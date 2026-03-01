OTS: Coface Deutschland / Coface Länder- & Branchenrisiken 2026: 160 Länder, ...

Coface Länder- & Branchenrisiken 2026: 160 Länder, 13 Branchen, 1

Handbuch

Mainz (ots) - Der internationale Kreditversicherer Coface hat das "Country &

Sector Risk Handbook 2026" veröffentlicht. Die 30. Auflage des digitalen

Handbuchs bietet auf 116 Seiten detaillierte Analysen zu 160 Ländern und 13

globalen Wirtschaftszweigen. Die jährliche Publikation ist eine zentrale

Ressource im Kredit- und Risikomanagement und steht kostenfrei zum Download zur

Verfügung.

"Angesichts globaler wirtschaftlicher Schocks und einer immer komplexeren

geopolitischen Lage brauchen Unternehmen und ihre Entscheider mehr denn je

zuverlässige Instrumente, um internationale Geschäfte und Investitionen auf

Basis belastbarer Informationen zu steuern", sagt Katarzyna Kompowska,

Coface-CEO für Nordeuropa. "Als Kreditversicherer sind wir täglich mitten im

wirtschaftlichen Geschehen und haben Markttrends und Dynamiken im Blick. Für

Kredit- und Risikomanager liefert unser jährliches Handbuch detaillierte

Analysen über weltweite Märkte und Branchen."

Globale Risikobewertungen und umfassende Analysen

Die aktuelle Ausgabe vereint die Analyse von 160 Ländern mit makroökonomischen

Daten, branchenspezifischen Risikobewertungen und fundierten politischen

Einschätzungen. Als praxisnaher Leitfaden unterstützt das Handbuch Unternehmen

dabei, die Herausforderungen im internationalen Handel mit mehr Klarheit und

Sicherheit zu bewältigen. Die Analyse umfasst:

- Entwicklung wirtschaftlicher Kennzahlen und Prognosen für 160

Volkswirtschaften

- Branchenspezifische Risikobewertungen für 13 global bedeutende Industrien

- Regionale Trends und deren Auswirkungen auf den internationalen Handel

Das Handbuch steht HIER

(https://www.coface.de/lp/coface-country-sector-risk-handbook-2026) kostenfrei

zum Download zur Verfügung.

