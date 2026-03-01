OTS: Changan Automobile Deutschland GmbH / Changan und CAOA bekräftigen ...

Changan und CAOA bekräftigen langfristiges Engagement in Brasilien mit

neuem Investitionszyklus über 5 Milliarden R$ und wegweisender

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Flex-Fuel-Technologie

Anápolis,Brasilien (ots) - Changan Automobile und CAOA haben heute ein neues

Kapitel für die brasilianische Automobilindustrie aufgeschlagen: Mit der

Einweihung einer hochautomatisierten Produktionslinie in Anápolis und dem

Bandablauf des ersten in Brasilien gefertigten CHANGAN UNI-T. An der Zeremonie

nahmen Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva und Vizepräsident Geraldo

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Alckmin teil. Sie markiert den Beginn einer neuen Phase der

Hightech-Industrialisierung und grünen Mobilität im Land.

Der Meilenstein unterstreicht Changans langfristiges Engagement im

brasilianischen Markt, getragen von kontinuierlichen Investitionen in

Produktionskapazitäten, technologische Modernisierung und fortschrittliche

Fertigungsprozesse. Mit der Einweihung beginnt ein neuer Investitionszyklus von

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950 Millionen USD (5 Milliarden R$) für den Zeitraum 2026 bis 2028. Zusammen mit

den bereits zwischen 2023 und 2025 investierten 570 Millionen USD (3 Milliarden

R$) beläuft sich das Gesamtinvestitionsvolumen am Standort Anápolis auf 1,52

Milliarden USD (8 Milliarden R$) - bei einer vorbereiteten Jahreskapazität von

90.000 Einheiten.

"Brasilien ist für Changan nicht nur ein Investitionsstandort, sondern ein Land,

in dem wir uns dem Aufbau einer langfristigen Zukunft verpflichtet haben", sagte

Zhu Huarong, Vorstandsvorsitzender der China Changan Automobile Group.

Ein Durchbruch im lokalen Engineering

Der UNI-T ist das Ergebnis einer dreijährigen intensiven Zusammenarbeit von 200

chinesischen und brasilianischen Ingenieuren. Herzstück ist der fortschrittliche

1.5 Turbo GDi BlueCore Flex-Motor - ein Antriebsstrang, der von Changan eigens

entwickelt und vom spezialisierten CAOA-Team für den Betrieb mit jedem

Mischungsverhältnis von Ethanol und Benzin kalibriert wurde.

Dieses "Next Level"-SUV absolvierte 200.000 Kilometer an Praxistests unter den

vielfältigen klimatischen Bedingungen Brasiliens und gewährleistet so

Langlebigkeit, Effizienz und Leistung unter lokalen Nutzungsbedingungen. Es

verbindet globale Ingenieursexzellenz mit lokalen Innovationen wie einem

vollständig lokalisierten portugiesischen Sprachsteuerungssystem und einem

vernetzten Cockpit - für ein Nutzererlebnis, das auf brasilianische Fahrerinnen

und Fahrer zugeschnitten ist.

"Der UNI-T ist weit mehr als ein neues Modell. Er zeigt, dass sich Brasilien als

globaler Hub für automobile Hightech-Entwicklung und -Produktion etablieren

kann", sagt Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho, Co-Präsident von CAOA.

Motor der Reindustrialisierung Brasiliens

Der CHANGAN UNI-T dient als Hightech-Plattform für diese lokal entwickelten

Antriebsstränge. Die umfangreichen Investitionen fließen in die Digitalisierung

der Montagelinien und in spezialisierte Mitarbeiterqualifizierung und leisten

damit einen direkten Beitrag zum MOVER-Programm der brasilianischen

Bundesregierung.

Aufbauend auf dieser Markteinführung plant Changan, die Flex-Fuel- und

HEV-Grundlage zu nutzen, um eine vollständige Palette von Hybrid- und

elektrifizierten Varianten einzuführen und so die lokale Lieferkette und die

F&E-Kapazitäten weiter zu stärken. Mit der Eröffnung von über 60

Händlerbetrieben im Jahr 2026 baut Changan nicht nur sein Vertriebsnetz aus,

sondern verankert fortschrittliche Fabrik- und Antriebstechnologien in der

industriellen Landschaft Brasiliens - um die nächste Phase intelligenter,

nachhaltiger Mobilität mitzugestalten.

Über Changan

Changan, einer der größten Automobilkonzerne Chinas, verfügt über 45 Jahre

Erfahrung in der Automobilherstellung und hat seinen Hauptsitz in Chongqing.

Chongqing Changan Automobile Co, Ltd (Shenzhen Stock Exchange: SZSE 000625)

betreibt weltweit 14 Produktionsstätten und 39 Werke, 79 Niederlassungen und

Tochtergesellschaften, Vertriebs- und Servicenetzwerke in 117 Ländern und

Regionen sowie mehr als 14.000 globale Verkaufsstellen. Das Unternehmen

beschäftigt direkt über 80.000 Mitarbeiter und sichert mehr als eine Million

Arbeitsplätze entlang seiner gesamten Wertschöpfungskette. Das Portfolio von

Changan umfasst eigene Marken wie Changan und Avatr sowie Joint Ventures wie

Changan Ford und Changan Mazda. Seit 2001 hat Changan seine Präsenz in Europa

mit einem Designzentrum in Turin und einem Forschungs- und Entwicklungszentrum

in Birmingham verstärkt. Im Dezember 2025 überschritt Changan die Marke von 30

Millionen produzierten und verkauften Einheiten. Mit der Einführung seiner

Fahrzeuge in Europa schlug Changan 2025 ein neues Kapitel in seiner

internationalen Expansion auf.

https://www.changaneurope.com/de

Pressekontakt:

Ulrica Griffiths

PR Manager, Changan Europe

Telefon: +49 151 12858831

E-Mail: mailto:u.griffiths@changanauto.eu

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181630/6244409

OTS: Changan Automobile Deutschland GmbH