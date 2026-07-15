OTS: Catawiki / Catawiki verzeichnet im Jahr 2025 ein profitables Wachstum: ...

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Catawiki verzeichnet im Jahr 2025 ein profitables Wachstum: Deutsche
Nutzer:innen gehören zu den ausgabestärksten weltweit (FOTO)
Berlin (ots) -
- Nettogewinn von 5,8 Mio. Euro und bereinigtes EBITDA von 11,2 Mio. Euro
(Marge: 10 Prozent) - beides Rekordwerte; Umsatz wächst um 9 Prozent auf 111
Mio. Euro
- Deutschland zählt nach Ausgaben pro Käufer:in zu den drei stärksten Märkten
weltweit; mit mehr als 300.000 gekauften Objekten
- Drei globale Trends treiben das Wachstum: anhaltender Boom bei Luxusobjekten
wie Uhren, Schmuck und Wein, rasant wachsendes Interesse an
Nostalgie-Sammlerstücken wie Pokémon-Karten (+60 Prozent im Vergleich zum
Vorjahr) und eine steigende Nachfrage nach Edelmetallen
Während Konsumlaune und Konjunktur in Europa schwächeln, boomt der Markt für
besondere Objekte. Catawiki (https://www.catawiki.com/de), der führende
Online-Marktplatz für Sammlerstücke, hat 2025 seinen Umsatz um 9 Prozent auf 111
Mio. Euro gesteigert und dabei Rekordwerte bei Gewinn und Marge erzielt: Der
Nettogewinn belief sich auf 5,8 Mio. Euro, das bereinigte EBITDA auf 11,2 Mio.
Euro - entsprechend einer Marge von 10 Prozent des Umsatzes. In der zweiten
Jahreshälfte zog das Umsatzwachstum auf nahezu 20 Prozent an. Das erste Quartal
2026 setzt diesen Trend fort: Im ersten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum um 28 Prozent, die Margen verbesserten sich parallel zum
Wachstum. Zudem verzeichnete Catawiki im ersten Quartal 2026 einen Höchststand
bei neuen Nutzer:innen: Die Zahl der Erstbieter:innen lag 70 Prozent über dem
Niveau des Vorjahreszeitraums.
Tabelle 1 " Catawiki verzeichnet Rekordgewinne ":
https://www.datawrapper.de/_/XTRlj/
Tabelle 2 " Das globale Wachstum auf Catawiki setzt sich fort" :
https://www.datawrapper.de/_/mXFJJ/
Deutsche Käufer:innen unter den ausgabestärksten weltweit
Der deutsche Markt entwickelte sich 2025 überdurchschnittlich. 2025 wurden mehr
als 300.000 Objekte erfolgreich verkauft - ein Plus von 10 Prozent gegenüber dem
Vorjahr. Gleichzeitig ist die Anzahl der Bieter:innen, die ein Objekt gewonnen
haben, um 20 Prozent gestiegen. Die durchschnittlichen Jahresausgaben pro
Käufer:in überstiegen 1.000 Euro, womit Deutschland zu den drei Märkten der
Plattform mit den höchsten durchschnittlichen Ausgaben pro Käufer:in weltweit
zählt. Die teuerste Uhr, die 2025 von Käufer:innen aus Deutschland erworben
wurde, war eine Rolex Sky-Dweller Everose "Blue Dial" (https://www.catawiki.com/
de/l/94883953-rolex-sky-dweller-everose-blue-dial-336935-herren-2025) für 62.200
Euro.
Luxus, Pokémon und Edelmetalle: Die internationalen Trends des Jahres
Drei Entwicklungen prägten das internationale Kaufverhalten auf Catawiki im
vergangenen Jahr besonders deutlich.
Luxusobjekte mit Anlagewert wie Uhren, Schmuck und Wein waren weltweit die
volumenmäßig beliebtesten Kategorien. Die gestiegene Nachfrage nach Edelmetallen
deutet auf ein anhaltendes Interesse an sicheren Anlagen hin - angesichts der
anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit. Zu den herausragenden Verkäufen
zählte eine goldene Halskette von Cartier
(https://www.catawiki.com/en/c/313-jewellery), die für 46.500 Euro verkauft
wurde. Luxusuhren blieben die umsatzstärkste Kategorie auf der gesamten
Plattform. In Deutschland, Italien und Spanien gehörte Rolex zu den
meistgesuchten Begriffen überhaupt.
Besonders auffällig war das Wachstum nostalgiegerprägter Sammelobjekte - und die
Käufer:innen dahinter. Die Nachfrage nach Pokémon-Karten stieg im
Jahresvergleich um 60 Prozent, in Spanien sogar um 195 Prozent, in Portugal um
100 Prozent, in Österreich um 65 Prozent. Gekauft wird vor allem von unter
35-Jährigen. Eine seltene Pokémon-Box (https://www.catawiki.com/de/l/95733638)
der Erstauflage erzielte 25.500 Euro. Disney-Sammlerstücke gehörten in
Deutschland, Italien und Frankreich zu den am schnellsten wachsenden Kategorien.
Edelmetalle verzeichneten in nahezu allen europäischen Märkten einen
Nachfrageschub. In Spanien stieg das Interesse an Bullion um 125 Prozent, in
Portugal um 100 Prozent. Auch Deutschland (+71 Prozent), Belgien (+91 Prozent)
und Frankreich (+60 Prozent) legten stark zu - ein Zeichen dafür, dass
Käufer:innen in unsicheren Zeiten vermehrt auf greifbare Sachwerte setzen.
Jenseits der europaweiten Trends zeigten sich ausgeprägte lokale Vorlieben: In
Italien blieb Wein mit rund 300.000 ersteigerten Flaschen - darunter 12 Flaschen
Château Mouton Rothschild 2000 (https://www.catawiki.com/de/c/443-wein) für
16.900 Euro - die beliebteste Kategorie nach Volumen. In Portugal wuchs die
Nachfrage nach japanischer Kunst um 135 Prozent. In den Niederlanden legte
Musikmemorabilia um 126 Prozent zu, stärker als jede andere Kategorie des
Landes.
"2025 war für Catawiki ein starkes Jahr: Wir haben Rekordgewinne erzielt und
gleichzeitig unsere Kundenbasis in zahlreichen Ländern und Kategorien ausgebaut.
Die Nachfrage ist dort am größten, wo Knappheit, Vertrauen und fachkundige
Auswahl zählen - von Uhren und Schmuck bis hin zu Wein und Memorabilia. 2026
wollen wir unser Modell international skalieren und Catawikis Position als
führenden Marktplatz für besondere Objekte in ganz Europa weiter festigen ", so
Ravi Vora, CEO von Catawiki.
Catawiki Live: Das Auktionshaus im Browser
Teil der Wachstumsstrategie ist auch eine Weiterentwicklung des Auktionsformats.
Mit der kürzlich eingeführten Funktion Catawiki Live
(https://www.catawiki.com/de/press/1947-catawiki-startet-livestream-auktionen)
können Bieter:innen Auktionen in Echtzeit verfolgen - mit Live-Kommentierung und
direktem Austausch mit Expert:innen. Zudem experimentiert das Unternehmen mit
neuen Auktionsformaten, darunter 24-Stunden- und einstündige Auktionen.
Über Catawiki
Catawiki ist der führende Online-Marktplatz für besondere Objekte, die
Leidenschaften erfüllen. Jede Woche werden über 120.000 Objekte in Auktionen
angeboten - jeweils geprüft und ausgewählt von einem der hunderten hauseigenen
Expert:innen, die auf Kunst, Design, Schmuck, Mode, Oldtimer, Sammlerstücke und
vieles mehr spezialisiert sind. Catawiki hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und
beschäftigt weltweit über 750 Mitarbeitende. Mehr unter catawiki.com oder in der
App.
Pressekontakt:
Bjarne Gedig | mailto:bjarne.gedig@tonka-pr.com | +49 (30) 403668119
Lena-Marie Kern | mailto:lena-marie.kern@tonka-pr.com | +49 (0) 176 1577 9241
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112305/6314972
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