OTS: Coface Deutschland / Coface Risk Review: Geopolitische Krisen treiben ...

28.10.26 10:48 Uhr

Coface Risk Review: Geopolitische Krisen treiben Preise und Zinsen /

Länderrisiko für sieben Volkswirtschaften angepasst (FOTO)

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Mainz (ots) - Die geopolitischen Spannungen haben sich im Verlauf des Sommers

deutlich verschärft und bremsen zunehmend die Weltwirtschaft. Steigende Energie-

und Rohstoffpreise, anhaltender Inflationsdruck sowie restriktivere

Finanzierungsbedingungen belasten Unternehmen und Staaten gleichermaßen. Der

internationale Kreditversicherer Coface erwartet, dass allein der Nahostkonflikt

das globale Wachstum in den Jahren 2026 und 2027 um insgesamt 0,5 Prozentpunkte

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mindern wird. Vor diesem Hintergrund hat Coface die Risikobewertung für drei

Golfstaaten herabgestuft.

Zwischen Inflationsdruck und steigenden Zinsen

Die Wiederaufnahme der Kampfhandlungen zwischen dem Iran und den USA sowie die

weitere Eskalation des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine haben die

globalen Lieferketten erheblich belastet und die Rohstoffpreise in die Höhe

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getrieben. Trotz einer deutlichen Erholung der Ölexporte durch die Straße von

Hormus und der Umleitung von Handelsströmen sind die Preise für Energierohstoffe

massiv gestiegen. "Der Ölpreis hat um mehr als 50 Prozent zugelegt, während sich

die Erdgaspreise nahezu verdoppelt haben. Auch Industriemetalle bleiben teuer",

sagt Coface-Volkswirt Markus Kuger. Bei Agrarrohstoffen zeigt sich ein ähnliches

Bild: Nach Angriffen auf Häfen am Schwarzen Meer und Hitzewellen in Europa sind

die Preise deutlich gestiegen. So lag der Weizenpreis stellenweise rund 40

Prozent über dem Vorjahresniveau.

Die stark gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise haben die Sorge vor einem

erneuten Inflationsschub verstärkt. Vor diesem Hintergrund halten die

Zentralbanken an ihrem restriktiven geldpolitischen Kurs fest. Sowohl die

US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank erhöhten ihre

Leitzinsen zuletzt um jeweils 25 Basispunkte. Dadurch verteuerten sich die

Finanzierungskosten für Unternehmen und Staaten weltweit weiter.

"Trotz dieser Belastungsfaktoren zeigt sich die Weltwirtschaft bislang

bemerkenswert widerstandsfähig. Vor allem Investitionen in Künstliche

Intelligenz sowie die positive Entwicklung an den Finanzmärkten stützen die

Konjunktur", erklärt Markus Kuger. Dennoch hinterlässt der Nahostkonflikt

deutliche Spuren: Coface beziffert den Wachstumsverlust für die Weltwirtschaft

in den Jahren 2026 und 2027 auf insgesamt 0,5 Prozentpunkte. Für 2026 rechnet

der Kreditversicherer weiterhin mit einem weltweiten Wachstum von 2,5 Prozent

nach 2,8 Prozent im Jahr 2025. Für 2027 wird eine Stabilisierung bei 2,6 Prozent

erwartet.

Weltwirtschaft entwickelt sich mit unterschiedlichem Tempo

Trotz eines insgesamt robusten globalen Wachstums fallen die Auswirkungen der

geopolitischen Spannungen und des Inflationsdrucks regional sehr unterschiedlich

aus. In den USA zeigt sich die Wirtschaft weiterhin widerstandsfähig. Gestützt

durch den privaten Konsum, Investitionen in KI-Technologien und einen

Arbeitsmarkt nahe der Vollbeschäftigung bleibt das Wachstum robust. Europa

entwickelt sich ebenfalls etwas besser als erwartet. Vor allem die deutsche und

die spanische Wirtschaft erweisen sich als stabil, während die angespannte

Haushaltslage Frankreichs weiterhin Anlass zur Sorge gibt.

In Asien bleibt das Bild gemischt. Vietnam und Indien profitieren von

umfangreichen Infrastrukturinvestitionen und der hohen Nachfrage nach

KI-bezogenen Technologien. Gleichzeitig schwächt sich die Binnennachfrage in

China weiter ab. Auch Thailand und die Philippinen spüren die Belastungen durch

steigende Energiepreise und einen nachlassenden Konsum.

In Afrika und Lateinamerika bleibt die Inflation das zentrale Risiko. Höhere

Energie- und Lebensmittelpreise treffen Wirtschaft und Verbraucher

gleichermaßen. Die Auswirkungen von El Niño verschärfen den Kostendruck

zusätzlich und engen den Handlungsspielraum vieler Staaten weiter ein.

Länderrisiko: Drei Herabstufungen im Nahen Osten

Besonders stark wirken sich die geopolitischen Spannungen auf die Golfstaaten

aus. Das Länderrisiko beschreibt das allgemeine Umfeld eines Landes, um lokale

Kreditrisiken zu bewerten und einordnen zu können. Vor diesem Hintergrund hat

Coface die Länderrisikobewertung Saudi-Arabiens von A3 auf A4 herabgestuft.

Ausschlaggebend sind die hohe Anfälligkeit der Energieinfrastruktur sowie

Risiken entlang zentraler Exportwege. Die Vereinigten Arabischen Emirate wurden

von A2 auf A3 und Katar von A3 auf A4 zurückgestuft. Beide Länder sind in hohem

Maße vom Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus abhängig und daher besonders

anfällig für weitere Störungen.

Neben den Herabstufungen hat Coface auch vier Länder aufgewertet. Die Bahamas

wurden von B auf A4 angehoben, gestützt durch eine robuste Tourismusbranche und

solide wirtschaftliche Fundamentaldaten. El Salvador verbessert sich von D auf

C, nachdem sich die makroökonomische Lage spürbar stabilisiert hat. Montenegro

steigt von C auf B auf, getragen von einer positiven Entwicklung bei Tourismus

und Investitionen. Sambia verbessert sich von D auf C. Ausschlaggebend sind

Fortschritte bei der Haushaltskonsolidierung und eine stabilere

Schuldenentwicklung.

Druck auf Agrarwirtschaft wächst

Auch die Agrar- und Ernährungswirtschaft gerät weltweit zunehmend unter Druck.

Coface hat den Sektor in insgesamt sechs Ländern herabgestuft. Die Ursachen

unterscheiden sich dabei von Region zu Region: Während in Frankreich, Österreich

und Polen die extremen Wetterereignisse des Sommers 2026 die Landwirtschaft

erheblich belasteten, wirken sich in Saudi-Arabien und den Vereinigten

Arabischen Emiraten vor allem die hohe Abhängigkeit von Lebensmittelimporten

sowie steigende Beschaffungskosten negativ aus. In Argentinien sieht sich die

Branche weiterhin mit einem schwierigen Finanzierungsumfeld, mehreren

Unternehmensinsolvenzen, hohen Kosten und rückläufigen Margen konfrontiert.

Das ausführliche Risk Review und sämtliche Risikobewertungen auf einen Blick:

http://www.coface.de/

Pressekontakt:

Coface, Niederlassung in Deutschland

Sebastian Knierim - Pressesprecher -

Tel. 06131/323-335

mailto:sebastian.knierim@coface.com

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Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51597/6379446

OTS: Coface Deutschland