OTS: Coface Deutschland / Kupfer, Nickel, Aluminium: Energiewende verschärft ...

05.11.26 09:55 Uhr

Kupfer, Nickel, Aluminium: Energiewende verschärft Knappheit bei

Industriemetallen

Mainz (ots) - Für die Energiewende, den Ausbau von Stromnetzen und den

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weltweiten Boom von KI-Rechenzentren werden enorme Mengen an Kupfer, Nickel und

Aluminium benötigt. Eine Analyse des Kreditversicherers Coface zeigt, dass die

Nachfrage nach diesen Industriemetallen bis 2035 deutlich stärker steigen dürfte

als das Angebot. Die Folge wären strukturelle Engpässe. Gleichzeitig könnten

sich die Preise für Kupfer und Nickel nahezu verdoppeln.

"Die Nachfrage nach Industriemetallen wird seit Jahren von Megatrends wie

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Urbanisierung, Infrastrukturinvestitionen und dem Wachstum der Schwellenländer

getragen. Mit der Energiewende und der fortschreitenden Digitalisierung sind

zusätzliche Nachfragetreiber hinzugekommen", sagt Simon Lacoume, Branchenanalyst

beim internationalen Kreditversicherer Coface. Nach Schätzungen der

Internationalen Energieagentur könnten saubere Technologien bis 2035 bereits

rund 35 Prozent der weltweiten Nachfrage nach Kupfer und Nickel ausmachen.

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Neue Kapazitäten entstehen nur langsam

Der steigenden Nachfrage steht ein Angebot gegenüber, das sich nur begrenzt

ausweiten lässt. Neue Minen entstehen nur langsam: Weniger als ein Prozent aller

Explorationsprojekte erreicht die Produktionsphase, und bis zur Förderung

vergehen im Durchschnitt fast 20 Jahre. Gleichzeitig belasten sinkende

Erzgehalte, steigende Kosten und geringe Renditen den Kapazitätsausbau. Zudem

konzentrieren sich Förderung und Weiterverarbeitung zunehmend auf wenige Länder.

So steht Indonesien für 67 Prozent der weltweiten Nickelerzproduktion, während

China bei mehreren Metallen mehr als die Hälfte der globalen

Raffineriekapazitäten kontrolliert. Damit nimmt China eine Schlüsselrolle in den

Lieferketten vieler strategisch wichtiger Metalle ein. Hinzu kommt ein

deutlicher Anstieg von Handelsbeschränkungen für kritische Mineralien. Weltweit

waren Ende 2025 bereits 1.138 entsprechende Maßnahmen in Kraft. Zehn Jahre zuvor

lag ihre Zahl noch bei 357.

Nickelmarkt droht Versorgungslücke von 35 Prozent

Besonders groß könnten die Angebotslücken bei Nickel werden. Getrieben durch die

Nachfrage aus der Batterieproduktion und Elektromobilität könnte dem Markt bis

2035 ein Defizit von rund 6,5 Millionen Tonnen drohen. Das entspräche etwa 35

Prozent der prognostizierten Nachfrage. Auch bei Kupfer zeichnet sich eine

deutliche Verknappung ab. Der Schlüsselrohstoff für die Elektrifizierung von

Wirtschaft und Infrastruktur könnte bis 2035 je nach Entwicklung der Nachfrage

ein Angebotsdefizit von 1,5 bis 6,5 Millionen Tonnen verzeichnen. "In einem

Szenario mit besonders hoher Nachfrage könnte die Angebotslücke bis zu 17

Prozent der weltweiten Nachfrage erreichen. Zusätzlichen Druck erzeugt der

rasante Ausbau von Rechenzentren", sagt Simon Lacoume. Auch bei Aluminium

rechnen die Coface-Analysten mit einer zunehmenden Verknappung. Bis 2035 könnte

die Angebotslücke auf fünf bis 15 Millionen Tonnen anwachsen. Anders als bei

Kupfer und Nickel sind bei Aluminium weniger die Rohstoffe selbst der Engpass.

Entscheidend sind vor allem Investitionen in neue Produktionskapazitäten und der

Zugang zu wettbewerbsfähiger Energie.

Kupfer- und Nickelpreise könnten sich bis 2035 verdoppeln

Die wachsende Lücke zwischen Angebot und Nachfrage dürfte die Preise dauerhaft

steigen lassen. Nach Einschätzung von Coface könnten sich die Preise für Kupfer

und Nickel bis 2035 nahezu verdoppeln. "Auch bei Aluminium rechnen wir mit

deutlichen Preissteigerungen", sagt Simon Lacoume. "Für Unternehmen wird der

Zugang zu kritischen Metallen damit zunehmend zu einem strategischen

Wettbewerbsfaktor."

Über Coface

Coface zählt seit mehr als 100 Jahren zu den weltweit führenden Unternehmen im

Kredit- und Risikomanagement und unterstützt Firmen dabei, in einem unsicheren

und dynamischen Umfeld erfolgreich zu sein und zu wachsen. Unabhängig von Größe,

Standort oder Branche bietet Coface ihren 100.000 Kunden in rund 200 Märkten

umfassende Lösungen an: Warenkreditversicherung, Wirtschaftsauskünfte, Inkasso,

Absicherung von Einzelrisiken, Bürgschaften, Factoring.

Mehr Informationen und die vollständige Analyse: http://www.coface.de

Pressekontakt:

Coface, Niederlassung in Deutschland

Sebastian Knierim - Pressesprecher -

Tel. 06131/323-335

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OTS: Coface Deutschland