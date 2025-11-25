OTS: Changan / Changan feiert offiziellen Auftritt auf der São Paulo Auto ...
Changan feiert offiziellen Auftritt auf der São Paulo Auto Show und
startet Markteinführung in Brasilien
SÃO PAULO, BRAZIL (ots) - Am 20. November präsentierte sich Changan Automobile
offiziell auf der São Paulo Auto Show und veranstaltete ein Marken-Launch-Event,
das den formellen Markteintritt in Brasilien - einem der sechs größten
Automärkte der Welt - markiert. Im Rahmen der Veranstaltung unterzeichnete
Changan eine Kooperationsvereinbarung mit CAOA, einer führenden lokalen
Vertriebs- und Fertigungsgruppe. Ziel der vertieften Partnerschaft ist es, die
Präsenz von Changan in Brasilien auszubauen und gemeinsam hochwertige Produkte
und Dienstleistungen für brasilianische Kundinnen und Kunden anzubieten.
AVATR, die Marke, die das Konzept des "Emotive Luxury" verkörpert, stand im
Mittelpunkt des Auftritts. Sie präsentierte ein weltweit einzigartiges Design
sowie fortschrittliche intelligente Technologien, um die Ästhetik zukünftiger
Mobilität neu zu definieren. Mit dem Debüt von Changan in Brasilien schafft die
Einführung dieser Marke zugleich die Grundlage für die Markteinführung weiterer
global erfolgreicher Modelle, die auf die Bedürfnisse lokaler Verbraucher
zugeschnitten sind.
Changans Aktivitäten in Brasilien gehen über herkömmliche Händlerpartnerschaften
hinaus und basieren auf einer umfassenden Wertschöpfungskette - von Forschung
und Entwicklung bis hin zum After-Sales-Service. Bereits mehr als zwei Jahre vor
dem offiziellen Markteintritt wurde mit gemeinsamen Entwicklungsarbeiten
begonnen, um lokale Einsatzszenarien und Kundenbedürfnisse besser zu verstehen.
Inzwischen arbeiten über 300 Ingenieurinnen und Ingenieure aus China und
Brasilien gemeinsam an der Entwicklung, unterstützt von mehr als 100
Testfahrzeugen, die zur Validierung in beiden Ländern eingesetzt werden. Dazu
zählen Prüfstandtests, Teststreckenversuche und Straßenerprobungen mit einer
kumulierten Teststrecke von über einer Million Kilometern.
Die brasilianische Ikone und international gefeierte Supermodel Gisele Bündchen
wurde als offizielle Markenbotschafterin von CAOA CHANGAN in Brasilien
vorgestellt. Gisele betonte, dass die Partnerschaft zwischen CAOA - einem
vertrauenswürdigen brasilianischen Unternehmen - und Changan, einem der größten
und innovativsten Automobilhersteller der Welt, das Fahrerlebnis für
brasilianische Verbraucherinnen und Verbraucher auf ein neues Niveau heben
werde.
Während der Eröffnungszeremonie der Auto Show besuchte der brasilianische
Präsident Luiz Inácio Lula da Silva den Stand von Changan. Dort informierte er
sich über die AVATR-Produktlinie sowie über die Geschichte und Kultur des
Unternehmens. Lula lobte das markante Design und die fortschrittlichen
intelligenten Funktionen der Fahrzeuge, würdigte Chinas beeindruckende
Fortschritte im Automobilbau und äußerte hohe Erwartungen an Changans
Entwicklung in Brasilien.
Die Markteinführung stellt einen entscheidenden Meilenstein in Changans globaler
Expansionsstrategie "Vast Ocean Plan" dar. Künftig wird Changan die
Lokalisierung seiner F&E-, Produktions- und Serviceaktivitäten in Brasilien
weiter vorantreiben, um qualitativ hochwertigere, individuell zugeschnittene
Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die den Anforderungen brasilianischer
Kundinnen und Kunden gerecht werden.
Pressekontakt:
Xu Ruiyue, mailto:xury1@changan.com.cn
