OTS: Coface Deutschland / Coface baut Management-Team in Nordeuropa aus: Dr. ...

19.10.26 13:00 Uhr

Coface baut Management-Team in Nordeuropa aus: Dr. Annette Peitz

Orzeszko und Jola Shuli rücken auf (FOTO)

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Mainz (ots) - Der internationale Kreditversicherer Coface baut seine

Organisationsstruktur aus: Dr. Annette Peitz Orzeszko und Jola Shuli haben neue

Führungspositionen übernommen und sind Teil des Executive Committees in der

Region Nordeuropa, zu der Deutschland, die Niederlande und die nordischen Länder

zählen. Mit beiden Ernennungen stärkt Coface die Bereiche Kommunikation,

Leadgenerierung, Produktmanagement und Digitalisierung und schafft die

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Voraussetzungen, um Kunden bei der Absicherung von Risiken und der Erschließung

neuer Geschäftschancen noch besser zu unterstützen.

Als Regional Communications Director verantwortet Dr. Annette Peitz Orzeszko

künftig die gesamte interne und externe Unternehmens- und Marketingkommunikation

sowie die Leadgenerierung in Nordeuropa. Peitz Orzeszko ist bereits seit 2011

für Coface tätig und übernahm 2014 die Leitung der Kommunikationsabteilung von

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Coface in Deutschland. Seit 2019 verantwortet sie zusätzlich die Kommunikation

und das Direktmarketing in der Region Nordeuropa. In dieser Rolle etablierte sie

unter anderem die digitale Leadgenerierung und baute spezialisierte Marketing-

und Kommunikationsfunktionen für verschiedene Geschäftsbereiche auf.

"Dr. Annette Peitz Orzeszko verfügt über ein tiefes Verständnis unserer Märkte,

unserer Kunden und unseres Geschäfts. Mit ihrer langjährigen Erfahrung wird sie

die Weiterentwicklung unserer Kommunikations- und Wachstumsstrategie maßgeblich

vorantreiben und wichtige Impulse für die Positionierung unserer Marke sowie die

Erschließung neuer Geschäftschancen setzen", sagt Christian Stoffel, CEO

Northern Europe bei Coface.

Ebenfalls neu ins Management-Team berufen wurde Jola Shuli. Als Regional

Marketing Director übernimmt sie die Verantwortung für das Produkt-,

Schnittstellen- und Innovationsmanagement. Dabei wird sie die Weiterentwicklung

digitaler Lösungen sowie die Harmonisierung von Produkten und Kundenangeboten

über verschiedene Geschäftsbereiche hinweg vorantreiben. Jola Shuli ist seit

2018 für die Coface-Gruppe tätig und verantwortete bereits internationale

Projekte rund um Pricing, Prozessoptimierung und die Produktentwicklung. Zuletzt

leitete sie strategische Kunden- und Transformationsprojekte in Nordeuropa.

"Jola Shuli vereint technologische Expertise, Kundenorientierung und

strategischen Weitblick. Mit ihrer Erfahrung in den Bereichen Data Science,

Produktentwicklung und Prozessmanagement wird sie die Digitalisierung unserer

Lösungen weiter vorantreiben und neue Wachstumspotenziale für unsere Kunden und

für Coface erschließen", erklärt Christian Stoffel.

Über Coface

Coface zählt seit mehr als 100 Jahren zu den weltweit führenden Unternehmen im

Kredit- und Risikomanagement und unterstützt Firmen dabei, in einem unsicheren

und dynamischen Umfeld erfolgreich zu sein und zu wachsen. Unabhängig von Größe,

Standort oder Branche bietet Coface ihren 100.000 Kunden in rund 200 Märkten

umfassende Lösungen an: Warenkreditversicherung, Wirtschaftsauskünfte, Inkasso,

Absicherung von Einzelrisiken, Bürgschaften, Factoring.

Pressekontakt:

Coface, Niederlassung in Deutschland

Sebastian Knierim - Pressesprecher -

Tel. 06131/323-335

mailto:sebastian.knierim@coface.com

http://www.coface.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51597/6373880

OTS: Coface Deutschland