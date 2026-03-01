OTS: Coface Deutschland / Coface Länder- & Branchenrisiken 2026: 160 Länder, ...
Coface Länder- & Branchenrisiken 2026: 160 Länder, 13 Branchen, 1
Handbuch
Mainz (ots) - Der internationale Kreditversicherer Coface hat das "Country &
Sector Risk Handbook 2026" veröffentlicht. Die 30. Auflage des digitalen
Handbuchs bietet auf 116 Seiten detaillierte Analysen zu 160 Ländern und 13
globalen Wirtschaftszweigen. Die jährliche Publikation ist eine zentrale
Ressource im Kredit- und Risikomanagement und steht kostenfrei zum Download zur
Verfügung.
"Angesichts globaler wirtschaftlicher Schocks und einer immer komplexeren
geopolitischen Lage brauchen Unternehmen und ihre Entscheider mehr denn je
zuverlässige Instrumente, um internationale Geschäfte und Investitionen auf
Basis belastbarer Informationen zu steuern", sagt Katarzyna Kompowska,
Coface-CEO für Nordeuropa. "Als Kreditversicherer sind wir täglich mitten im
wirtschaftlichen Geschehen und haben Markttrends und Dynamiken im Blick. Für
Kredit- und Risikomanager liefert unser jährliches Handbuch detaillierte
Analysen über weltweite Märkte und Branchen."
Globale Risikobewertungen und umfassende Analysen
Die aktuelle Ausgabe vereint die Analyse von 160 Ländern mit makroökonomischen
Daten, branchenspezifischen Risikobewertungen und fundierten politischen
Einschätzungen. Als praxisnaher Leitfaden unterstützt das Handbuch Unternehmen
dabei, die Herausforderungen im internationalen Handel mit mehr Klarheit und
Sicherheit zu bewältigen. Die Analyse umfasst:
- Entwicklung wirtschaftlicher Kennzahlen und Prognosen für 160
Volkswirtschaften
- Branchenspezifische Risikobewertungen für 13 global bedeutende Industrien
- Regionale Trends und deren Auswirkungen auf den internationalen Handel
Das Handbuch steht HIER
(https://www.coface.de/lp/coface-country-sector-risk-handbook-2026) kostenfrei
zum Download zur Verfügung.
