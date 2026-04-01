OTS: CHG-MERIDIAN / Starke Nachfrage nach Circular Tech: CHG-MERIDIAN ...

Starke Nachfrage nach Circular Tech: CHG-MERIDIAN überschreitet

3-Milliarden-Marke im Neugeschäft (FOTO)

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Weingarten (ots) -

- CHG-MERIDIAN baut Neugeschäftsvolumen 2025 auf 3,12 Milliarden Euro aus

- Steigende Technologieinvestitionen, KI-Anwendungen und die Nachfrage nach

nutzungsbasierten Modellen treiben das Geschäft

- Circular Tech wird zum strategischen Hebel, um Effizienz, Wachstum und

Planbarkeit zu sichern

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Die CHG-MERIDIAN-Gruppe, internationaler Technologiemanager und

Tech-Finanzierungsspezialist, setzt ihren Wachstumskurs konstant fort. Im

Geschäftsjahr 2025 hat das Unternehmen beim Neugeschäftsvolumen und beim

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (operativer Gewinn vor Steuern)

erneut eine weitere Steigerung erzielt. Zugleich profitiert CHG-MERIDIAN von

einer deutlich steigenden Nachfrage nach Circular-Tech-Lösungen, die den

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gesamten Nutzungskreislauf von Technologien von der Beschaffung über den Betrieb

bis zur Wiedervermarktung abdecken.

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte CHG-MERIDIAN ein Neugeschäftsvolumen von 3,12

Milliarden Euro. Das entspricht einem Anstieg von 10 Prozent gegenüber dem

Vorjahr (2024: 2,83 Mrd. Euro). Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

stieg auf 246 Millionen Euro und lag damit 40 Prozent über dem Vorjahreswert.

Parallel dazu baute das Unternehmen sein verwaltetes Technologieportfolio in den

Assetklassen IT, Industrie und Healthcare auf einen Gegenwert von 12,59

Milliarden Euro aus - ein Plus von rund 7 Prozent auf Basis der ursprünglichen

Anschaffungswerte im Vergleich zum Vorjahr (2024: 11,73 Mrd. Euro). Im Rahmen

ihres jüngst abgeschlossenen Strategieprogramms NEXT 2025 hat CHG-MERIDIAN die

selbst gesteckte Zielmarke von 3 Milliarden Euro Neugeschäftsvolumen erreicht

und die Positionierung als internationaler Anbieter für nutzungsbasierte

Technologiemodelle konsequent ausgebaut.

"Unsere Ergebnisse zeigen, dass wir mit unserer Wachstumsstrategie die richtigen

Antworten auf ein dynamisches Marktumfeld geben", sagt Dr. Mathias Wagner, CEO

von CHG-MERIDIAN. "Flexible Nutzungsmodelle werden dabei zu einem entscheidenden

Hebel: Sie schaffen finanzielle Flexibilität, eröffnen zusätzliche

Handlungsspielräume und ermöglichen es Unternehmen, ihre

Technologie-investitionen gezielt zu steuern."

Anstieg bei IT-Investitionen stärkt nutzungsbasierte Technologiemodelle

Die Ergebnisse der CHG-MERIDIAN-Gruppe spiegeln zentrale Entwicklungen im Markt

wider. Nach mehreren schwächeren Jahren ziehen die IT-Investitionen wieder an.

So sind laut dem Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen (BDL) die

IT-Leasing-Investitionen 2025 um 9 Prozent gestiegen. Gartner erwartet für 2026

einen weltweiten Anstieg der IT-Ausgaben um 13,5 Prozent auf 6,31 Billionen

US-Dollar. Neben Nachholeffekten treiben vor allem Automatisierung,

datengetriebene Anwendungen und Künstliche Intelligenz den Bedarf an moderner

IT-Infrastruktur und verändern grundlegend, wie Unternehmen Technologien

einsetzen und Wertschöpfung schaffen. Gleichzeitig erschweren geopolitische

Spannungen, volatile Hardwarepreise und Lieferkettenrisiken die Umsetzung von

Transformationsstrategien und die Planbarkeit langfristiger Investitionen. Vor

diesem Hintergrund gewinnt Circular Tech zunehmend an Bedeutung - nicht nur als

Effizienzhebel, sondern auch als strategisches Instrument zur Risikoabsicherung.

Von der Kostenbetrachtung zur strategischen Navigation

"Für unsere Kunden hat sich der Blick auf Technologieinvestitionen grundlegend

verändert", so Dr. Mathias Wagner. "Es geht nicht mehr nur darum, Hardware zu

beschaffen, sondern Investitionen flexibel zu steuern, Risiken zu reduzieren und

Spielräume für Innovation zu gewinnen. Wenn Preise sprunghaft steigen und

Lieferzeiten unsicher sind, ermöglichen nutzungsbasierte Modelle genau diese

Agilität und helfen Unternehmen dabei, Unsicherheiten zu reduzieren, Budgets

effizienter zu planen und damit handlungs- und wettbewerbsfähig zu bleiben."

Konkret können Unternehmen Investitionskosten über die Nutzungsdauer verteilen,

Budgetspielräume z. B. durch Sale-and-Lease-back-Modelle kurzfristig erweitern,

wiederaufbereitete IT gezielt zur Budgetentlastung einsetzen und Laufzeiten je

nach Markt- und Technologiesituation flexibel steuern.

Breites Angebotsportfolio und Lifecycle-Kompetenz

CHG-MERIDIAN begleitet rund 13.000 Kunden weltweit entlang des gesamten

Lebenszyklus ihrer Technologie-Assets. Das Angebot umfasst flexible

Nutzungsmodelle wie Leasing, Miete oder Device-as-a-Service, das heißt, die

Finanzierung der Assets sowie umfangreiche Services während der Nutzungsphase -

von Beschaffung und Rollout über Asset-Management bis hin zu Rücknahme und

Datenlöschung. Am Ende des ersten Nutzungszyklus setzt das Unternehmen

konsequent auf Wiederaufbereitung und Wiedervermarktung. 2025 konnte die Gruppe

weltweit rund 1,1 Millionen Geräte in einen zweiten Nutzungszyklus überführen.

Das entspricht einer Remarketing-Quote von 96 Prozent aller IT-Leasingrückläufer

und ist ein zentraler Hebel für Ressourcenschonung und CO2-Reduktion.

Neben dem Kerngeschäft im Leasing bietet die Gruppe mit devicenow eine globale

Device-as-a-Service-Lösung an, die standardisierte und skalierbare

Endgeräte-Services über Ländergrenzen hinweg ermöglicht. Das in Berlin ansässige

Tochterunternehmen circulee fokussiert sich auf den Vertrieb wiederaufbereiteter

IT-Hardware für den B2B-Einsatz. Unternehmen können damit ihre

Technologieumgebungen kosteneffizient ausbauen und gleichzeitig einen Beitrag

zur Ressourcenschonung leisten. Gemeinsam adressieren die beiden Marken der

Gruppe den wachsenden Bedarf an wirtschaftlich und ökologisch nachhaltigen

IT-Nutzungsmodellen.

Internationale Expansion stärkt Basis für weiteres Wachstum

Darüber hinaus hat CHG-MERIDIAN ihre internationale Präsenz weiter verstärkt.

2025 kamen neue Standorte in Malaysia und Thailand hinzu. Im März 2026 folgte

bereits die Gründung einer 100%igen Tochtergesellschaft in Rumänien.

Damit schafft die Gruppe die Basis, Circular Tech als strategisches Asset sowohl

in etablierten Märkten als auch in dynamischen Wachstumsregionen auszurollen.

Mit dem neuen Mittelfristprogramm SHAPE 2030 will CHG-MERIDIAN ihre Kunden

weltweit mit flexibel skalierbaren Lösungen begleiten und die Weichen weiter auf

Zukunft stellen. Ziel ist es, profitables und nachhaltiges Wachstum mit

dynamischen Märkten und den steigenden Anforderungen an Resilienz in Einklang zu

bringen und Kunden dabei zu unterstützen, auch künftig sicher durch ein von

Veränderung geprägtes Markt- und Technologieumfeld zu navigieren.

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Unternehmenssprecherin

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