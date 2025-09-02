OTS: Circlon | group / Circlon wird Teil der Lexit Group (FOTO)

Circlon wird Teil der Lexit Group (FOTO)

Hamburg (ots) - Circlon, einer der führenden deutschen Anbieter für mobile

Datenerfassung, Prozessdigitalisierung und die Entwicklung digitaler Lösungen

für mobile IT-Lösungen, wird Teil der skandinavischen Lexit Group. Das gab der

Digitalisierungsspezialist aus Norwegen heute bekannt.

Die Lexit Group übernimmt das Hamburger Unternehmen, um seine europäische

Marktpräsenz langfristig auszubauen und gemeinsam

Prozess-Automatisierungslösungen für Produktion, Lager, Logistik und Handel zu

entwickeln. Taner Taneri, CEO der Circlon Group, sagt: "Wir freuen uns, Teil der

Lexit Group zu werden und gemeinsam neue Chancen für unsere Kunden und

Mitarbeiter zu schaffen. Als Teil einer größeren Organisation können wir unser

Geschäft nachhaltig vorantreiben und unseren Unternehmenswert steigern."

Langfristige Wachstumsstrategie in Europa

Die Transaktion bekräftigt die langfristige Wachstumsstrategie der Lexit Group,

mit der sie ihre Position als führender Akteur im europäischen Markt nachhaltig

stärken und weiter ausbauen will. Bisher war das Unternehmen vor allem in

Skandinavien aktiv. Über die Tochtergesellschaften Lexit Norway, Lexit Denmark,

Lexit Sweden, Idnet und Informa betreut die Gruppe dort führende Unternehmen aus

Produktion, Handel und Logistik. Viele setzen Lexit-Lösungen auch global ein.

Mit der Übernahme von Circlon - einem der bedeutendsten deutschen Anbieter im

gleichen Segment wie Lexit - erweitert die Lexit Group nicht nur ihr Portfolio,

sondern gewinnt auch Zugang zu einem vielfältigen Kundenstamm, darunter namhafte

Unternehmen wie Kühne + Nagel, Edeka, Rewe und Hermes. Mit der Übernahme

eröffnen sich so neue Möglichkeiten für ein erweitertes Leistungsangebot und

eine noch engere, lokal ausgerichtete Betreuung.

Neue Technologien entwickeln

Sjur Skjæveland, CEO der Lexit Group, sagt: "Innovation ist ein zentraler Wert

beider Unternehmen. Wir entwickeln kontinuierlich neue Technologien und

verfeinern unsere Lösungen, um die Kunden bestmöglich zu unterstützen." Die

Übernahme sei ein bedeutender Meilenstein der Wachstumsstrategie und der Beginn

eines gemeinsamen Kapitels.

"Unsere Partnerschaft eröffnet uns die Möglichkeit, noch größeren Mehrwert zu

schaffen. Durch die Kombination unserer Erfahrung und Kompetenz mit der lokalen

Expertise und starken Marktposition von Circlon haben wir die einzigartige

Chance, uns gemeinsam weiterzuentwickeln", so Skjæveland weiter. Die Integration

von Circlon in die Geschäftsaktivitäten der Lexit Group wird schrittweise im

Herbst 2025 erfolgen.

Über die Circlon | group

Die Circlon | group begleitet seit 1986 Unternehmen aus Transport und Logistik,

Handel, Industrie und Produktion bei der Digitalisierung ihrer mobilen

Datenerfassung. Das Leistungsspektrum umfasst Beratung, Gerätebereitstellung und

Rollout, Softwareentwicklung, WLAN-Infrastruktur sowie einen umfassenden

Aftersales-Service. Unter einem Dach entstehen Lösungen, die Daten, Prozesse,

Produkte und Menschen effizient vernetzen. Mit technologischer Kompetenz,

verlässlicher Qualität und "Innovation Made in Germany" unterstützt die Circlon

| group ihre Kunden dabei, Arbeitsabläufe digital und somit zukunftssicher zu

gestalten und messbare Mehrwerte zu realisieren. Mehr unter circlon.de.

Über die Lexit Group

Die Lexit Group, gegründet 1993 in Norwegen, ist in ganz Skandinavien unter den

Namen Lexit Norway, Lexit Denmark, Lexit Sweden, Informa und Idnet tätig und

liefert integrierte Lösungen, Ressourcen und Produkte in den Geschäftsbereichen

Datenerfassung und Digitalisierung sowie Industrielle Kennzeichnung und

Markierung. Zu den Kunden zählen führende Unternehmen aus den Bereichen

Produktion, Lagerhaltung, Logistik und Einzelhandel. Lexit zeichnet sich dadurch

aus, dass es Software, Etikettierung, Hardware und Service kombiniert und die

Lösungen an die jeweilige Branche und den Anwendungsbereich anpasst. Das

Portfolio umfasst Lösungen für Datenerfassung, RFID, POS/Einzelhandel,

elektronische Regaletiketten (ESL), Automatisierung, Robotik, WMS-Systeme und

Softwarelösungen. Die Gruppe beschäftigt rund 240 Mitarbeiter und erzielte im

Jahr 2023 einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden NOK (rund 102 Millionen Euro).

Mehr unter lexitgroup.com.

