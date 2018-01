OTS: Coface Deutschland / 2018: Aufschwung mit Risiken / Kreditversicherer ...

2018: Aufschwung mit Risiken / Kreditversicherer Coface warnt vor

Überhitzung, Bankenproblemen in China und sozialen Unruhen

Mainz (ots) - Der internationale Kreditversicherer Coface erwartet

für das laufende Jahr ein weiteres Wachstum der Weltwirtschaft um 3,2

Prozent. Reibungslos wird das allerdings wohl kaum verlaufen. So

warnte Coface jetzt bei der "Country Risk Conference" in Paris

besonders vor drei Risikofeldern: konjunkturelle Überhitzung in

entwickelten Ländern, Bankenprobleme in China und soziale

Instabilität in Emerging Markets. Dagegen scheint sich

Protektionismus, trotz der US-Politik, eher abzuschwächen.

2017 brachte einige positive wirtschaftliche Überraschungen. So

schlossen nur 13 Länder das Jahr in einer Rezession ab, 2016 waren es

noch 25. Der weltweite Handel machte einen kräftigen Sprung nach

oben. Nach Berechnungen von Coface betrug der Zuwachs 4,4 Prozent

nach 1,5 Prozent 2016. Und die befürchteten Risiken durch

Protektionismus realisierten sich im vergangenen Jahr nicht im

erwarteten Ausmaß. Die Anzahl protektionistischer Maßnahmen ging -

trotz einer Zunahme in den USA - weltweit netto sogar auf 283 zurück.

2016 wurden 374 solcher Eingriffe in die Wirtschaft gezählt.

Zu den Gewinnern des beschleunigten globalen Handels zählen Länder

mit einer offenen Wirtschaft, die Coface in der Länderbewertung

heraufgestuft hat: Niederlande (A1), Südkorea (A2), Taiwan (A2),

Singapur (A2) und Hongkong (A2). Griechenland profitierte vom

wiedergewonnenen Vertrauen der Verbraucher und Unternehmen. In der

Coface-Bewertung stieg Griechenland von C in B auf. In aufstrebenden

Ländern trug der Anstieg von Rohstoffpreisen zum besseren Ergebnis

bei. Coface hob unter anderen die Länderbewertungen für Brasilien (B)

an.

Für 2018 erwartet Coface ein weiteres Wachstum der Weltwirtschaft

um 3,2 Prozent. Dabei werden die Emerging Countries mit 4,6 Prozent

stärker und vor allem gleichmäßiger zulegen. In den entwickelten

Volkswirtschaften werden die Insolvenzen weiter zurückgehen,

wenngleich etwas weniger stark. Nach minus 6 Prozent im Vorjahr geht

Coface für 2018 von minus 1,8 Prozent Unternehmensinsolvenzen aus.

Anders in Großbritannien: Dort wird die anhaltende politische

Verunsicherung nach Einschätzung der Volkswirte beim

Kreditversicherer zu einem Anstieg der Insolvenzen um 10 Prozent

beitragen.

Die globale Verbesserung wird voraussichtlich nicht reibungslos

verlaufen. Coface warnt vor drei großen Risiken. In der zweiten

Jahreshälfte könnten sich Anzeichen einer Überhitzung in den

Industrieländern realisieren. Historisch niedrige Arbeitslosenzahlen

in Deutschland, den USA und Mitteleuropa zeigten, dass die

Unternehmen nah an ihrer Produktionsauslastung seien. Daraus könnten

Lieferprobleme erwachsen. Das trifft im Resultat auch auf Frankreich

zu, wo es aber paradoxerweise einen Arbeitskräftemangel trotz hoher

Arbeitslosenzahlen gibt.

2016 und 2017 wurden die strukturellen Probleme in China zeitweise

durch die staatlichen Investitionen verdeckt. Nun treten sie wieder

zutage: Überkapazitäten, besonders in der Stahlproduktion, und

steigende Verschuldung der Unternehmen sowohl bei Banken als auch bei

Schattenbanken. Die Bankrisiken steigen nach Einschätzung von Coface

entsprechend stark, besonders für kleinere und mittlere Institute.

"Ein Wiederaufleben der politischen Risiken kann für 2018 nicht

ausgeschlossen werden", heißt es in einer Presseinformation zur

Länderrisiko-Konferenz. In einem Jahr mit vielen Wahlen sei in

aufstrebenden Ländern die soziale Spannung weiter hoch. Coface

konstatiert hohe Werte beim Risikoindex für die soziale

(In-)Stabilität im Iran (71 Prozent), im Libanon (65 Prozent),

Russland (64 Prozent) Algerien, Brasilien und Mexiko (jeweils 61

Prozent). Im Nahen und Mittleren Osten wird das Risiko durch den

volatilen Ölpreis verstärkt. Saudi-Arabien hat bei Coface ebenfalls

einen hohen Risikowert für das Kriterium soziale Stabilität (65

Prozent). In der allgemeinen Länderbewertung trägt das zu einer

Abstufung in die Kategorie C bei.

Coface untersucht neben der wirtschaftlichen Situation in 160

Ländern auch die Entwicklung von 13 Branchen in 24 Ländern. Dieser

Ausschnitt repräsentiert fast 85 Prozent der globalen

Wirtschaftsleistung. Zu Beginn des Jahres wurden 18

Branchenbewertungen aktualisiert, 15 davon positiv.

Der Metallsektor liefert - relativ gesehen - die besten

Nachrichten aufgrund der Erholung bei den Metallpreisen. So sieht

Coface das Branchenrisiko in Italien, Indien und der Türkei nicht

mehr in "sehr hoch", aber noch in "hoch" und in den Niederlanden nur

noch in "mittel". Der Energiesektor erholt sich in Kanada und in den

USA bei steigender Produktion und höheren Preisen. Für Kanada hat

sich das Branchenrisiko in "hoch" verbessert, in den Vereinigten

Staaten in "mittel". In Frankreich hat sich die Bewertung der

Baubranche zum zweiten Mal in neun Monaten verbessert. Das Risiko

liegt nur noch bei "niedrig". Anders als im restlichen Westeuropa ist

die Automobilbranche in Großbritannien außer Tritt. Erste Anzeichen

einer harten Landung aufgrund des Brexit sind erkennbar: sinkende

Investitionen, geringere Produktion und weniger Verkäufe. Dies führte

zu einer Herabstufung der Branchenbewertung in "hohes Risiko".

Die Länderbewertung für 160 Länder erfolgt auf einer Skala mit

acht Stufen. A1 (sehr niedriges Risiko), A2 (niedrig), A3 (noch

gering), A4 (noch akzeptabel), B (signifikant erhöht), C (hoch), D

(sehr hoch) und E (extrem). Die Branchenbewertung betrachtet 13

Sektoren in sechs Regionen und 24 Ländern. Diese machen fast 85

Prozent der globalen Wirtschaftsleistung aus. Die Skala ist

vierstufig: niedriges, mittleres, hohes und sehr hohes Risiko.

Mehr zu den aktuellen Länder- und Branchenbewertungen:

www.coface.de Jetzt erschienen: neue Online-Ausgabe des Country Risk

Handbook 2018 (Englisch). Download:

www.coface.com/News-Publications/Publications

