen
Gesamt-Fahrzeugbestand. Das heißt, dass nahezu alle Autos in Deutschland geprüft
werden können. CARFAX kann auf eine breite Datengrundlage für einen
transparenteren und sicheren Kauf eines Gebrauchten zurückgreifen. Durch einen
Fahrzeug-Check von CARFAX können Kunden versteckte Schäden, manipulierte
Kilometerstände und weitere wichtige Stationen im Leben des Gebrauchtwagens
nachvollziehen. Und damit auch den angemessenen Kaufpreis besser einschätzen.
Der offizielle Deutschlandstart von CARFAX ist zugleich ein wichtiger Schritt in
der Internationalisierungsstrategie des CARFAX Mutterkonzerns, Mobility Global,
der zeitgleich zum 1. Juli als Spin-off von S&P Global in New York an die Börse
geht.
Mehr Sicherheit auf Deutschlands Straßen
"Es ist heute wichtiger denn je, dass Verbraucher Zugang zu möglichst
umfangreichen Fahrzeuginformationen erhalten. Transparente und unabhängige
Informationen zur Geschichte eines Gebrauchtwagens sind ein zentraler Baustein,
um gefährliche Betrugsmodelle aufzudecken, Kaufentscheidungen abzusichern und
die Sicherheit auf Europas Straßen zu erhöhen.", erklärt Frank Brüggink,
Managing Director und Gründer von CARFAX Europe.
Mithilfe der 17-stelligen Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN) stellt CARFAX
Daten in einem leicht zu lesenden Bericht zusammen, um Autokäufer vor
versteckten Mängeln oder Betrug zu schützen. Die Quellen für die Daten sind
internationale öffentliche und private Drittorganisationen. Dazu gehören zum
Beispiel Verkehrsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Ministerien,
Prüfunternehmen und viele andere Player des Automobilmarktes.
Reports von CARFAX sind dynamisch. Jeden Tag fließen neue Daten in die Berichte
ein. So bleiben sie aktuell. CARFAX hat vertragliche Vereinbarungen mit allen
Datenquellen und Partnern. CARFAX sammelt keine Daten ohne Genehmigung. Die
Informationen werden standardisiert, normalisiert und bereinigt, um einen
übersichtlichen Fahrzeugbericht zu erstellen.
Ein Fahrzeugbericht antwortet beispielhaft auf folgende Fragen:
- War das Fahrzeug in Unfälle verwickelt, wurden Airbags ausgelöst?
- Liegt ein Kilometerbetrug durch Tachomanipulation vor?
- Hat der Wagen eine Importgeschichte?
- Wurden offene Rückrufe und Service-Aktionen gemeldet?
Dazu kommen Informationen über Totalschäden, Wasserschäden, Diebstahl und vieles
mehr, wenn das Auto aus dem Ausland importiert wurde.
Das Angebot von CARFAX richtet sich an Privatkunden, Geschäftskunden und an
Autohändler. Denn alle Seiten gewinnen durch datengetriebene Informationen zum
Gebrauchtwagen. Die Verkäufer haben genau wie die Käufer ein großes Interesse,
so viel wie möglich über das Auto zu wissen, das sie verkaufen wollen. Das
ungute Gefühl beim Gebrauchtwagenkauf kann durch mehr Transparenz und dadurch
generiertes Vertrauen schon bald der Vergangenheit angehören.
Über CARFAX
Die CARFAX Europe GmbH bietet seit 2007 Services rund um Fahrzeugchecks für
europäische und nordamerikanische Gebrauchtwagen an, immer der Vision folgend,
einen fairen und transparenten Gebrauchtwagenmarkt für alle zu schaffen. Heute
bietet das Unternehmen lokale Services in vielen europäischen Ländern wie
Schweden, Spanien, Niederlande, Polen, Italien und nun auch Deutschland an -
Tendenz steigend. CARFAX bietet Zugang zu einer umfangreichen multinationalen
und stetig wachsenden Datenbank, bestehend aus mehr als 45 Milliarden
historischen Ereignissen im Zusammenhang mit Autos aus über 30 Ländern.
Managing Director: Frank Brueggink, William Wallace Eager, Klaus-Peter Menk
Amtsgericht München, HRB 166698, USt-IdNr: DE256678813
http://www.carfax.eu/
Pressekontakt:
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Linnea Pirntke
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