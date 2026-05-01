OTS: carVertical / Der Umsatz von carVertical steigt um 40 % - Deutschland ...

Der Umsatz von carVertical steigt um 40 % - Deutschland ist einer der

wichtigsten Märkte

Hamburg (ots) - Im vergangenen Jahr steigerte carVertical, ein auf

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Automobil-Daten spezialisiertes Unternehmen, seinen Umsatz um 40 % von 53,9

Millionen Euro im Jahr 2024 auf 75,8 Millionen Euro im Jahr 2025. Dieses

Wachstum spiegelt die kontinuierliche Expansion des Unternehmens sowohl in

etablierten als auch in aufstrebenden Märkten wider, ebenso wie wesentliche

Produktverbesserungen und neue strategische Partnerschaften, die im Laufe des

Jahres geschlossen wurden.

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Deutschland hat sich zu einem der wichtigsten Märkte für carVertical entwickelt,

wobei in den letzten Jahren ein starkes Wachstum zu verzeichnen war. Das Land

spielt weiterhin eine bedeutende Rolle bei der Expansion des Unternehmens,

angetrieben durch die steigende Nachfrage nach Transparenz auf dem

Gebrauchtwagenmarkt.

Veränderungen führen zu starken Ergebnissen

Der Umsatzanstieg spiegelt den anhaltenden Fokus des Unternehmens auf

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strategische Expansion wider. Vor einigen Jahren verlagerte carVertical seinen

Wachstumsfokus auf mitteleuropäische Länder, wobei sich Polen als einer der am

schnellsten wachsenden Märkte herauskristallisierte. Gleichzeitig stärkte das

Unternehmen seine Präsenz in westeuropäischen Märkten, darunter Frankreich,

Deutschland und Italien. Derzeit hat sich diese Expansion auf das Vereinigte

Königreich ausgeweitet, wo das Unternehmen seine Position aktiv ausbaut. Darüber

hinaus liegt der Fokus des Unternehmens weiterhin auf mehreren nordischen

Ländern, mit Lösungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse dieser Märkte

zugeschnitten sind. In den meisten der genannten Länder wuchs das Unternehmen um

40 % bis 256 %.

Das Produkt hat sich über standardmäßige historische Berichte hinaus

weiterentwickelt und bietet nun eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Käufern

hilft, Betrug zu vermeiden und sicherere Kaufentscheidungen zu treffen. In einem

einzigen Bericht finden Käufer nun Informationen über die Fahrgewohnheiten

früherer Besitzer sowie einen detaillierten Überblick darüber, wie sich der

Preis eines Fahrzeugs im Laufe der Zeit verändert hat und wie er sich in Zukunft

entwickeln könnte.

Der Abschnitt zu den Fahrgewohnheiten hebt Zeiträume hervor, in denen das Auto

mehr oder weniger intensiv gefahren wurde, sodass Käufer besser verstehen

können, wie es genutzt wurde und nicht nur, wie weit es gefahren ist. Eine der

wichtigsten Neuerungen ist die Kilometerprognose - eine Funktion, die den

voraussichtlichen aktuellen Kilometerstand des Fahrzeugs schätzt und ihn im

bestehenden Kilometerstands-Diagramm anzeigt.

"Schon zu Beginn des Jahres 2025 war uns klar, dass dies eines der

wettbewerbsintensivsten Jahre aller Zeiten werden würde - nicht nur eine

vorübergehende Phase, sondern eine neue Realität. carVertical wächst weiterhin

in vielerlei Hinsicht, und trotz des starken Wettbewerbs in vielen Märkten

behalten wir unsere Dynamik bei. Wir streben an, 2026 noch bessere Ergebnisse zu

erzielen und in neue Märkte zu expandieren. Märkte in unerwarteten Regionen

stehen bereits auf unserer Liste", sagt Rokas Medonis, CEO von carVertical.

Starke B2B-Performance und Expansion in neue Märkte

Das Wachstum des Unternehmens spiegelt sich auch im B2B-Geschäft von carVertical

wider, das in den letzten Jahren eine starke Dynamik verzeichnete. Der

B2B-Umsatz stieg 2023 um 47 %, legte 2024 um 101 % zu und wuchs 2025 weiter um

83 %, was die steigende Nachfrage nach datengestützten Lösungen bei

Geschäftskunden unterstreicht.

carVertical verzeichnete zudem ein außergewöhnliches B2B-Wachstum in

Deutschland, wo der Umsatz um 907,4 % stieg. Dieses Wachstum wird durch die

steigende Nachfrage und die kontinuierliche Produktentwicklung gestützt.

In Deutschland hat das Unternehmen Kooperationen mit Partnern wie ASG Remscheid

Autohaus e.K. geschlossen, wodurch es seine Präsenz auf dem lokalen Markt

gestärkt und einen breiteren Zugang zu hochwertigen Fahrzeugdaten ermöglicht

hat.

Im Jahr 2025 erschloss das Unternehmen sechs neue Märkte: Irland, Österreich,

Moldawien, Neuseeland, Bosnien und Herzegowina sowie die Niederlande. Die Anzahl

der von carVertical genutzten Datenquellen ist auf über 1.000 gestiegen - ein

wichtiger Meilenstein, der es dem Unternehmen ermöglicht, Gebrauchtwagenkäufern

und Unternehmen noch umfassendere Informationen zur Verfügung zu stellen und

ihnen so zu helfen, schlechte Geschäfte zu vermeiden.

"Unsere Wachstumsstrategie basiert nicht auf Glück oder Momentum - wir

investieren massiv in die Datenqualität. Daten sind der Schlüsselfaktor, der es

uns ermöglicht, unseren Kunden mehr Wert und tiefere Einblicke zu bieten. In

diesem Jahr werden wir unsere Expansion fortsetzen und noch detailliertere und

umfassendere Fahrzeugberichte anbieten, was zu mehr Transparenz auf dem

Gebrauchtwagenmarkt beiträgt", betont Medonis.

Über carVertical

carVertical ist ein IT-Datenunternehmen, das riesige Mengen an Fahrzeugdaten aus

über 1000 weltweiten Quellen sammelt und standardisiert, darunter nationale und

bundesstaatliche Register von Strafverfolgungsbehörden, Finanzinstitute und

Kleinanzeigenportale in 37 Ländern. Anschließend bündeln wir diese komplexen

Daten in innovativen und benutzerfreundlichen B2B- und B2C-Produkten und

verwandeln so Rohdaten in wertvolle Marktinformationen, Prognosen und umfassende

Fahrzeugberichte.

Pressekontakt:

PUNKT Gesellschaft für Public Relations mbH

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OTS: carVertical